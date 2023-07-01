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В Госдуме назвали «ложной картиной» угрозы Киева разместить ракеты возле Крыма
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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал «ложной картиной» для Запада угрозу Киева разместить ракеты на границе с Крымом.
Он выразил уверенность в том, что Запад может распознать обман, передает РИА «Новости».Депутат отметил, что Зеленский ходит по тонкому льду, обманывая спонсоров об успехах контрнаступления Украины.«Размещение ракет возле Крыма – это не более чем позерство Зеленского и попытка обмануть западных хозяев», –подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что директор ЦРУ США Уильям Бернс и Владимир Зеленский провели встречу, во время которой обсуждали планы Киева вернуть территории.
WP заявила о планах Киева установить ракеты у Крыма перед переговорами с Москвой
Washington Post заявила о планах Киева начать переговоры с Москвой после выхода ВСУ на границу с Крымом
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Украинская сторона заявила директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерена вступить в переговоры с Москвой после того, как вооруженные силы Украины разместят артиллерию и ракеты у Крыма.
Как пишет Washington Post, в июне Бернс совершил тайный визит в Киев, где ему сообщили украинские планы по «возврату территорий» и началу переговоров с Россией к концу 2023 года. В частности, Бернс говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведки. Издание утверждает, что Бернсу «в частном порядке» сообщили о намерении Киева «вернуть значительные территории к осени», установить на границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы, а после – начать переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».
Напомним, Washington Post заявляла, что в результате контрнаступления на Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты вдоль побережья Азовского моря Украина планирует перерезать сухопутный коридор в Крым. Президент России Владимир Путин указывал, что украинские войска не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении.
Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
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Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.
Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
«Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.
Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.
Сильный взрыв прогремел в Киеве
Очевидцы сообщили о сильном взрыве в Киеве
В Киеве прогремел сильный взрыв, в некоторых районах города нет света, сообщили очевидцы.
Сообщается, что взрыв хорошо слышали в Голосеевском районе на юге Киева. При этом воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.
Орбан потребовал от Украины отчета за 70 млрд евро
Орбан: Венгрия больше не даст Украине денег, пока ЕС не отчитается о том, куда потратили предыдущие 70 млрд евро
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Нет шансов на то, что Еврокомиссия добьется выделения Украине нового пакета финансовой помощи от стран ЕС в размере 50 млрд евро, а также средств на принудительное размещение мигрантов в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Нам ясно одно: мы, венгры, не дадим Украине больше денег, пока они не скажут, на что ушли предыдущие 70 млрд евро», – приводит слова Орбана «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.
Выступая из Брюсселя, где в эти дни проходит саммит ЕС, в эфире венгерской радиостанции Kossuth, Орбан сообщил, что в четверг участники саммита обсуждали тему миграции, а в пятницу проходили дебаты по бюджету. Еврокомиссия, сказал он, подготовила поправки в бюджет ЕС, однако, подчеркнул Орбан, «нет никаких шансов на то, что они будут приняты», передает ТАСС.
Премьер Венгрии добавил, что ЕК просит все 27 стран сообщества «пополнить семилетний бюджет», ведь уже к середине лета средства в бюджете закончатся. Деньги, пояснил он, содружеству нужны, чтобы выделить 50 млрд евро Украине. Орбан напомнил, что за последние полтора года ЕС уже выделял Киеву 70 млрд евро на эти цели, однако куда пошли эти средства, неизвестно. Неясно также, как будет контролироваться и новый пакет помощи, который собирается выделить Украине ЕК, добавил Орбан.
По его словам, Еврокомиссия хочет от всех государств-членов оплаты возросшей процентной нагрузки по совместному кредиту. При этом Венгрия и Польша «не получили ни копейки» из этих средств, подчеркнул он.
Третья крупная сумма, которую собирается запросить ЕК, необходима для облегчения прибытия мигрантов в Европу, что, как подчеркнул Орбан, «совершенно абсурдно».
По словам премьера Венгрии, ЕК должна ответить на вопрос о том, куда были потрачены деньги и кто ответственен за то, что Евросоюз окажется на грани банкротства через два с половиной – три года.
