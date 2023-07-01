РИА «Новости»: Российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в районе села Берховка в ДНР

Украинские националисты в субботу, 1 июля, предприняли попытку наступления в районе села Берховка Артемовского района Донецкой народной республики, однако успеха они не добились, сообщил источник в командовании группировки войск «Юг».

Источник РИА «Новости» сообщил, что противника удалось остановить в «серой зоне» силами подразделений ВДВ. В течение субботы, по его словам, наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск. В результате ударов уничтожены свыше двух сотен украинских военных, а также пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотников типа «Валькирия» и «Лелека-100».

ВСУ за сутки, уточнил источник, бросили в атаку более 300 боевиков, а также шесть танков и десять боевых бронированных машин.

Попав под огонь с российской стороны, противник отступил, бросив раненых и убитых, добавил источник.

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления. 27 июня глава государства сообщал, что украинские вооруженные силы потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин.