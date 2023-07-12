Хуснуллин посетил Мариуполь

Хуснуллин сообщил о посещении Мариуполя вместе с Пушилиным

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Мариуполь; он, врио главы ДНР Денис Пушилин и председатель правительства ДНР Евгений Солнцев подвели итоги по ключевым вопросам восстановительных работ в городе.

«Из Энергодара – в Мариуполь. Здесь восстанавливаем и строим много объектов, поэтому программа насыщенная», – сообщил Хуснуллин в Telegram. По его словам, рассмотрели, «как обновляется жилищный фонд, как идет подготовка к осенне-зимнему периоду». Он подчеркнул, что «все дома должны быть подключены к системе теплоснабжения».

Хуснуллин выслушал доклад о ремонте улично-дорожной сети. Как сообщил вице-премьер, он и сам увидел, что ремонт продвигается хорошо. Удалось выйти на «поадресную реализацию мастер-плана Мариуполя», а также «выстроить все работы в четком графике, по полноценному трехлетнему планированию».

Идет подготовка объектов к 1 сентября. Хуснуллин рассказал о восстановлении Приазовского государственного технического университета, ремонте Мариупольского госуниверситета, Приморского парка и спорткомплекса «Ильичевец».

Комментируя строительство жилья, он сообщил, что в городе «выделили пять площадок общей площадью более 14 га для реализации проектов с использованием внебюджетных средств». Хуснуллин посетил строительную площадку одного из домов, а также в рамках проверки частного сектора «посмотрел первый сданный дом, построенный по программе комплексной застройки ИЖС». Он сообщил, что «стал развиваться бизнес – 800 торговых точек возобновили свою деятельность».

Напомним, Хуснуллин также посетил Энергодар и оценил безопасность Запорожской АЭС. Он заверил, что меры обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС осуществляются в полном объеме.