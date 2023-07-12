Байден запутался в количестве стран-членов НАТО

Столтенбергу пришлось успокаивать лидеров саммита НАТО в Вильнюсе

Генсеку НАТО Столтенбергу пришлось уговаривать лидеров НАТО возобновить саммит в Вильнюсе

Заседание на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе неоднократно откладывалось из-за того, что прибывшие в зал лидеры игнорировали настойчивые призывы генсека альянса Йенса Столтенберга и не хотели садиться на свои места.

«Если вы займете свои места, мы сможем начать как можно скорее… Прошу прощения, что беспокою вас, но мы тут собрались для проведения заседания… Чем раньше вы займете места, тем раньше мы сможем начать и тем раньше закончим», – цитирует РИА «Новости» призывы генерального секретаря организации.

Отмечается, что дисциплинированность проявил госсекретарь Энтони Блинкен, занявший кресло США рядом с генсеком НАТО, который посмеивался и комментировал происходящее со своего места.

Столтенберг уговаривал нарушителей дисциплины, в числе которых оказались премьер Албании Эди Рама и президент Финляндии Саули Ниинисте.

«Если мой друг Эди Рама все же займет свое место, мы сможем начать. Саули, Саули! Займите, пожалуйста, свое место», – говорил он.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе отличается от прежних тем, что его ключевые игроки как будто поменялись ролями. Так, если раньше Франция блокировала гарантии для Украины о вступлении в НАТО, то теперь так поступают США. Кроме того, Макрон пообещал Зеленскому дальнобойные ракеты.

