На «Иннопроме» обсудили поддержку разработчиков по импортозамещению ПО в промышленности

В рамках международной выставки «Иннопром-2023» АНО «Цифровая экономика» провела сессию, посвященную импортозамещению и тиражированию ПО в промышленности. Эксперты обсудили, как идет процесс импортозамещения в отраслях промышленности, каков спрос и потребности на отечественное ПО.

Было отмечено, что для успешного тиражирования решений в отрасли требуется плотное взаимодействие заказчиков, разработчиков, интеграторов, государства и институтов развития. И почти всегда подобное тиражирование не заканчивается внутренним рынком, а должно распространяться также на зарубежные дружественные страны, для чего внутри Минпромторга России создана программа «цифровых атташе».

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак рассказал, как процессы импортозамещения идут в промышленности и какую поддержку оказывает ведомство; а также ответил на вопрос, в каких нишах могут быть разработаны продукты мирового класса.

«Изначально перед нами стояла цель удержаться и продолжить стабильно работать в новых условиях, затем – заместить иностранные решения здесь и сейчас. И мы, индустрия, бизнес, промышленность с этими справились. Сегодня мы работаем на опережение, и готовы предложить решения с экспортным потенциалом. Момент для этого очень благоприятный, открываются возможности выхода на новые рынки, с точки зрения отечественных программных продуктов», – сказал он.

Вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов рассказал о новых подходах в ИТ-отрасли при работе с клиентами. «Сегодня все компании-заказчики являются уникальными клиентами. Поэтому «Ростелеком» работает с каждой организацией индивидуально. Считаю, что в такой ИТ-кооперации и кроется секрет успеха. Важным аспектом является и стандартизация – на рынке необходимо сократить количество ИТ-продуктов, не нужно распыляться. Дорогу осилит идущий через конкретные практические решения. Чем больше будет проектов с разной комбинацией уникального пула продуктов, тем больше будет интероперабельность», – отметил он.

Генеральный директор АНО «Цифровые технологии производительности» Станислав Шаронов рассказал о платформе «Эффективность.рф», какова ее роль в стимулировании тиражирования отечественного ПО и во внедрении ПО в отечественных компаниях.

«Хотелось бы сказать, что проблемы цифровизации можно решить мгновенно. Но «волшебной таблетки» нет и не будет. Нужна длительная терапия. В мире, наверное, существует миллион «лучших практик» цифровизации предприятий. Однако, чаще всего они не могут быть повторно использованы и, тем более, тиражируемы. Чтобы понять, почему тот или иной кейс стал успешным, необходимо провести анализ всех шагов, предпринятых в эффективных проектах для достижения цели. Подход позволяет обойти ошибки, которые были совершены ранее, и идти только проверенными шагами. Методика отбора, позволяющая найти тиражируемые практики, легла в основу нового сервиса «Истории успеха» на платформе эффективность.рф. Основная цель – сделать лучший опыт внедрения цифровых решений понятным и доступным», – отметил Шаронов.