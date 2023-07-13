Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР

Минобороны Британии: Украина забывает говорить Западу спасибо

Министр обороны Британии Уоллес рекомендовал Украине чаще благодарить страны Запада

Министр обороны Британии Бен Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. По его мнению, офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо. Об этом сообщает издание The Guardian.

Бен Уоллес в ответ на просьбу прокомментировать недовольство Владимира Зеленского итогами саммита НАТО отметил, что Украине стоит чаще выражать благодарность западным странам за оказанную помощь. Об этом пишет The Guardian.

Уоллес подчеркнул, что власти Украины настолько торопились получить всевозможную поддержку, что порою забывали сказать спасибо. «Хотим мы этого или нет, но людям естественно желать получить толику благодарности», – подчеркнул министр.

Уоллес также рассказал, что в прошлом году он приезжал в Киев лишь для того, чтобы ему передали список требуемого вооружения. «Знаете, я напомнил им: мы не Amazon. Я провел в дороге 11 часов лишь для того, чтобы получить всего лишь одну бумажку», – выразил он возмущение.

Уоллес также считает, что подписанная по итогам саммита НАТО декларация, несмотря на критику Зеленского, оказалась выгодной для Украины.

Ранее западные СМИ активно писали о том, почему Зеленский на саммите в Вильнюсе потерпел неудачу. В Deutsche Welle* (признана иноагентом) саммит НАТО охарактеризовали как «день разочарований в Вильнюсе». Подчеркивается, что Зеленский негативно воспринял положения итоговой декларации. «Украинский гость был тронут, как вся Лукишкская площадь пела гимн его страны, однако это не смогло компенсировать стойкое ощущение нереализованного шанса», – резюмирует издание.

The Washington Post отмечает, что члены делегации США на саммите НАТО «были в ярости» из-за критики Зеленского в адрес альянса. Слова президента Украины оказывают «большое давление» на Североатлантический альянс, счел источник издания в организации. И более того, заявления Зеленского резко контрастировали с тем образом западной гармонии, который создавали Байден и его помощники при выходе из тупика по теме вступления Швеции в НАТО.

Напомним, по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг сообщил, что страны – участницы организации утвердили многолетнюю программу военной помощи ВСУ. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины. Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса.