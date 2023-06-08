Снят с должности замглавы ГУ МВД Самарской области по делу об отравлении сидром

Колокольцев снял с должности замглавы ГУ МВД Самарской области Сафронова

Замглавы самарского ГУ МВД Юрий Сафронов освобожден от должности после установления каналов поступления сидра «Мистер Сидр» по решению главы МВД России Владимира Колокольцева, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Колокольцев освободил генерал-майора внутренней службы Сафронова от должности заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области, приводятся слова Волк на сайте «МВД Медиа».

Сафронов курировал деятельность тыловых подразделений МВД в регионе.

Кроме того, из органов уволят руководителя ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковника внутренней службы Александра Ремнева, добавила она.

МВД установили каналы поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр». Полицейские проверили большое число магазинов, складов и транспортных средств, отработаны цепочки поставок сырья для производства алкогольных напитков.

Полиция выяснила, что со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» украли спиртосодержащую жидкость. Она хранилась на складе с 2012 года, ее изъяли в ходе проверочных мероприятий.

Правоохранители задержали двух жителей Самары, устанавливаются их сообщники.

Напомним, число умерших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр» в Ульяновской области увеличилось до 21 человека. Всего же, по данным Минздрава от 7 июня, в России этим веществом отравились 96 человек, 30 из них умерли.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как можно отравиться сидром. Чаще всего под видом этого напитка продается не изготовленный путем брожения напиток, а по сути, алкогольный коктейль.

