В Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением признать многодетными семьи с двумя детьми.

По его словам, наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве позволит повысить качество жизни семьи, передает РИА «Новости».

Даванков подчеркнул, что в России отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми – многие семьи предпочитают не увеличивать количество детей, так как семья не способна финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме.

Ранее ЛДПР выступила с инициативой, в соответствии с которой семьи, прожившие в браке не менее 10 лет, смогут бесплатно получить землю под строительство дома.