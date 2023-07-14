Силы ПВО сбили три дрона на подлете к Воронежу

Эксперт назвал недостатки «берлинских подушек» по сравнению с «лежачими полицейскими»

Эксперт Чеботарев предположил рост ДТП с пешеходами из-за установки «берлинских подушек» в Подмосковье

Есть риски того, что применение новых искусственных дорожных неровностей может повысить количество ДТП с участием пешеходов, сказал газете ВЗГЛЯД директор центра транспортного моделирования института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Александр Чеботарев, комментируя установку «берлинских подушек» в Подмосковье.

Пресс-служба Минтранса сообщила, что на дорогах Подмосковья начали устанавливать «берлинские подушки», которые служат альтернативным вариантом «лежачих полицейских». Конструкции разместили перед двумя пешеходными переходами на бульваре Строителей в Красногорске. Отмечается, что искусственные неровности представляют из себя четырехугольники с выпуклой серединой и занимают не всю проезжую часть, а лишь центр каждой полосы, оставляя место для проезда по дороге.



«Эти искусственные дорожные неровности сейчас установлены в качестве эксперимента. По его результатам будет понятна эффективность этих «берлинских подушек». Главное, чтобы они не снижали показатель безопасности дорожного движения», – говорит Чеботарев.

Он подчеркивает, что искусственные дорожные неровности устанавливаются в наиболее опасных местах и перед оживленными пешеходными переходами, чтобы водители снижали скорость. Проехать по «лежачиму полицейскому» и не заметить автомобилист попросту не может, ведь машина на скорости подпрыгнет на нем. Однако нередко за водителями замечается, что в местах, где дорожная неровность износилась и продавлена, скорость не снижается или снижается незначительно.

«С учетом того, что часть транспортных средств, в частности, грузовые автомобили, автобусы и другие спокойно могут проезжать по этим «берлинским подушкам», ведь ширина колес позволяет не задевать их, то это, безусловно, положительно отразится на комфорте пассажиров общественного транспорта. В то же время легковой автомобиль может проехаться по этим подушкам только одним колесом и также проигнорировать неровность, что несет определенные риски», – считает собеседник.

Он выразил сомнение, что дорожная неровность в принципе сможет заставить водителей снижать скорость. «Боюсь, это может сказаться на безопасности дорожного движения. Я, честно говоря, вижу риски того, что применение данных подушек может повысить количество ДТП с участием пешеходов», – заключил Чеботарев.

Ранее в России рассматривали возможность введения умных «лежачих полицейских», которые оснащены системой фото- или видеофиксации.