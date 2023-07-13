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В Турции допустили возможность отклонения заявки Швеции в НАТО
Парламент Турции может не одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО в случае нарушения обещаний США и ЕС
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Турция пока не сказала «да» членству Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
«Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали «да» членству Швеции, мы открыли двери процесса, путь к членству», – сообщил Челик в интервью телеканалу Haber, передает РИА «Новости»
По его словам, процесс оценивания турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО состоится, скорее всего, в октябре-ноябре. При этом подчеркивается, что если обещания Анкаре не будут выполнены, то ожидается, что парламент Турции не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.
Ранее востоковед Кирилл Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Стокгольма в организации до сих пор остается под вопросом.
В Кремле призывали Анкару не носить розовые очки, так как Турцию в НАТО не хотят видеть.
Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова»
Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).
Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент.
В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей.
Стало известно, что Байден пообещал Эрдогану в обмен на прием Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден якобы предложил главе Турции Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере 11–13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО, заявил американский публицист Сеймур Херш.
«Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Херша.
Напомним, ранее Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО в ответ на активацию переговоров о безвизовом режиме между Турцией и ЕС.
Рар: США выломали руки Турции ради членства Швеции в НАТО
Германский политолог Рар: Западные страны умеют выламывать руки строптивым партнерам
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Еще недавно Эрдоган выступал против вступления Швеции в НАТО, однако с помощью тактики «кнута и пряника» США удалось надавить на Турцию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Забавно наблюдать, как лидеры западных стран выламывают руки строптивым союзникам. Когда в Швеции сожгли Коран, Эрдоган говорил о неприемлемости подобных действий. Тем не менее вскоре он же как ни в чем не бывало согласился на требования партнеров», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Думаю, помимо «кнута» ему предложили и «пряники». Скорее всего, договоренности касались исключительно безвизового въезда для турков в ЕС, торговых привилегий и свежих капиталовложений для сдерживания массовой миграции в Европу», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что нынешнее расширение НАТО – огромная победа для США. Граница России с альянсом существенно расширилась. Раньше прямое соприкосновение было, по сути, только с Норвегией, а Калининград находился в окружении Эстонии, Латвии и Польши», – резюмирует Рар.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО, способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединении Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий
Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий для тушений пожаров
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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.
Турецкие власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир на закупку вертолетов и самолетов, заявил Эрдоган, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Анкара намеревается закупить у Москвы несколько самолетов-амфибий, поскольку они «существенно влияют на тушение пожаров». Эрдоган уточнил, что планирует обсудить этот вопрос при личной встрече с Путиным.
Закупка двух-трех самолетов повысит эффективность борьбы с пожарами в лесах, сказал он.
На большей части турецкой территории пришла жара, температура превышает 30 градусов, в пятницу ожидается пик с температурой до 44 градусов в нескольких регионах.
В феврале 2023 года российские самолеты Бе-200 тушили в Турции появившиеся после землетрясений пожары возле населенного пункта Яхачи и порта Искендерун.
Финляндия извинилась за слова министра финансов о «турецких обезьянах»
Глава МИД Финляндии Валтонен извинилась перед Анкарой за слова министра финансов Пурры о «турецких обезьянах»
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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах».
Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она сообщила, что передала извинения властей Финляндии за «неуместные слова, сказанные несколько лет назад членом нового правительства» страны. Валтонен заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».
Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах», передает ТАСС со ссылкой на Yle.
Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения.
Политолог: Платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу
Политолог Бордачев: Европе придется платить за вступление Швеции в НАТО
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Соединенные Штаты в очередной раз продавливают Европу на принятие решений, выгодных преимущественно самим американцам. Расплачиваться за это будут страны ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Я полагаю, что президент Турции получит многое из того, что хотел выторговать за вступление Швеции в НАТО. Это, скорее всего, и анонсированный безвизовый режим, и таможенный союз с Европой, а также американские истребители F-16», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
«Как мы видим, Соединенные Штаты легко прогибают ЕС для реализации собственных целей. При этом платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу. Последствия могут коснуться экономики и миграционных вопросов. Но все это не волнует тех, кто участвовал в торге и радел за принятие Швеции в НАТО», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, учитывая непростые отношения между Анкарой и Афинами по некоторым территориальным вопросам, я думаю, греки серьезно напрягутся на фоне возможной передачи туркам американских истребителей F-16. Греция пытается играть против Турции. И даже в какой-то момент пыталась вести переговоры с США. Однако для Вашингтона в данном случае Анкара интереснее», – заключил Бордачев.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединения Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Политолог: Пурра словами о «турецких обезьянах» озвучила отношение Северной Европы к Турции
Политолог Трухачев: Финны на турок смотря свысока
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Скандал с финским министром, вероятно, завершится ее отставкой, но не изменит истинного отношения Северной Европы к Турции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД Финляндии извинились за слова министра финансов о «турецких обезьянах».
