На «Иннопроме» обсудили поддержку разработчиков по импортозамещению ПО в промышленности

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12 июля, среда  |  Последнее обновление — 19:32  |  vz.ru
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Американская экономика вызывает беспокойство

Американская экономика трещит по швам Maksim Konstantinov/Global Look Press
В отличие от российского банковского сектора, в США набирает обороты крупнейший с 2008 года банковский кризис и уже распространяется на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока экономика США растет, но даже крупные западные банки предупреждают, что обольщаться этим не стоит. Какие поводы для беспокойства существуют в американской экономике?  Подробности...
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Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
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Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
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Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...

Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...

Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Волынь и Донбасс, Львов и Крым, Бабий Яр и самолет «Сибири». Все это – и многое другое – Украина, оказавшаяся вне России. Подробности...
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    ошибка президента


    Кассетные боеприпасы США навредили самому Байдену

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    Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

    обзор прессы


    Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

    12 июля 1943 года


    Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

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    Игорь Мальцев: Боятся ли русские западных наемников

    На «Иннопроме» обсудили поддержку разработчиков по импортозамещению ПО в промышленности

    12 июля 2023, 18:48

    В рамках международной выставки «Иннопром-2023» АНО «Цифровая экономика» провела сессию, посвященную импортозамещению и тиражированию ПО в промышленности. Эксперты обсудили, как идет процесс импортозамещения в отраслях промышленности, каков спрос и потребности на отечественное ПО.

    Было отмечено, что для успешного тиражирования решений в отрасли требуется плотное взаимодействие заказчиков, разработчиков, интеграторов, государства и институтов развития. И почти всегда подобное тиражирование не заканчивается внутренним рынком, а должно распространяться также на зарубежные дружественные страны, для чего внутри Минпромторга России создана программа «цифровых атташе».

    Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак рассказал, как процессы импортозамещения идут в промышленности и какую поддержку оказывает ведомство; а также ответил на вопрос, в каких нишах могут быть разработаны продукты мирового класса.

    «Изначально перед нами стояла цель удержаться и продолжить стабильно работать в новых условиях, затем – заместить иностранные решения здесь и сейчас. И мы, индустрия, бизнес, промышленность с этими справились. Сегодня мы работаем на опережение, и готовы предложить решения с экспортным потенциалом. Момент для этого очень благоприятный, открываются возможности выхода на новые рынки, с точки зрения отечественных программных продуктов», – сказал он.

    Вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов рассказал о новых подходах в ИТ-отрасли при работе с клиентами. «Сегодня все компании-заказчики являются уникальными клиентами. Поэтому «Ростелеком» работает с каждой организацией индивидуально. Считаю, что в такой ИТ-кооперации и кроется секрет успеха. Важным аспектом является и стандартизация – на рынке необходимо сократить количество ИТ-продуктов, не нужно распыляться. Дорогу осилит идущий через конкретные практические решения. Чем больше будет проектов с разной комбинацией уникального пула продуктов, тем больше будет интероперабельность», – отметил он.

    Генеральный директор АНО «Цифровые технологии производительности» Станислав Шаронов рассказал о платформе «Эффективность.рф», какова ее роль в стимулировании тиражирования отечественного ПО и во внедрении ПО в отечественных компаниях.

    «Хотелось бы сказать, что проблемы цифровизации можно решить мгновенно. Но «волшебной таблетки» нет и не будет. Нужна длительная терапия. В мире, наверное, существует миллион «лучших практик» цифровизации предприятий. Однако, чаще всего они не могут быть повторно использованы и, тем более, тиражируемы. Чтобы понять, почему тот или иной кейс стал успешным, необходимо провести анализ всех шагов, предпринятых в эффективных проектах для достижения цели. Подход позволяет обойти ошибки, которые были совершены ранее, и идти только проверенными шагами. Методика отбора, позволяющая найти тиражируемые практики, легла в основу нового сервиса «Истории успеха» на платформе эффективность.рф. Основная цель – сделать лучший опыт внедрения цифровых решений понятным и доступным», – отметил Шаронов.

    СМИ рассказали о личности задержанного по подозрению в убийстве подводника Ржицкого
    		   
    11 июля 2023, 21:28
    Фото: Следственный комитет РФ

    В Туапсе на съемной квартире задержан подозреваемый в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. СМИ рассказали о личности Сергея Денисенко, который подозревается в преступлении.

    По данным «КП» – Кубань», Денисенко родился в Сумской области, но жил в Киеве. Долгое время он числился президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. Подозреваемый был заслуженным тренером и мастером спорта Украины, а также обладателем восьмого дана.

    Как пишет издание, каждое утро Ржицкий бегал по одному маршруту, а картой перемещения делился в приложении для бега. Эта карта могла помочь убийце, поскольку он знал маршрут жертвы.

    Версию ограбления следователи исключили, так как убийца не забрал ни смарт-часы, ни наушники жертвы.

    Ранее в СК России сообщили, что подозреваемым в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у мужчины нашли пистолет и глушитель к нему, сообщило ведомство. Предполагается, что именно из этого орудия мужчина убил Ржицкого.

