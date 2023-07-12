Система ПВО сработала в Мариуполе

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12 июля, среда  |  Последнее обновление — 22:37  |  vz.ru
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Американская экономика вызывает беспокойство

Американская экономика трещит по швам Maksim Konstantinov/Global Look Press
В отличие от российского банковского сектора, в США набирает обороты крупнейший с 2008 года банковский кризис и уже распространяется на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока экономика США растет, но даже крупные западные банки предупреждают, что обольщаться этим не стоит. Какие поводы для беспокойства существуют в американской экономике?  Подробности...
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Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
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Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
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Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...

Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России. Подробности...
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Система ПВО сработала в Мариуполе

    В экстренных службах ДНР сообщили о работе системы противовоздушной обороны в Мариуполе
    		   
    12 июля 2023, 22:20
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    В Мариуполе отработала система противовоздушной обороны, сообщили в экстренных службах ДНР.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Напомним, в Мариуполе активно ведутся восстановительные работы. Город накануне посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Американский журналист Джексон Хинкл восхитился новыми домами в Мариуполе.

    Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
    Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
    		   
    11 июля 2023, 22:50
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

    Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.

    Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.

    Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.

    Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

    Как заявил  министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Коментарии (57)
    Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева войти в ЕС
    Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева присоединиться к ЕС
    		   
    12 июля 2023, 11:09
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.

    Фон дер Ляйен в среду выразил восхищение тем, с какой скоростью Киев стремится присоединиться к Евросоюзу. «Мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена: если Киев будет продолжать в том же духе, вскоре добьется успеха», – заявила она.

    На это заявление обратила внимание Захарова. Она сыронизировала, предположив, как фраза фон дер Ляйен звучит в переводе на украинский язык.

    «Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Если допьете, значит, вы добились успеха», – написала Захарова в Telegram.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.

    Коментарии (25)
    Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
    		   
    12 июля 2023, 13:01
    Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Намерение стран «Группы семи» предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Данный вопрос, по словам Пескова, коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что «семерка» в среду собирается предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности».

    «Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», – приводит его слова ТАСС.

    Страны «Группы семи», проводя такую политику, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля, пояснив, что таким образом они посягают на безопасность России.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объяснила цену гарантий безопасности Запада для Киева.

    Коментарии (32)
    Депутат Гурулев: В ходе СВО погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Цоков
    		   
    12 июля 2023, 17:42
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе спецоперации погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков, заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Гурулев.

    Цоков погиб геройски, заявил Гурулев в эфире «России 1», передает «Газета.Ru».

    По словам депутата, Цоков погиб в Бердянске в результате ракетного удара ВСУ. Гурулев добавил, что ранее командующий ЮВО побывал «в таких передрягах, что мало кому снилось». Он уточнил, что в 2022 году Цоков получил тяжелое ранение, но его «вытащили».

    Минобороны России пока не комментировало это заявление.

    Коментарии (48)
    Российские войска начали наступление на Краснолиманском направлении
    Врио главы ДНР Пушилин: ВС России начали контратаку на Краснолиманском направлении
    		   
    12 июля 2023, 11:33
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, сообщил на канале «Соловьев Live» врио главы региона Денис Пушилин.

    По его словам, на Краснолиманском направлении российские войска начали контратаку, подтянуты необходимые резервы, передает РИА «Новости».

    Пушилин добавил, что ВС России также фактически начали наступление на Авдеевском направлении, хоть и в непростых, даже жестких условиях.

    Более того, врио главы ДНР подчеркнул, что уже имеются определенные успехи в северной части направления – Авдеевке, Ласточкино, также идет изменение позиций.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка.

    Коментарии (20)
    Стало известно о возможности поставки США Киеву ракет ATACMS
    NYT: Белый дом рассматривает возможность поставки Украине ракет ATACMS
    		   
    12 июля 2023, 09:04
    Фото: U.S. Army/Wikipedia
    Текст: Алина Власенко

    Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    По словам источников в США и Европе, администрация США ведет «непубличные дискуссии» о поставке Киеву ATACMS. При этом представители оборонного сектора США уточнили, что арсенал ATACMS относительно небольшой, и эти ракеты предназначены для других планов Пентагона, передает ТАСС.

