Мантуров анонсировал открытие первого российского экспортного терминала для аммиака

Мантуров анонсировал ввод в эксплуатацию первого российского экспортного терминала для аммиака в Тамани

Россия рассчитывает до конца года ввести в эксплуатацию собственный первый экспортный терминал для аммиака в Тамани, а подорванный аммиакопровод «Тольятти – Одесса» может рассматриваться для экспортных поставок после восстановления Киевом, заявил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров уточнил, что не строит иллюзий и предполагает, что у России будет собственная инфраструктура для поставки аммиака. В частности, до конца года Россия введет собственный первый экспортный терминал для аммиака в Тамани.



В то же время подорванный аммиакопровод «Тольятти – Одесса» может рассматриваться для экспортных поставок после восстановления украинской стороной. «Если произойдет чудо и украинская сторона его восстановит, мы проверим давление и убедимся в том, что нет утечек, он может рассматриваться для экспорта», – заявил вице-премьер, отметив, что ремонтные работы могут занять до трех месяцев.

При этом Мантуров уточнил, что Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода, передает ТАСС.

В среду стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как диверсия скажется на судьбе соглашения о зерновой сделке и какие цели преследует офис Зеленского.