«Скорее всего, финскому министру финансов Риикке Пурре придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник.
«Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он.
«Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержаны», – рассуждает Трухачев.
«Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны. Вероятно, Турция вызовет посла Финляндии в МИД и выразит ему протест», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».
Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах».
Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения. Она отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла», но все-таки попросила прощения за «глупые комментарии», сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Пурра также выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как финнов заставляют ненавидеть Россию, и кто вошел в состав нового правительства Финляндии, уже успевшего отметиться антироссийскими заявлениями.
Байден выступил за поставки истребителей F-16 Турции
Белый дом: Байден выступает за поставки Турции истребителей F-16
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Президент США Джо Байден поддерживает идею осуществления поставок истребителей F-16 Турции, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, президент Байден в течение нескольких месяцев четко и недвусмысленно заявлял, что выступает за поставки F-16 Турции, и этот шаг отвечает национальным интересам США, передает ТАСС.
Салливан добавил, что увеличение потенциала Турции в интересах НАТО.
В свою очередь представитель Госдепа США Мэттью Миллер также заявил, что США выступают в поддержку поставок истребителей F-16 Турции и одобряют желание Анкары присоединиться к ЕС. При этом он подчеркнул, что членство Швеции в Североатлантическом альянсе и продажа Турции самолетов F-16 – это два отдельных вопроса, сообщает Anadolu Ajansi.
Миллер отметил, что Швеция внесла поправки в свои Конституцию и антитеррористическое законодательство, а также арестовала ряд подозреваемых в причастности к терроризму. По его словам, этого достаточно, чтобы устранить опасения Анкары в сфере безопасности из-за заявки Стокгольма на вступление в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на публичном форуме НАТО перед встречей лидеров альянса, также заявил, что Турция ясно дала понять, что вопрос поставок F-16 не является частью сделки по Швеции, но в рамках этих договоренностей отменены ограничения на поставки оружия Турции.
Ранее источник в Анкаре сообщил, что Турция в течение месяца может принять решение по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, ожидается, что оно будет положительным.
Напомним, в начале марта в совете по безопасности и внешней политике при президенте Турции пригрозили отказаться от закупки американских истребителей F-16 и рассмотреть возможность приобретения самолетов у России, Китая или ЕС.
Эрдоган рассказал о «предложениях Путина» по зерновой сделке
Президент Турции Эрдоган: Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются
Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин якобы высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются.
Подводя итоги прошедшего саммита НАТО, президент Турции отметил, что зерновая сделка продлевалась дважды, за время ее действия на мировые рынки было доставлено 33 млн тонн продовольствия, передает ТАСС.
Эрдоган также сообщил, что обсуждал продление зерновой сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по словам турецкого лидера, выступает за ее продление.
Кроме того, лидер Турции выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Эрдоган заявил о намерении и далее обсуждать зерновую сделку с Путиным и с Зеленским.
В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля.
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение Турции продлить срок договоренности сразу на два года, констатировав, что ситуация вокруг зерновой сделки де-факто никак не поменялась.
Напомним, 30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что доводов для продления зерновой сделки нет, в случае ее прекращения Россия обеспечит поставки зерна в беднейшие страны за свой счет в нужном объеме.
Байден пообещал продать F-16 Турции
Байден выразил уверенность в успехе продажи истребителей F-16 Турции
Соединенные Штаты преуспеют в продаже Турции истребителей F-16, заявил глава Белого дома Джозеф Байден после саммита НАТО в Вильнюсе.
Байден выразил уверенность в том, что США смогут продать F-16 Турции и успешно закрыть сделку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент поддерживает идею о поставках F-16 Турции. Анкара запросила у Вашингтона 40 таких истребителей.