Ранее политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Венгрия не станет поддерживать поправки в бюджет Евросоюза, в соответствии с которыми планируется оказать Киеву помощь на 50 млрд евро.
Вашингтон объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением
Замедление контрнаступления украинской стороны связано с плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Российская армия потратила месяцы на подготовку к украинскому наступлению, в некоторых местах она «очень глубоко окопалась», сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что погода для наступления была не самой подходящей.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с оборонительными барьерами.
В США ответили на вопрос о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS
Генерал Милли: Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS принимать Байдену
Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что это решение находится в компетенции американского президента, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обсуждение в США поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, напомнил, что американская сторона не впервые отправляет ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, подчеркивал аналитик.
Лавров рассказал, за что воюет Россия
Лавров заявил, что Россия в конфликте вокруг Украины воюет не за территории
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В конфликте вокруг Украины Россия воюет не за территории, она защищает людей, историю и русский язык, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о том, возможен ли «мир в обмен на территории», Лавров заявил: «Понимаете, это подход, как на базаре: я – тебе, ты – мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат», – передает ТАСС со ссылкой на Radio e Televisao de Portugal.
Он сравнил это с ситуацией, при которой Швейцария запретила бы французский или немецкий языки, Ирландия – английский, Бельгия – фламандский. По его словам, такое «невозможно вообразить». Так, в Финляндии проживает 5,2% шведов, но шведский – государственный язык, а на Украине «этнических русских минимум 20%» и более половины жителей на русском «говорят и думают».
Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации» в стране, где «его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот». Целью переворота были превращение Украины в инструмент против России и «ликвидация всего русского на тех землях, которые были освоены русскими».
При этом вести переговоры с Зеленским Лавров считает бессмысленным, так как украинский президент «не является мало-мальски самостоятельным деятелем», который может лишь «импровизировать» в рамках заданной линии поведения.
Лавров прокомментировал встречу в Копенгагене, на которую пригласили G7, «страны БРИКС, за исключением России, разумеется», Саудовскую Аравию, Турцию и Украину. Встреча проводилась для одобрения «формулы мира» Зеленского. Китай отказался в ней участвовать, а представители стран Глобального Юга отказались подписывать совместные заявления с Западом.
Также министр заявил, что глава американского государства Джо Байден «ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы».
Напомним, как указывал Лавров, Россия проводит специальную военную операцию для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина угнетает в нарушение всех международных норм. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям.
Командир танкового подразделения рассказал о тактике ВСУ под Соледаром
Командир танкового подразделения рассказал об атаках ВСУ малыми группами на Артемовском направлении
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Вооруженные силы Украины используют тактику активных атак малыми группами на Артемовском направлении под Соледаром, сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки российских войск.
Российский военный пояснил, что такие попытки наступления «мелкими группами» численностью до одного взвода предпринимаются ВСУ «по всему фронту». Украинских военных при этом может сопровождать максимум один танк и максимум две БМП.
«Это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят) рассеять, но у них это не получается», – приводит его слова РИА «Новости».
Командир танкового подразделения заявил, что с соседними российскими подразделениями «организована взаимосвязь». «Только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки», – сказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении у Новоданиловки российская артиллерия уничтожила украинскую разведгруппу, «пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ». У Малой Токмачки уничтожена автомобильная техника и живая сила противника, севернее Жеребянки – бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ. Кроме того, сбиты три украинских БПЛА «Фурия».
Чехов также сообщил, что на Южнодонецком направлении нанесен удар по наступающим силам украинских войск у Макаровки. У Сторожевого уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотниками, у Макаровки и Новодонецкого авиация нанесла удар по скоплениям украинских военных.
Чехов также рассказал, что ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения на Южнодонецком направлении.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж Су-34 уничтожил до взвода военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Также нанесено 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике противника, передает ТАСС.
Танки Т-90 уничтожили две бронированные машины американского производства MRAP и HMMWV, а «Ланцеты» – две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50. Кроме того, у Ивановки уничтожена «Фурия».