    Пока, по данным The New York Times, Вашингтон не решается передать Киеву ракеты, хотя и признает, что ВСУ не хватает снарядов для контрнаступления.

    Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Дальность действия ATACMS составляет около 300 км, что на 64 км больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.

    Коментарии (56)
    Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP
    Министр вооруженных сил Франции Лекорню указал радиус действия переданных Украине ракет SCALP – 250 км
    		   
    12 июля 2023, 01:21
    Фото: MBDA/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню заявил, что SCALP дадут вооруженным силам Украины возможность «наносить удары на глубину в ходе контрнаступления, в частности по командным центрам за линией фронта». При этом он заверил, что речь идет не об эскалации конфликта, а о возможности Украине «осуществлять оборону». Он подтвердил, что Украина обещала не применять SCALP против территорий, которые Киев и его союзники признают российскими, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия. SCALP планируется интегрировать с «незападными военными самолетами», сообщил французский военный источник.

    Коментарии (10)
    Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова»
    Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»
    		   
    12 июля 2023, 18:41
    Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).

    Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент.

    В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган.

    В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей.

    Коментарии (45)
    Дизайнер Лебедев отреагировал на конфискацию своих квартир в Киеве
    Дизайнер Артемий Лебедев написал, что «будет скучать» по конфискованной властями Украины квартире
    		   
    12 июля 2023, 15:36
    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на решение департамента санкционной политики министерства юстиции Украины конфисковать его имущество в Киеве.

    Лебедев написал в своем Telegram-канале, что теперь его хата «точно с краю». Дизайнер признался, что ему «жалко киевскую квартирку», и сказал, что будет по ней скучать.

    Уже несколько лет дизайнер не мог попасть в две свои квартиры в центре украинской столицы. В 2017 году ему был запрещен въезд на Украину, напоминает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев рассказал о поездке в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также о том, как ему после этого желали смерти.

    Коментарии (23)
    G7 согласовала принципы гарантий безопасности Украине
    Страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине
    		   
    12 июля 2023, 15:50
    Фото: REUTERS/Kacper Pempel
    Текст: Ольга Иванова

    «Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает газета Financial Times.

    В документе говорится, что гарантии включают поставки «современной военной техники в наземной, воздушной и морской средах», а также помощь в обеспечении кибербезопасности Украины, передает ТАСС.

    В ответ Украина должна провести реформы судебной системы и гражданского контроля над вооруженными силами.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита Североатлантического альянса, которые завершается в Вильнюсе, «хорошими», хотя Киев и не пригласили в НАТО.

    Коментарии (20)
    США и НАТО рассердились на Зеленского
    Заявление Зеленского вызвало недовольство американских чиновников и сторонников Украины в НАТО
    		   
    12 июля 2023, 07:33
    Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Высказанное украинским президентом Владимиром Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников, сообщили СМИ.

    Один из чиновников заявил, что принимающие участие в саммите НАТО в Вильнюсе члены делегации оказались разгневаны высказыванием Зеленского в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Кроме того, заявление Зеленского «разочаровало сторонников Украины» в НАТО – они полагали, что «добились победы для Киева», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Дипломаты некоторых стран НАТО упрекнули Зеленского в попытке использовать соцсеть при ведении переговоров – они считают, что украинский президент хотел «оказать максимально возможное давление» на альянс.

    Напомним, Зеленский заявил, что «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса». По его словам, «Украина заслуживает уважения». Он назвал неопределенность партнеров слабостью.

    Коментарии (4)
    Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
    Сейм Польши принял постановление с призывом к Украине признать вину в Волынской резне
    		   
    12 июля 2023, 04:06
    Фото: Wladyslawa Siemaszkow/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    В восьмидесятую годовщину Волынской резни Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за действия Организации украинских националистов и ее военного подразделения – Украинской повстанческой армии (ОУН–УПА*, запрещена в России), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

    В голосовании приняли участие 440 депутатов, все они поддержали постановление, в котором указывается, что 11 июля 1943 года войска под знаком ОУН–УПА*, «неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками». В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» ОУН*.

    Указывается, что в Польше с 2016 года «отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики», передает РИА «Новости».