    Напомним, в Краснодаре неизвестный застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее Ржицкий в звании капитана второго ранга командовал подводной лодкой «Краснодар».

    Год назад украинская пресса обвиняла Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».

    Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не причастно к убийству.

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    Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
    Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
    		   
    11 июля 2023, 22:50
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

    Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.

    Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.

    Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.

    Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

    Как заявил  министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Коментарии (57)
    Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева войти в ЕС
    Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева присоединиться к ЕС
    		   
    12 июля 2023, 11:09
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.

    Фон дер Ляйен в среду выразил восхищение тем, с какой скоростью Киев стремится присоединиться к Евросоюзу. «Мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена: если Киев будет продолжать в том же духе, вскоре добьется успеха», – заявила она.

    На это заявление обратила внимание Захарова. Она сыронизировала, предположив, как фраза фон дер Ляйен звучит в переводе на украинский язык.

    «Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Если допьете, значит, вы добились успеха», – написала Захарова в Telegram.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.

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    Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
    		   
    12 июля 2023, 13:01
    Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Намерение стран «Группы семи» предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Данный вопрос, по словам Пескова, коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что «семерка» в среду собирается предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности».

    «Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», – приводит его слова ТАСС.

    Страны «Группы семи», проводя такую политику, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля, пояснив, что таким образом они посягают на безопасность России.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объяснила цену гарантий безопасности Запада для Киева.

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    Российские войска начали наступление на Краснолиманском направлении
    Врио главы ДНР Пушилин: ВС России начали контратаку на Краснолиманском направлении
    		   
    12 июля 2023, 11:33
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, сообщил на канале «Соловьев Live» врио главы региона Денис Пушилин.

    По его словам, на Краснолиманском направлении российские войска начали контратаку, подтянуты необходимые резервы, передает РИА «Новости».

    Пушилин добавил, что ВС России также фактически начали наступление на Авдеевском направлении, хоть и в непростых, даже жестких условиях.

    Более того, врио главы ДНР подчеркнул, что уже имеются определенные успехи в северной части направления – Авдеевке, Ласточкино, также идет изменение позиций.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка.

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    Стало известно о возможности поставки США Киеву ракет ATACMS
    NYT: Белый дом рассматривает возможность поставки Украине ракет ATACMS
    		   
    12 июля 2023, 09:04
    Фото: U.S. Army/Wikipedia
    Текст: Алина Власенко

    Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    По словам источников в США и Европе, администрация США ведет «непубличные дискуссии» о поставке Киеву ATACMS. При этом представители оборонного сектора США уточнили, что арсенал ATACMS относительно небольшой, и эти ракеты предназначены для других планов Пентагона, передает ТАСС.

    Пока, по данным The New York Times, Вашингтон не решается передать Киеву ракеты, хотя и признает, что ВСУ не хватает снарядов для контрнаступления.

    Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Дальность действия ATACMS составляет около 300 км, что на 64 км больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.

    Коментарии (56)
    Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP
    Министр вооруженных сил Франции Лекорню указал радиус действия переданных Украине ракет SCALP – 250 км
    		   
    12 июля 2023, 01:21
    Фото: MBDA/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню заявил, что SCALP дадут вооруженным силам Украины возможность «наносить удары на глубину в ходе контрнаступления, в частности по командным центрам за линией фронта». При этом он заверил, что речь идет не об эскалации конфликта, а о возможности Украине «осуществлять оборону». Он подтвердил, что Украина обещала не применять SCALP против территорий, которые Киев и его союзники признают российскими, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия. SCALP планируется интегрировать с «незападными военными самолетами», сообщил французский военный источник.

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    Пушилин прокомментировал выдачу Турцией боевиков «Азова»
    Пушилин о выдаче Турцией боевиков «Азова» Украине: Их обмен был более болезненным
    		  
    12 июля 2023, 10:51
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обмен боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в прошлом году был более болезненным в моральном плане событием, чем нынешняя выдача их Турцией Украине.

    Как сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос ведущего, как в ДНР восприняли выдачу Турцией Украине боевиков «Азова», для него было очень болезненно, когда «азовцев» пришлось менять, передает РИА «Новости». По его словам, репутация у Турции потеряна, «потому что это были их обязательства, их гарантии, они не были исполнены».

    Он отметил, что сам факт появления «кучки военных преступников» на Украине на ход военной операции никак не повлияет.

    «Прекрасно понимаем, что тот обмен был нужен, каким бы он болезненным ни был, потому что нужно было освободить наших ребят», – добавил Пушилин.

    Напомним, в субботу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.

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    G7 согласовала принципы гарантий безопасности Украине
    Страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине
    		   
    12 июля 2023, 15:50
    Фото: REUTERS/Kacper Pempel
    Текст: Ольга Иванова

    «Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает газета Financial Times.

    В документе говорится, что гарантии включают поставки «современной военной техники в наземной, воздушной и морской средах», а также помощь в обеспечении кибербезопасности Украины, передает ТАСС.

