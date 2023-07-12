Байден запутался в количестве стран-членов НАТО

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12 июля, среда  |  Последнее обновление — 21:37  |  vz.ru
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Американская экономика вызывает беспокойство

Американская экономика трещит по швам Maksim Konstantinov/Global Look Press
В отличие от российского банковского сектора, в США набирает обороты крупнейший с 2008 года банковский кризис и уже распространяется на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока экономика США растет, но даже крупные западные банки предупреждают, что обольщаться этим не стоит. Какие поводы для беспокойства существуют в американской экономике?  Подробности...
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Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
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Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
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Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...

Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России. Подробности...
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Байден запутался в количестве стран-членов НАТО

    12 июля 2023, 21:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе выступления после саммита в Вильнюсе не смог назвать точное количество стран-членов Североатлантического альянса.

    «Скоро НАТО станет тридцать вторым. Будет тридцать три свободных. Три, два свободных члена, защищающих вместе наших людей и территории», – цитирует Байдена РИА «Новости».

    В апреле Финляндия присоединилась к НАТО, став 31-м членом альянса. Заявку Швеции пока не одобрили Венгрия и Турция. Украина также не получила приглашения в альянс.

    До этого Байден в шутку сообщил «плохие новости» для украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что Украина «никуда не денется» от США.

    Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
    Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
    		   
    11 июля 2023, 22:50
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

    Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.

    Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.

    Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.

    Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

    Как заявил  министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Коментарии (57)
    Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
    		   
    12 июля 2023, 13:01
    Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Намерение стран «Группы семи» предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Данный вопрос, по словам Пескова, коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что «семерка» в среду собирается предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности».

    «Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», – приводит его слова ТАСС.

    Страны «Группы семи», проводя такую политику, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля, пояснив, что таким образом они посягают на безопасность России.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объяснила цену гарантий безопасности Запада для Киева.

    Коментарии (32)
    Байден объявил о плохих новостях для Зеленского
    Байден заявил Зеленскому, что Украина никуда не денется от США
    		   
    12 июля 2023, 18:33
    Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона «никуда не денется» от американской, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.

    «Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», – обратился в шутку Байден к Зеленскому, передает ТАСС.

    До начала встречи с Байденом украинский президент в Twitter (заблокирован в РФ) заявил, что на переговорах планируется обсудить безопасность Украины и все, что ее усилит.

    Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

    Коментарии (13)
    Зеленский согласился, что Украина сейчас не может присоединиться к НАТО
    Президент Украины Зеленский согласился, что Украина не может присоединиться к НАТО во время конфликта
    		   
    12 июля 2023, 15:57
    Фото: Artur Widak/NurPhoto/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    В Киеве есть понимание того, что страна не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    По его словам, дружественные Украине страны помогают оружием, и это в Киеве ценят, на Украине понимают, что не страна не может стать частью альянса, пока не закончится конфликт, передает РИА «Новости».

    «Я хочу, чтобы все понимали, мы цивилизованные, адекватные люди. Украина борется при этом, точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война», – сказал Зеленский.

    Ранее Зеленский оценил результаты саммита «хорошими», хотя Киев так и не получил приглашение в состав НАТО.

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    Страны НАТО приняли решение о немедленной переброске в Польшу 100 тысяч солдат
    Президент Польши Дуда: Страны НАТО договорились о вводе в республику около 100 тыс. солдат в случае угрозы нападения

    12 июля 2023, 18:25

    Текст: Антон Никитин

    Североатлантический альянс принял решения о немедленной переброске в Польшу около 100 тыс. солдат в случае возникновения угрозы нападения, заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам саммита НАТО.

    Дуда пояснил, что если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, то на территорию Польши могло бы быть направлено около 100 тыс. солдат НАТО для немедленной обороны. Президент Польши уточнил, что это положение утверждено в планах обороны альянса, передает ТАСС.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса утвердили план развертывания на восточном фланге 300 тыс. военных.

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    Пекин: Отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза
    МИД КНР о коммюнике НАТО: Отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза

    12 июля 2023, 11:04

    Текст: Алина Власенко

    Отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя положение из коммюнике НАТО о том, что углублении сотрудничества России и Китая якобы противоречит интересам альянса.

    Вэньбинь подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. По его словам, эта связь превзошла модель военно-политического союза времен холодной войны, что кардинально отличается от стран Североатлантического альянса, которые создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием, передает ТАСС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги первого дня саммита альянса, заявил, что страны – члены НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, передает РИА «Новости». При этом в коммюнике саммита говорится, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с Пекином.

