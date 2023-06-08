Эксперты: Россия преодолела атомизацию общества

Политологи объяснили эффект сплоченности российского общества

После распада СССР началась атомизация общества, многие стали жить по принципу «каждый сам за себя». Но спустя 30 лет мы можем констатировать зрелость и консолидацию нашего общества. Большую роль здесь сыграла СВО. К такому выводу пришли эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Гражданское общество новой России: от атомизации к единству».

«Вопросы атомизации и единства в нашей жизни становятся ежедневными. В самом начале СВО кто-то говорил: «мне стыдно, что я русский» – рассчитывая, что все за ними побегут. Но не побежали. Вся страна сейчас вместе, это показывают данные социологических исследований, люди поддерживают наших защитников Отечества», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Одним из примеров консолидации россиян стала работа фонда «Защитники Отечества». «Без поддержки власти и гражданского общества фонд «Защитники Отечества» не смог бы так быстро заработать. Все чувствуют, насколько это нужно. И крайне важно, что президент оказывает поддержку», – добавил он.

«Произошла консолидация общества вокруг флага, вокруг президента. Рейтинг главы государства держится на высочайшем уровне уже полтора года. У нашего общества наступила зрелость и осознанность», – считает политолог.

«Слово «сплоченность» наиболее четко отражает то, что происходит в нашей стране, и что об это думают люди. В рамках исследования мы задавали вопрос: «Как вам кажется, российское общество можно назвать скорее сплоченным или скорее разобщенным?». Больше половины опрошенных ответили «скорее сплоченным», – рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

«Отношение к СВО – это ключевая рамка, формирующая эффект сплоченности. 57% уверены в широкой поддержке СВО среди своего окружения. Не поддерживают СВО всего 9%. Если же мы посмотрим результаты ответов на вопросы о ценностях, то наиболее часто люди называли семью, здоровье, мир, стабильность, равенство перед законом, справедливость, достаток, безопасность, патриотизм – то, что всегда было свойственно российскому обществу, и что не изменилось», – отметил он.

На этом фоне создание фонда «Защитники Отечества» оказалось очень востребованным. «Готовность огромного количества людей помогать нам в работе мы расцениваем как высокий уровень развития гражданского общества», – рассказала начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк. По ее словам, в основе работы организации лежат три принципа: забота, уважение и справедливость.

«Для всех, кто организует работу фонда, основная задача – делать все возможное и невозможное для помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. Общество преклоняется перед ними и уважает их. У нас больше трех тысяч социальных координаторов, помогающих нашим защитникам получить юридическую, медицинскую, психологическую помощь, а также решить все возникающие вопросы по принципу «одного окна», – отметила она.

«Мой сын – старший лейтенант Андрей Ковтун. Защитник Отечества. Защищая других, погиб на Донецкой земле. Для меня как матери сегодня очень важно быть достойной своего сына и продолжить его дело. Он сделал все. Он отдал жизнь ради того, чтобы был мир», – рассказала Костюк. Газета ВЗГЛЯД, к слову, подробно рассказывала об Андрее Ковтуне.

При этом надежды стран НАТО на раскол россиян не оправдались. «Запад с самого начала рассчитывал на то, что у нас начнется гражданская война, на то, чтобы мы победили сами себя. Но этого не произошло», – отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. По его словам, начало СВО позволило опередить противника и сорвать планы по дезорганизации общества.

«Потом Запад посчитал, что сможет экономически взорвать ситуацию изнутри с помощью санкций. Это тоже не удалось, наша экономика прекрасно адаптировалась к санкциям, план по ее разрыву не сработал», – добавил он.

«Третий этап – попробовать раскачать наше общество с помощью террористических актов, создавая инфоповоды и полностью забивая им информационное пространство. Цели этой спецпропаганды – подрыв доверия к политическому и военному руководству страны, сеяние паники среди населения. Про эти цели нам достаточно хотя бы знать, потому что, если мы знаем, мы не поддаемся», – полагает парламентарий.

«Коллективный Запад явно застыл в 90-х, когда строил свои оценки про сплоченность российского общества. Но мы уже давно покинули то время, когда после распада СССР началась атомизация общества и многие стали жить по принципу «каждый сам за себя», – рассказал политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

«Сегодня мы видим, что растет запрос на коллективное действие. Наследие 90-х уходит в прошлое, общество преодолевает болезнь взаимного отчуждения. Переломным моментом стали события 2014 года, когда общество сплотилось после воссоединения Крыма и начала экономической агрессии Запада», – полагает он.

«Сейчас наша сплоченность особенно ярко проявляется в вопросах поддержки армии, добровольцев, в поддержке жителей Донбасса и новых регионов РФ, регионов исторической Новороссии», – добавил политолог.

«В новых регионах объединение вокруг флага видно невооруженным глазом. Ребята там, на местах, гордятся тем, что они – граждане Российской Федерации. Люди строят мирную жизнь, несмотря ни на что», – рассказал Александр Малькевич, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета, член Общественной палаты РФ.

«То взаимодействие, которое есть у новых регионов с регионами-шефами, показывает, что с нашей страной не работает логика «моя хата с краю» и экономическое давление извне. Люди только сильнее сплотились, Запад не понимает, что мы – не про деньги, а про ценностные установки, про душу, про духовность. Большинство россиян давно разочаровались в Западе и их ценностях», – отметил он.

В завершение дискуссии эксперты обратили внимание на ключевую взаимосвязь, демонстрирующую зрелость российского общества. С одной стороны — это важнейшие подвиги российских героев. А с другой стороны — та помощь и искренняя благодарность, которую общество им выражает.