Напомним, командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ из-за отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск.
Власти Украины раздумали переименовывать Запорожье
Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине отказалась от рекомендации переименовать Запорожье
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Город Запорожье исключен из списка топонимов, которые Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине рекомендует переименовать.
Комиссия сообщила, что сократила список только до «наименований, требующих исправления правописания или воспроизведения на украинском языке». Сделано это было, чтобы «унять страсти и вернуть исполнение требований закона в законодательное поле». Кроме того, в расчет приняли мнение Министерства образования и науки Украины, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по защите украинского языка, а также позицию украинских депутатов.
В новом списке указаны такие города, как Бровары в Киевской области, города Хрустальный, Боково-Хрустальный, Сорокино, Северодонецк, находящиеся в ЛНР, Южноукраинск и Первомайск в Николаевской области, Южное в Одесской области, а также Первомайский в Харьковской области, передает РИА «Новости».
Напомним, Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине предложила переименовать город Запорожье, который сейчас удерживается украинскими войсками. По мнению комиссии, название не соответствует «...лексическим нормам украинского языка» и отражает «российскую имперскую политику».
ВС России нанесли удар по пунктам управления ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Он подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинских генералов погубила беспечность.
Рогов: ВСУ пошли на штурм в районе села Работино в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ пошли на штурм на ореховском направлении в районе села Работино
На ореховском направлении запорожского фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) под прикрытием артиллерии пошли на штурм в районе села Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на ореховском направлении запорожского фронта активно работает вражеская артиллерия, под прикрытием которой противник в районе Работино пошел на штурмовые действия. Он уточнил, что помимо артиллерии, работают минометы и идет стрелковый бой высокой интенсивности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» заверил, что русские воины держат активную оборону.
Напомним, в четверг ВСУ также попытались атаковать на ореховском направлении в районе села Работино Запорожской области.
Зеленский признал стремление впечатлить НАТО атаками ВСУ перед саммитом
Зеленский заявил о желании показать результаты ВСУ на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе
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Перед саммитом НАТО в Вильнюсе вооруженные силы Украины «должны показать результаты» на поле боя, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
При этом «каждый метр стоит жизни», сказал Зеленский. По его словам, на замедление планов ВСУ повлияли проливные дожди, пишет «Российская газета» со ссылкой на RTVE.
Зеленский также пожаловался, что получаемой Украиной помощи «недостаточно», а «некоторые процессы замедляются». Как заявил Зеленский, будь у ВСУ «артиллерия, которую запросили и которую партнеры имеют в требуемом количестве», на поле боя «процессы шли бы гораздо быстрее», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.
Украинский президент полагает, что Украина и ее «мощная армия» могли бы оказать помощь НАТО в вопросах обороны стран с небольшими вооруженными силами.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления.
Минобороны России сообщило о поражении хранилища топлива ВСУ
Вооруженные силы России во время спецоперации на Украине за сутки поразили хранилища топлива группировки ВСУ «Запорожье», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, было ликвидировано хранилище топлива для военной техники группировки войск «Запорожье», передает Telegram-канал Минобороны России.
Также войска ВС России за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 90 украинских военных.
Общие потери Украины составили более 75-ти солдат, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
Украина полностью исчерпала квоту во Всемирном банке
Источник в российской дирекции группы Всемирного банка сообщил об исчерпании Украиной страновой квоты в ВБ
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Украина полностью исчерпала страновую квоту во Всемирном банке, новые проекты будут финансироваться за счет грантов и гарантий стран-доноров, сообщил источник в российской дирекции группы ВБ.
В основном речь идет о странах ЕС и G7. Источник РИА «Новости» отметил, что ВБ осознает связанные с финансированием Киева риски, считает их недопустимыми для себя и «перекладывает на заинтересованные государства». По словам источника, в рамках «Бреттон-Вудских институтов» Украина финансируется в основном через МВФ, а ВБ только следит за «целевым расходованием».