    В ответ Украина должна провести реформы судебной системы и гражданского контроля над вооруженными силами.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита Североатлантического альянса, которые завершается в Вильнюсе, «хорошими», хотя Киев и не пригласили в НАТО.

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    ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами
    		   
    11 июля 2023, 21:48
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов, рассказали в оперативных службах региона.

    Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

    Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по городу Бердянску в Запорожской области, большая часть ракет была сбита.

    Коментарии (66)
    Депутат Гурулев: В ходе СВО погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Цоков
    		   
    12 июля 2023, 17:42
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе спецоперации погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков, заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Гурулев.

    Цоков погиб геройски, заявил Гурулев в эфире «России 1», передает «Газета.Ru».

    По словам депутата, Цоков погиб в Бердянске в результате ракетного удара ВСУ. Гурулев добавил, что ранее командующий ЮВО побывал «в таких передрягах, что мало кому снилось». Он уточнил, что в 2022 году Цоков получил тяжелое ранение, но его «вытащили».

    Минобороны России пока не комментировало это заявление.

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    Ирландский наемник сбежал с Украины после встречи с российским танком
    Ирландский наемник рассказал, как за его отрядом на Украине гонялся российский танк Т-72

    12 июля 2023, 13:43

    Текст: Алина Власенко

    Ирландский наемник Рис Брин с позывным Рэмбо рассказал, что решил покинуть Украину после того, как попал под обстрел российского танка Т-72.

    Брин рассказал Sky News, что воевал на Украине в составе подразделения из 40 человек, которое включало граждан Украины, США и Великобритании. Наемники прибыли на «нулевую линию, где встретили танк Т-72, который казался им «своим», пока не открыл по ним огонь, сообщает ИноСМИ.

    Выжившие члены подразделения убежали в лес, где их подобрал американский пикап Humvee. Однако российский танк поехал за пикапом и не переставал стрелять. По словам Брина, боевикам оставалось только «орать от страха» и подгонять водителя. Увернуться от снарядов танка удалось лишь чудом, добавил ирландец.

    Ранее российские танкисты под Кременной в ЛНР обнаружили немецкий танк «Леопард», который не стал вступать в бой и отступил.

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    США и НАТО рассердились на Зеленского
    Заявление Зеленского вызвало недовольство американских чиновников и сторонников Украины в НАТО
    		   
    12 июля 2023, 07:33
    Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Высказанное украинским президентом Владимиром Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников, сообщили СМИ.

    Один из чиновников заявил, что принимающие участие в саммите НАТО в Вильнюсе члены делегации оказались разгневаны высказыванием Зеленского в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Кроме того, заявление Зеленского «разочаровало сторонников Украины» в НАТО – они полагали, что «добились победы для Киева», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Дипломаты некоторых стран НАТО упрекнули Зеленского в попытке использовать соцсеть при ведении переговоров – они считают, что украинский президент хотел «оказать максимально возможное давление» на альянс.

    Напомним, Зеленский заявил, что «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса». По его словам, «Украина заслуживает уважения». Он назвал неопределенность партнеров слабостью.

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    Дизайнер Лебедев отреагировал на конфискацию своих квартир в Киеве
    Дизайнер Артемий Лебедев написал, что «будет скучать» по конфискованной властями Украины квартире
    		   
    12 июля 2023, 15:36
    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на решение департамента санкционной политики министерства юстиции Украины конфисковать его имущество в Киеве.

    Лебедев написал в своем Telegram-канале, что теперь его хата «точно с краю». Дизайнер признался, что ему «жалко киевскую квартирку», и сказал, что будет по ней скучать.

    Уже несколько лет дизайнер не мог попасть в две свои квартиры в центре украинской столицы. В 2017 году ему был запрещен въезд на Украину, напоминает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев рассказал о поездке в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также о том, как ему после этого желали смерти.

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    Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
    Сейм Польши принял постановление с призывом к Украине признать вину в Волынской резне
    		   
    12 июля 2023, 04:06
    Фото: Wladyslawa Siemaszkow/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    В восьмидесятую годовщину Волынской резни Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за действия Организации украинских националистов и ее военного подразделения – Украинской повстанческой армии (ОУН–УПА*, запрещена в России), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

    В голосовании приняли участие 440 депутатов, все они поддержали постановление, в котором указывается, что 11 июля 1943 года войска под знаком ОУН–УПА*, «неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками». В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» ОУН*.

    Указывается, что в Польше с 2016 года «отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики», передает РИА «Новости».

    В документе высказывается «особое признание» в адрес украинцев, которые, «рискуя жизнью, противостояли преступлению, которое совершали их соотечественники». Сейм считает, что «польско-украинское объединение должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны». Сейм призвал к эксгумации и «достойному захоронению всех жертв геноцида».

    Напомним, в День памяти жертв Волынской резни – уничтожения польского населения бандеровцами, когда за 1943–1944 годы были зверски убиты десятки тысяч человек – спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Варшава предает память жертв Волынской трагедии, продвигая нацистскую идеологию.

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