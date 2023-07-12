Минобороны показало удар «Гиацинта» по складу боеприпасов ВСУ

Опубликована видеозапись поражения украинского склада боеприпасов расчетом российской гаубицы «Гиацинт-Б»

Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» Западного военного округа.

Как сообщает ведомство в Telegram, российские военные, получив координаты цели, оперативно развернулись и открыли огонь по позициям вооруженных сил Украины. Был уничтожен украинский минометный расчет. Также поражен склад боеприпасов, спрятанный в хозяйственной постройке.

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении авиация нанесла удар по пункту временной дислокации и ремонтной базе ВСУ у населенного пункта Колодезное, передает ТАСС.

Также Зыбинский сообщил, что у Новоселовского ВСУ пытались предпринять попытку наступления, но были отброшены огнем артиллерии, танков Т-72Б3, Т-80 и ТОС «Солнцепек».

Как сообщил Зыбинский, общие потери ВСУ «составили до взвода живой силы, БМП американского производства Bradley, один миномет».

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении РСЗО «Смерч» и ТОС «Солнцепек» нанесли удары по ВСУ, а ЗРК «Тор М1» сбил украинский беспилотник, передает РИА «Новости».

Российская авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту, пункту временной дислокации и опорному пункту ВСУ. Кроме того, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества отражены украинские атаки, четверо боевиков десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен.

Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники ВСУ 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.