    В документе высказывается «особое признание» в адрес украинцев, которые, «рискуя жизнью, противостояли преступлению, которое совершали их соотечественники». Сейм считает, что «польско-украинское объединение должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны». Сейм призвал к эксгумации и «достойному захоронению всех жертв геноцида».

    Напомним, в День памяти жертв Волынской резни – уничтожения польского населения бандеровцами, когда за 1943–1944 годы были зверски убиты десятки тысяч человек – спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Варшава предает память жертв Волынской трагедии, продвигая нацистскую идеологию.

    Коментарии (18)
    Байден объявил о плохих новостях для Зеленского
    Байден заявил Зеленскому, что Украина никуда не денется от США
    		   
    12 июля 2023, 18:33
    Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона «никуда не денется» от американской, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.

    «Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», – обратился в шутку Байден к Зеленскому, передает ТАСС.

    До начала встречи с Байденом украинский президент в Twitter (заблокирован в РФ) заявил, что на переговорах планируется обсудить безопасность Украины и все, что ее усилит.

    Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

    Коментарии (15)
    Минобороны Британии: Украина забывает говорить Западу спасибо
    Министр обороны Британии Уоллес рекомендовал Украине чаще благодарить страны Запада
    		  
    12 июля 2023, 14:40
    Фото: Luka Dakskobler/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Министр обороны Британии Бен Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. По его мнению, офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо. Об этом сообщает издание The Guardian.

    Бен Уоллес в ответ на просьбу прокомментировать недовольство Владимира Зеленского итогами саммита НАТО отметил, что Украине стоит чаще выражать благодарность западным странам за оказанную помощь. Об этом пишет The Guardian.

    Уоллес подчеркнул, что власти Украины настолько торопились получить всевозможную поддержку, что порою забывали сказать спасибо. «Хотим мы этого или нет, но людям естественно желать получить толику благодарности», – подчеркнул министр.

    Уоллес также рассказал, что в прошлом году он приезжал в Киев лишь для того, чтобы ему передали список требуемого вооружения. «Знаете, я напомнил им: мы не Amazon. Я провел в дороге 11 часов лишь для того, чтобы получить всего лишь одну бумажку», – выразил он возмущение.

    Уоллес также считает, что подписанная по итогам саммита НАТО декларация, несмотря на критику Зеленского, оказалась выгодной для Украины.

    Ранее западные СМИ активно писали о том, почему Зеленский на саммите в Вильнюсе потерпел неудачу. В Deutsche Welle* (признана иноагентом) саммит НАТО охарактеризовали как «день разочарований в Вильнюсе». Подчеркивается, что Зеленский негативно воспринял положения итоговой декларации. «Украинский гость был тронут, как вся Лукишкская площадь пела гимн его страны, однако это не смогло компенсировать стойкое ощущение нереализованного шанса», – резюмирует издание.

    The Washington Post отмечает, что члены делегации США на саммите НАТО «были в ярости» из-за критики Зеленского в адрес альянса. Слова президента Украины оказывают «большое давление» на Североатлантический альянс, счел источник издания в организации. И более того, заявления Зеленского резко контрастировали с тем образом западной гармонии, который создавали Байден и его помощники при выходе из тупика по теме вступления Швеции в НАТО.

    Напомним, по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг сообщил, что страны – участницы организации утвердили многолетнюю программу военной помощи ВСУ. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины. Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса.

    Коментарии (27)
    Российские бойцы показали захваченную БМП Bradley
    Появилось видео с захваченной российскими военными из отряда «Керчь» БМП Bradley
    		   
    12 июля 2023, 13:53
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео с российскими военными из отряда «Керчь», которые демонстрируют американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley («Брэдли») и передают привет «пану Зеленскому».

    Бойцы, стоя на фоне Bradley, сообщили, что собираются «пригнать мотолыгу», то есть тягач МТ-ЛБ, и забрать боевую машину, передает РИА «Новости».

    Как сообщал глава Минобороны России Сергей Шойгу, с 4 июня российские военные в зоне СВО уничтожили 1244 единиц бронетехники, включая 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

    Коментарии (2)
     
     
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