Эксперт: Вопрос вступления Швеции в НАТО до сих пор не закрыт
Востоковед Семенов: Вопрос вступления Швеции в НАТО еще не закрыт
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В НАТО не в первый раз заявляют, что договоренности с Турцией о вступлении Швеции в альянс достигнуты. Однако вопрос о членстве Стокгольма до сих пор остается открытым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Наблюдается странная ситуация: страны ведут переговоры о вступлении Швеции в НАТО, в то время как предметом договоренностей выступают особенности взаимодействия Турции и ЕС. Я бы не торопился с выводами, членство Стокгольма в организации до сих пор остается под вопросом», – сказал востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.
«Напомню, на мадридском саммите в 2022-м уже заявляли о готовности Анкары принять Швецию в НАТО. Тем не менее проблемы с практической реализацией озвученных планов наблюдаются до сих пор. Кроме того, неясно, как в реальности обстоят дела с готовностью США предоставить Турции истребители F-16, а этот вопрос тоже является частью переговоров», – отмечает эксперт.
«Евросоюз тоже не дал стопроцентных гарантий по реализации того же безвизового режима с Турцией. Пока Стокгольм просто согласился продвигать интересы Анкары в ЕС. Однако Швеция вынуждена говорить от лица всей организации. Для успешного воплощения заявленных планов потребуется согласие и других членов союза, в частности, Германии и Франции. Консенсуса в настоящий момент нет, и будет ли он – большой вопрос», – считает эксперт.
«В принципе, рассчитывать на готовность Стокгольма пойти на компромисс с Анкарой не стоит. Швеция уже неоднократно говорила о пересмотре своей политики, но случай с сожженным Кораном заставляет задуматься, насколько процесс успешен. Если произойдет еще один казус, то парламент Турции будет откладывать рассмотрение вопроса о ратификации заявки. Таким образом, если Швеция и вступит в НАТО, то точно не раньше осени», – резюмирует Семенов.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция в скором времени станет членом организации.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединения Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Эрдоган на встрече с Байденом объявил о новом этапе отношений между странами
Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений между странами
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с главой США Джо Байденом объявил о начале нового этапа отношений республики с США, сообщает телеканал ТРТ.
Эрдоган заявил, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма, передает ТАСС.
«Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», – сказал Эрдоган.
Он также пожелал успеха Байдену в предстоящих выборах президента США.
Переговоры Эрдогана и Байдена были запланированы до начала саммита НАТО и считаются в Анкаре важным этапом для нормализации отношений в свете как двусторонних разногласий, так и по линии НАТО.
Турция заявила, что объяснилась перед Россией по передаче Киеву главарей «Азова»
Спикер правящей партии Турции Челик: Анкара дала объяснения России по передаче Киеву «азовцев»
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Турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что турецкая сторона «привела соответствующие объяснения». По его словам, по итогам прошедшей беседы «ситуация прояснилась», в настоящее время напряженности в отношениях России и Турции нет, передает РИА «Новости».
При этом спикер правящей партии Турции не стал уточнять, кто и когда привел доводы официальной Анкары.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов».
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» нехорошо характеризует турецкую сторону.
Эрдоган заявил о готовности стать посредником урегулирования конфликта России и Украины
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что готов стать посредником по урегулированию конфликта России и Украины, и отметил, что такое предложение ему еще не поступало.
Анкара готова исполнить роль посредника по урегулированию украинского кризиса, если стороны согласятся на этого, заявил Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС.
Он напомнил, что Стамбул стал центром зернового коридора, и турецкая сторона всегда готова стать посредником в подобных ситуациях. Турция может встречаться как с Россией, так и с Украиной, указал Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что Анкара выступает за мир между Москвой и Киевом, поскольку «в войне нет победителей, как и при заключении мира нет проигравших».
Также в среду Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин якобы предложил некоторые идеи по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются.
Песков: Турцию не хотят видеть в Европе
Анкара не должна носить розовые очки насчет Европы, поскольку ее там не хотят видеть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В истории Турции были периоды «интенсивного ориентирования на Запад», но эту страну никто не хочет видеть в Европе, заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он посоветовал Анкаре «не носить розовые очки».
Говоря о поддержке Турцией вступления Швеции в НАТО, представитель Кремля напомнил, что Турция – член этого военного блока, и имеет обязательства. «В этом плане мы никогда не носили розовые очки. Так, наверное, и относимся, в этом плане все прекрасно понимаем», – сказал он.
У России и Турции есть разногласия, и Кремль их не скрывает, но есть и та часть отношений, которая «абсолютно соответствует» интересам обеих стран, продолжил Песков.
Он добавил, что меры в ответ на вступление Швеции в НАТО будут аналогичны тем, которые приняты при вступлении Финляндии в НАТО.