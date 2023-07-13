Беженцы с Украины повергли в шок европейцев выбором места для отпуска

Hlavnе sprаvy: Беженцы с Украины выбрали родину в качестве места для отпуска

В Европе возмутились решением беженцев с Украины отправиться в отпуск на родину, сообщает издание Hlavnе sprаvy.

По словам автора статьи, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, при этом беженцы едут в родную страну только отдохнуть, передает РИА «Новости».

«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», – прокомментировал словацкий политик Марек Курта.

В связи с этой ситуацией политик выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами.

«Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» – отметил он.

Кроме того, политик возмутился тем, что деньги европейцев раздают «чужим трутням».

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.

