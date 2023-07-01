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Российские силы пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР
РИА «Новости»: Российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в районе села Берховка в ДНР
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Украинские националисты в субботу, 1 июля, предприняли попытку наступления в районе села Берховка Артемовского района Донецкой народной республики, однако успеха они не добились, сообщил источник в командовании группировки войск «Юг».
Источник РИА «Новости» сообщил, что противника удалось остановить в «серой зоне» силами подразделений ВДВ. В течение субботы, по его словам, наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск. В результате ударов уничтожены свыше двух сотен украинских военных, а также пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотников типа «Валькирия» и «Лелека-100».
ВСУ за сутки, уточнил источник, бросили в атаку более 300 боевиков, а также шесть танков и десять боевых бронированных машин.
Попав под огонь с российской стороны, противник отступил, бросив раненых и убитых, добавил источник.
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления. 27 июня глава государства сообщал, что украинские вооруженные силы потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин.
WP заявила о планах Киева установить ракеты у Крыма перед переговорами с Москвой
Washington Post заявила о планах Киева начать переговоры с Москвой после выхода ВСУ на границу с Крымом
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Украинская сторона заявила директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерена вступить в переговоры с Москвой после того, как вооруженные силы Украины разместят артиллерию и ракеты у Крыма.
Как пишет Washington Post, в июне Бернс совершил тайный визит в Киев, где ему сообщили украинские планы по «возврату территорий» и началу переговоров с Россией к концу 2023 года. В частности, Бернс говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведки. Издание утверждает, что Бернсу «в частном порядке» сообщили о намерении Киева «вернуть значительные территории к осени», установить на границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы, а после – начать переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».
Напомним, Washington Post заявляла, что в результате контрнаступления на Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты вдоль побережья Азовского моря Украина планирует перерезать сухопутный коридор в Крым. Президент России Владимир Путин указывал, что украинские войска не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении.
Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
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Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.
Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
«Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.
Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.
Сильный взрыв прогремел в Киеве
Очевидцы сообщили о сильном взрыве в Киеве
В Киеве прогремел сильный взрыв, в некоторых районах города нет света, сообщили очевидцы.
Сообщается, что взрыв хорошо слышали в Голосеевском районе на юге Киева. При этом воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.
Медведев по-французски съязвил в адрес Макрона
Зампред Совбеза России Медведев предложил французскому лидеру Макрону после слов об Украине перейти на сторону Франции
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции.
Медведев по-французски написал в соцсети Twitter (запрещена в РФ), что Макрон неоднократно говорил о том, что он на стороне Украины. Заместитель председателя Совбеза России продолжил, что Макрону, возможно, «пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», передает РИА «Новости».
Медведев отметил, что средства, которые были потрачены Парижем «впустую на оружие для банды наркомана Владимира Зеленского», могли бы пригодиться простым французам.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала властям Франции на фоне идущих в этой стране беспорядков «вылечиться самим», прежде чем пытаться «лечить» Россию.
Рогов: ВСУ пошли на штурм в районе села Работино в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ пошли на штурм на ореховском направлении в районе села Работино
На ореховском направлении запорожского фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) под прикрытием артиллерии пошли на штурм в районе села Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на ореховском направлении запорожского фронта активно работает вражеская артиллерия, под прикрытием которой противник в районе Работино пошел на штурмовые действия. Он уточнил, что помимо артиллерии, работают минометы и идет стрелковый бой высокой интенсивности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» заверил, что русские воины держат активную оборону.
Напомним, в четверг ВСУ также попытались атаковать на ореховском направлении в районе села Работино Запорожской области.
Лавров рассказал, за что воюет Россия
Лавров заявил, что Россия в конфликте вокруг Украины воюет не за территории
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В конфликте вокруг Украины Россия воюет не за территории, она защищает людей, историю и русский язык, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о том, возможен ли «мир в обмен на территории», Лавров заявил: «Понимаете, это подход, как на базаре: я – тебе, ты – мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат», – передает ТАСС со ссылкой на Radio e Televisao de Portugal.
Он сравнил это с ситуацией, при которой Швейцария запретила бы французский или немецкий языки, Ирландия – английский, Бельгия – фламандский. По его словам, такое «невозможно вообразить». Так, в Финляндии проживает 5,2% шведов, но шведский – государственный язык, а на Украине «этнических русских минимум 20%» и более половины жителей на русском «говорят и думают».
Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации» в стране, где «его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот». Целью переворота были превращение Украины в инструмент против России и «ликвидация всего русского на тех землях, которые были освоены русскими».
При этом вести переговоры с Зеленским Лавров считает бессмысленным, так как украинский президент «не является мало-мальски самостоятельным деятелем», который может лишь «импровизировать» в рамках заданной линии поведения.
Лавров прокомментировал встречу в Копенгагене, на которую пригласили G7, «страны БРИКС, за исключением России, разумеется», Саудовскую Аравию, Турцию и Украину. Встреча проводилась для одобрения «формулы мира» Зеленского. Китай отказался в ней участвовать, а представители стран Глобального Юга отказались подписывать совместные заявления с Западом.
Также министр заявил, что глава американского государства Джо Байден «ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы».
Напомним, как указывал Лавров, Россия проводит специальную военную операцию для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина угнетает в нарушение всех международных норм. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям.
Командир танкового подразделения рассказал о тактике ВСУ под Соледаром
Командир танкового подразделения рассказал об атаках ВСУ малыми группами на Артемовском направлении
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Вооруженные силы Украины используют тактику активных атак малыми группами на Артемовском направлении под Соледаром, сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки российских войск.
Российский военный пояснил, что такие попытки наступления «мелкими группами» численностью до одного взвода предпринимаются ВСУ «по всему фронту». Украинских военных при этом может сопровождать максимум один танк и максимум две БМП.
«Это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят) рассеять, но у них это не получается», – приводит его слова РИА «Новости».
Командир танкового подразделения заявил, что с соседними российскими подразделениями «организована взаимосвязь». «Только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки», – сказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении у Новоданиловки российская артиллерия уничтожила украинскую разведгруппу, «пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ». У Малой Токмачки уничтожена автомобильная техника и живая сила противника, севернее Жеребянки – бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ. Кроме того, сбиты три украинских БПЛА «Фурия».
Чехов также сообщил, что на Южнодонецком направлении нанесен удар по наступающим силам украинских войск у Макаровки. У Сторожевого уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотниками, у Макаровки и Новодонецкого авиация нанесла удар по скоплениям украинских военных.
Чехов также рассказал, что ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения на Южнодонецком направлении.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж Су-34 уничтожил до взвода военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Также нанесено 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике противника, передает ТАСС.
Танки Т-90 уничтожили две бронированные машины американского производства MRAP и HMMWV, а «Ланцеты» – две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50. Кроме того, у Ивановки уничтожена «Фурия».
Напомним, командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ из-за отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск.
ВС России нанесли удар по пунктам управления ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Он подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинских генералов погубила беспечность.
Минобороны России сообщило о поражении хранилища топлива ВСУ
Вооруженные силы России во время спецоперации на Украине за сутки поразили хранилища топлива группировки ВСУ «Запорожье», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, было ликвидировано хранилище топлива для военной техники группировки войск «Запорожье», передает Telegram-канал Минобороны России.
Также войска ВС России за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 90 украинских военных.
Общие потери Украины составили более 75-ти солдат, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
Власти Украины раздумали переименовывать Запорожье
Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине отказалась от рекомендации переименовать Запорожье
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Город Запорожье исключен из списка топонимов, которые Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине рекомендует переименовать.
Комиссия сообщила, что сократила список только до «наименований, требующих исправления правописания или воспроизведения на украинском языке». Сделано это было, чтобы «унять страсти и вернуть исполнение требований закона в законодательное поле». Кроме того, в расчет приняли мнение Министерства образования и науки Украины, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по защите украинского языка, а также позицию украинских депутатов.
В новом списке указаны такие города, как Бровары в Киевской области, города Хрустальный, Боково-Хрустальный, Сорокино, Северодонецк, находящиеся в ЛНР, Южноукраинск и Первомайск в Николаевской области, Южное в Одесской области, а также Первомайский в Харьковской области, передает РИА «Новости».
Напомним, Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине предложила переименовать город Запорожье, который сейчас удерживается украинскими войсками. По мнению комиссии, название не соответствует «...лексическим нормам украинского языка» и отражает «российскую имперскую политику».