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    В США объяснили отказ НАТО пригласить Украину в альянс
    Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: НАТО не пригласила Украину, так как альянсу не нужна война с Россией
    		   
    12 июля 2023, 12:09
    Фото: Chris Kleponis/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Североатлантический альянс не предложил Киеву членство, поскольку это втянуло бы альянс в войну с Россией, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, в НАТО был широкий консенсус по вопросу принятия Украины в разгар войны. Однако, отметил Салливан, это приведет альянс к войне с Россией, а она «в данный момент не имеет смысла», передает ТАСС.

    Салливан также признал, что Украина проделала «значительный путь в реформах» с точки зрения безопасности и политики. При этом помощник президента США добавил, что есть еще шаги, которые нужно сделать Киеву, чтобы «соответствовать критериям и стать членом НАТО».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие еще условия следует выполнить Киеву, чтобы получить приглашение в Североатлантический альянс.

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    Захарова оценила фото Зеленского на саммите НАТО

    12 июля 2023, 14:42

    Текст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «балом западных ценностей» фотографию президента Украины Владимира Зеленского, принимавшего участие в мероприятиях в рамках саммита НАТО.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что в этой фотографии «прекрасно все». «От взгляда Зеленского на (президента Франции Эммануэля) Макрона до образа жены шведского премьера Биргитты Ад, которую недавно рукоположили в лютеранские пасторши», – описала спикер российского внешнеполитического ведомства.

    На снимок также отреагировали СМИ и блогеры.

    Кроме того, СМИ обратили внимание на то, как изменилось выражение лица президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда рядом с ним на саммите сел Зеленский.

    Заметила пресса и странные моменты в выступлении Зеленского.

    Ранее Зеленский оценил результаты саммита «хорошими», хотя Киев так и не получил приглашение в состав НАТО.

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    США отказались называть возможные условия завершения конфликта на Украине
    Глава пресс-службы Госдепа Миллер не назвал возможные условия завершения конфликта на Украине и срок ее принятия в НАТО
    		   
    12 июля 2023, 03:47
    Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер отказался указывать возможные условия завершения конфликта на Украине, а также прогнозировать сроки ее вступления в НАТО.

    Миллер заявил, что США не считают целесообразным «назначать какие-либо временные сроки». По его словам, когда члены НАТО согласятся, что «обозначенные условия выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», передает ТАСС.

    В Госдепе подчеркнули, что для вступления Украины в НАТО требуется завершение боевых действий. Тогда у него спросили, что США подразумевают под этим, в частности, в связи с «вероятностью заморозки конфликта». Миллер сказал, что на данный вопрос трудно дать ответ, «не углубляясь в гипотетические предсказания в отношении ситуации, которая очень непредсказуема». Он заявил, что не хочет «делать каких-либо предсказаний в отношении того, как и при каких условиях может завершиться» конфликт.

    Напомним, Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией. Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.

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    Медведев назвал сценарий исчезновения Совета Украина – НАТО
    		   
    12 июля 2023, 20:45
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

    В 2002 году появился Совет Россия – НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», напомнил Медведев, передает ТАСС. Теперь же совет завершится по-другому, он перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон, заключил он.

    Напомним, в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина – НАТО. В нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

    Коментарии (5)
    Лавров подчеркнул необходимость помешать срежиссированным США сценариям
    Лавров призвал не допустить в Азиатско-Тихоокеанском регионе срежиссированных США сценариев

    11 июля 2023, 22:59

    Текст: Антон Антонов

    Нельзя допустить, чтобы в Азиатско-Тихоокеанском регионе повторились негативные сценарии, которые были срежиссированы США и НАТО в других частях света, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров назвал Россию «надежным единомышленником» АСЕАН, работающим «на укрепление созданной вокруг АСЕАН архитектуры обеспечения стабильности и сотрудничества», передает ТАСС со ссылкой на индонезийскую газету Kompas.

    Министр отметил, что США и НАТО «упорно ведут линию на запуск альтернативных блоковых структур», которые нужны для «сдерживания и конфронтации», а не для кооперации. Из-за этого «асеаноцентричная система подвергается серьезнейшему испытанию на прочность», сказал Лавров.

    Он также сообщил, что Россия выступает за запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах с государствами АСЕАН, включая Индонезию.

    Напомним, Лавров заявлял, что США и НАТО желают освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризируют его. В Минобороны России заявили о целенаправленной работе США по дестабилизации ситуации в АТР.

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    G7 собралась согласовать принципы гарантий безопасности для Украины
    Лондон сообщил о намерении G7 согласовать принципы гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе
    		   
    12 июля 2023, 02:16
    Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 согласует международные общие принципы гарантий безопасности для Украины и подпишет совместную декларацию, сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании.

