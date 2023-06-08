Историк Путятин: Польша в очередной раз наступает на грабли невыученных уроков истории

Польша не раз теряла суверенитет из-за русофобской политики. Тем не менее, Россия никогда не ущемляла поляков и в каждый исторический период пыталась предложить соседней стране дружбу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Владимир Путятин. Напомним, 8 июня 1815 года большая часть Варшавского герцогства была передана Российской империи по итогам Венского конгресса.

«К сожалению, вся история Польши наглядно демонстрирует, как пагубная и деструктивная русофобская идея, возведенная практически в статус идеологии, способна наносить ущерб, казалось бы, перспективному государству», – пояснил политолог, историк Владимир Путятин.

«В силу внутренних причин и неустанного желания расширить свои владения на востоке, Польша, фактически, утратила свою государственность и пережила раздел тремя великими державами. После этого ее попытался восстановить Наполеон для того, чтобы сделать из страны своеобразный военный плацдарм для покорения России», – отмечает эксперт.

«При этом французский император всячески пытался избавиться от национального компонента. Это видно даже по названию, которое получила страна в рамках его политики: герцогство Варшавское. После победы над Наполеоном, большая часть данного образования перешла под контроль Санкт-Петербурга», – подчеркивает собеседник.

«Несмотря на то, что Польша принесла нашей стране немало бед, мы никогда к народу страны ненависти не испытывали. Более того, Александр I даровал региону Конституцию, о чем другие регионы империи не могли даже помыслить. В целом, наши правители всегда сохраняли автономию этой территории. Культуру страны берегли и способствовали ее развитию», – акцентирует Путятин.

«А многие поляки становились успешными государственными служащими в России. Их карьерному росту никто не препятствовал. Никаких попыток ущемлять выходцев из Варшавы не было. Тем не менее, события 30-х годов двадцатого века наглядно показали, как польские власти отвечают на российское добродушие», – считает эксперт.

«Лидером республики в то время был Юзеф Пилсудский. Он всегда выступал с антисоветских позиций и открыто признавал СССР главным врагом Польши. И снова отказ от союза с Москвой послужил тому, что страна потеряла государственность. То есть, Варшава регулярно наступает на одни и те же грабли», – отмечает собеседник.

«Тем не менее, после окончания Второй мировой, именно благодаря Советскому Союзу Польша получила новые регионы, например, Силезию. В социалистический период государство развивалось крайне стремительно, в чем тоже немалая заслуга Москвы. В период падения восточного блока мы не давили на Варшаву, дали им возможность самостоятельно выбирать свой путь», – уточняет Путятин.

«В целом, после 1991 года мы хотели лишь одного: сохранить с Польшей дружественные, добрососедские связи. К сожалению, эта страна регулярно прибегает к националистической риторике в диалоге с Россией. Даже несчастный случай – гибель Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском – эта страна пытается вывернуть против нас, обвиняя во всех смертных грехах», – считает эксперт.

«Очевидно, что Польша плохо выучила те уроки, которые ей преподала история. Варшава вновь отказалась пожать протянутую нами руку. Здесь можно только пожать плечами и с грустью думать о том, куда в очередной раз Варшаву заведет прискорбная тропа русофобской мысли», – резюмирует Путятин.

Напомним, 8 июня 1815 года большая часть Варшавского герцогства была передана Российской империи. Данное решение было принято «великим концертом» держав в рамках Венского конгресса, созванному по случаю окончания Наполеоновских войн. Об этом напоминает портал История.рф.

Первоначально Царство Польское в составе России имело автономию, собственную армию. Жителям гарантировалась неприкосновенность личности, свобода слова и печати. Для своего времени конституция, дарованная Царству Польскому, была одной из самых либеральных, а поляки получили столько прав, сколько не было ни у кого из подданных империи.

В 1816 году был учреждён Варшавский университет. Впоследствии выросла численность первоначальных и средних школ на территории Царства Польского.

В период с 1815 по 1830 годов экономика и культура Царства Польского ощутимо развивались, в том числе это относится к земледелию, промышленности и торговле. Был преодолён финансовый дефицит. Тем не менее, в результате серии восстаний, постепенно автономия региона была сведена к минимуму, а органы местной власти были отданы в подчинение столичных органов власти Российской империи.

Отметим, что русофобская политика Польши и сегодня несет большую угрозу для страны. Так, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль уготована Варшаве и другим государства Восточной Европе в будущем конфликте с РФ.