Зеленский признал стремление впечатлить НАТО атаками ВСУ перед саммитом
Зеленский заявил о желании показать результаты ВСУ на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе
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Перед саммитом НАТО в Вильнюсе вооруженные силы Украины «должны показать результаты» на поле боя, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
При этом «каждый метр стоит жизни», сказал Зеленский. По его словам, на замедление планов ВСУ повлияли проливные дожди, пишет «Российская газета» со ссылкой на RTVE.
Зеленский также пожаловался, что получаемой Украиной помощи «недостаточно», а «некоторые процессы замедляются». Как заявил Зеленский, будь у ВСУ «артиллерия, которую запросили и которую партнеры имеют в требуемом количестве», на поле боя «процессы шли бы гораздо быстрее», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.
Украинский президент полагает, что Украина и ее «мощная армия» могли бы оказать помощь НАТО в вопросах обороны стран с небольшими вооруженными силами.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления.
ВСУ оснастили немецкие «Леопарды» советской динамической защитой
В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1»
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В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1».
«Немецкий ОБТ Леопард 2А4 с динамической защитой «Контакт-1», – говорится в сообщении Telegram-канала «Повернутые на Z войне». В другом сообщении этого же Telegram-канала немецкий танк Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1» назван «сумрачным творением».
«Они все же сделали это: немецкий Leopard 2A4 с динамической защитой. Отдельно радуют комментарии украинских танковых экспертов, рассказывающих, что перед установкой были проведены какие-то работы и даже испытания», – сообщает Telegram-канал «Оборонка».
Напомним, в апреле боец российских штурмовых формирований рассказал, что немецкий танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий. Он отметил, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.
Модернизация немецких танков началась еще несколько месяцев назад, после того, как стало понятно, что в бою немецкие танки «прекрасно горят», о чем 13 июня на встрече с военкорами заявил президент России Владимир Путин. Днем позже президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard от попадания российского снаряда разлетелся на куски. Минобороны демонстрировало уничтожение и более современной версии Leopard-2A6.
Отметим, динамическая защита «Контакт» (Контакт-1) – старая советская разработка 80-х годов. Комплекс разработан для повышения защищенности бронетехники от кумулятивных боеприпасов и противотанковых ракет. Принята на вооружение в 1985 году и устанавливалась на танки Т-64БВ, Т-72Б, Т-55АМВ, Т-62МВ, и другие. При массе бронирования до двух тонн обеспечивает защищенность от кумулятивных средств на 50-80%.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге.
Украина полностью исчерпала квоту во Всемирном банке
Источник в российской дирекции группы Всемирного банка сообщил об исчерпании Украиной страновой квоты в ВБ
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Украина полностью исчерпала страновую квоту во Всемирном банке, новые проекты будут финансироваться за счет грантов и гарантий стран-доноров, сообщил источник в российской дирекции группы ВБ.
В основном речь идет о странах ЕС и G7. Источник РИА «Новости» отметил, что ВБ осознает связанные с финансированием Киева риски, считает их недопустимыми для себя и «перекладывает на заинтересованные государства». По словам источника, в рамках «Бреттон-Вудских институтов» Украина финансируется в основном через МВФ, а ВБ только следит за «целевым расходованием».
Напомним, совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине кредита на 1,5 млрд долларов. Кредит Украина получит «под гарантии правительства Японии». Россия выступила против нового кредита Киеву.
Как заявил источник в российской дирекции, если произойдет дефолт Украины, «Япония полностью покроет убытки» Международного банка реконструкции и развития, в том числе процентные платежи.
УПЦ отвергла требование властей Украины к монахам Киево-Печерской лавры
УПЦ: Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру незаконно и является самоуправством
Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру безосновательно, незаконно и является самоуправством, говорится в заявлении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В юридическом отделе УПЦ сообщили, что одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке, по этому поводу судом ни одно решение не принято, соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно, и его следует рассматривать как самоуправство, передает ТАСС.
В заявлении на сайте УПЦ также содержится призыв к членам комиссии Минкульта Украины не нарушать законы и дождаться судебного решения.
Ранее власти Украины потребовали от монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля.
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области
В Запорожской области сообщили в субботу об обстреле города Токмак со стороны Вооруженных сил Украины.
По предварительным данным, обстрел был совершен из РСЗО HIMARS, один человек в результате обстрела погиб, а еще один получил ранение, сообщили оперативные службы, передает ТАСС.
Сообщается, что город Токмак подвергся обстрелу в 15.50 мск. Также повреждение получили пять жилых домов.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали наступление в районе села Работино в Запорожье.