    G7 намерена согласовать «существенные международные общие принципы по обеспечению долгосрочных мер безопасности для Украины» в среду. В декларации собираются указать, как намерены «поддерживать Украину в ближайшие годы», чтобы прекратить вооруженный конфликт, предотвратить и «дать ответ на любые будущие нападения», передает ТАСС.

    Также сообщается о намерении передать Киеву «больше военной техники», развивать защиту Украины «от кибер- и гибридных угроз», увеличить масштаб и ускорить обмен разведданными. Планируется расширение «учебных программ и военных учений», развитие промышленной базы Украины.

    G7 рассчитывает, что это позволит Украине стать страной, которая «сможет защищать свой территориальный суверенитет как сегодня, так и в будущем». Данный шаг, а также поддержка пути Украины в НАТО должны стать «сильным сигналом» для России и «вернуть мир в Европу».

    Лондон собирается передать Украине десятки боевых машин и тысячи снарядов для танков Challenger 2, выделить средства на ремонт ранее поставленной техники, создать медицинский центр реабилитации военных.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказал негодование, так как страны НАТО заявили, что пока не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.

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    Сенатор США обвинил Байдена в «одержимости» идеей не провоцировать Россию
    Американский сенатор Грэм раскритиковал «одержимость» Белого дома стремлением не провоцировать Россию

    12 июля 2023, 06:26

    Текст: Антон Антонов

    Администрация президента США Джо Байдена одержима стремлением не провоцировать Россию, Москва воспринимает это как слабость, заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Грэм заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «устал» от такой политики Белого дома. По его мнению, Вашингтон упустил множество шансов прекратить конфликт на Украине и принять «решительную резолюцию в пользу» Киева. Грэм отметил, что «понимает разочарование» украинского президента Владимира Зеленского от Белого дома, Берлина «и горстки других по поводу принятия в НАТО», передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдеп заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, а Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.

    Коментарии (0)
    Болтон счел разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
    Болтон раскритиковал разговоры о вступлении Украины в НАТО из-за «сигнала о разногласиях в альянсе»

    11 июля 2023, 23:42

    Текст: Антон Антонов

    Переговоры на высоком уровне о вступлении Украины в НАТО – это «пустая трата времени», они посылают России «сигнал о разногласиях в альянсе», заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

    По мнению Болтона, «еще несколько месяцев назад» следовало указать Киеву, что не нужно «поднимать этот вопрос». Он пояснил, что в НАТО «нападение на одного является нападением на всех», поэтому альянс «никогда не принимал в свой состав страны», участвующие в вооруженном конфликте, ведь это означало бы втягивание в конфликт и остальных государств НАТО, передает ТАСС. со ссылкой на LBC.

    Как считает Болтон, если бы Германия и Франция, а также другие страны Европы согласились принять Украину в НАТО в период президентства в США Джорджа Буша-младшего, то сейчас на Украине не шли бы боевые действия. Но в условиях боевых действий нет смысла обсуждать вступление Украины в НАТО, сказал Болтон.

    Напомним, руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что включение Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией.

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    Столтенбергу пришлось успокаивать лидеров саммита НАТО в Вильнюсе
    Генсеку НАТО Столтенбергу пришлось уговаривать лидеров НАТО возобновить саммит в Вильнюсе

    12 июля 2023, 13:49

    Текст: Александра Юдина

    Заседание на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе неоднократно откладывалось из-за того, что прибывшие в зал лидеры игнорировали настойчивые призывы генсека альянса Йенса Столтенберга и не хотели садиться на свои места.

    «Если вы займете свои места, мы сможем начать как можно скорее… Прошу прощения, что беспокою вас, но мы тут собрались для проведения заседания… Чем раньше вы займете места, тем раньше мы сможем начать и тем раньше закончим», – цитирует РИА «Новости» призывы генерального секретаря организации.

    Отмечается, что дисциплинированность проявил госсекретарь Энтони Блинкен, занявший кресло США рядом с генсеком НАТО, который посмеивался и комментировал происходящее со своего места.

    Столтенберг уговаривал нарушителей дисциплины, в числе которых оказались премьер Албании Эди Рама и президент Финляндии Саули Ниинисте.

    «Если мой друг Эди Рама все же займет свое место, мы сможем начать. Саули, Саули! Займите, пожалуйста, свое место», – говорил он.

    Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе отличается от прежних тем, что его ключевые игроки как будто поменялись ролями. Так, если раньше Франция блокировала гарантии для Украины о вступлении в НАТО, то теперь так поступают США. Кроме того, Макрон пообещал Зеленскому дальнобойные ракеты.

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