Напомним, совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине кредита на 1,5 млрд долларов. Кредит Украина получит «под гарантии правительства Японии». Россия выступила против нового кредита Киеву.
Как заявил источник в российской дирекции, если произойдет дефолт Украины, «Япония полностью покроет убытки» Международного банка реконструкции и развития, в том числе процентные платежи.
Политологи: Мятеж в России всегда будет разгромлен
Эксперты объяснили, почему у мятежников не было шансов на успех
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Мятеж ЧВК «Вагнер» был обречен на провал из-за отсутствия поддержки со стороны большинства граждан и их консолидации вокруг президента. Однако противники России постарались воспользоваться ситуацией. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Пригожинский мятеж»: почему он не мог закончиться удачей».
«Наше общество мгновенно сориентировалось и консолидировалось вокруг президента. Люди четко реагируют на подобные вещи. Участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры тоже мгновенно среагировали, объединились вокруг флага и осудили мятеж», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Жители новых регионов тоже показали единство восприятия и своих оценок, продемонстрировали поддержку. Разрешение этого кризиса стало возможным только благодаря личному участию и личной воле президента Путина. Он выполнил главную миссию президента в нашей стране – гаранта Конституции и безопасности», – добавил он.
В то же время Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ, полагает, что президент в очередной раз показал свою мудрость, когда дал мятежникам возможность одуматься. Крайне важно, что руководству страны удалось сохранить жизни и мирных людей, и военнослужащих, и силовиков, и самих бойцов «Вагнера».
«Это был мятеж не тысяч, это был мятеж десятков. Большинство бойцов ЧВК вообще не знали, куда они двигались. Отказ подчиниться Верховному главнокомандующему сложить оружие – это преступление. Такую границу нужно проводить очень четко.
Когда ЧВК появилась в регионах, где не идут боевые действия – это и есть настоящий мятеж», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.
«В армии должно быть единоначалие. В обратном случае подобные формирования – это сообщества людей, у которых есть оружие. Когда начался процесс подписания контрактов ЧВК с Минобороны – это было наведением порядка», – отметил он. Эксперт также напомнил, что «Россия только за год заплатила группе «Вагнер» на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты больше 86 млрд рублей».
«Когда тебя создают как элемент государственного управления за территорией РФ, а потом ты начинаешь этим распоряжаться как бизнесмен, ты входишь в очень жесткое противоречие с государственной политикой. Бизнес-интересы не должны идти впереди государственных», – говорит Баширов.
При этом некоторые внешние игроки попытались воспользоваться мятежом в своих интересах. «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, и им не удастся раскачать ситуацию. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то что Пригожин под санкциями, было объявлено, что его нужно поддерживать. Это сделали иноагент Венедиктов, иноагент Ходорковский, который координирует иностранных агентов, и Зеленский», – полагает Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.
Эксперты также отметили позитивное участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации. «Урегулирование показало, что Союзное государство – это дорога с двухсторонним движением, в рамках которой мы плотно сотрудничаем и в области безопасности, и экономики, и во многих других вопросах», – убежден Алексей Малинин, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория». –
«Мятеж стал своего рода стресс-тестом для Союзного государства, с которым наше интеграционное объединение справилось на отлично».
Что касается ЧВК в целом, то историк Владимир Шаповалов напомнил: парамилитарные образования существовали во всех эпохах и использовались в разных странах мира. «Но зачастую наемники выступали деструктивной силой. В России это всегда воспринималось как угроза, ведь для нас единство страны – абсолютная ценность. В русской истории было три значимых смуты: смута начала XVII века, 1917 год и распад страны в 1991 году. В каждом случае были примеры, как те или иные авантюристы пытались сыграть свою деструктивную роль. Мятеж – это зло», – отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ.
В завершение дискуссии модератор круглого стола, директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что «этот несостоявшийся мятеж показал безоговорочную консолидацию общества и власти». «Это подчеркивает, что мятеж в России всегда будет разгромлен», – считает он.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа. Российский лидер, обращаясь к силовикам, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена, заявил: «Вы фактически остановили гражданскую войну».