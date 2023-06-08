В Госдуме оценили переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников

Никакие тимбилдинги или контроль со стороны работодателя не заставят работника высыпаться. Воздействовать на него можно лишь дисциплинарно, если он некачественно выполняет свою работу, сказала газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя подсчитанные потери работодателей из-за недосыпа сотрудников.

Эксперты аналитического центра НАФИ провели опрос, благодаря которому выявили, что в среднем россияне ощущают недосып четыре дня в неделю. В дни, когда работник не выспался, существенно падает его эффективность. По подсчетам специалистов, из-за недосыпа сотрудников переплаты за неэффективность составляют 291 млрд рублей в месяц, или 3,5 трлн рублей в год по всей стране.



«Не думаю, что каким-то образом возможно контролировать недосып сотрудников, поскольку есть рабочее время, есть время отдыха, есть перерывы. Если в рабочее время у человека есть обязанность – работать, то свободное время никак не регламентируется, он может проводить его так, как сам хочет», – говорит Бессараб.

Она подчеркивает, что невозможно заставить сотрудников носить специальные браслеты, отслеживающие их сон, поскольку это будет прямое нарушение прав человека. Да и в принципе какой-либо контроль свободного времени со стороны работодателя однозначно испортит отношения между работником и начальством. Более того, «слежка» в обязанности компании не входит.

«Как правило, важность сна люди понимают с возрастом. И молодежь, которая, например, предпочитает проводить свое свободное время в ночных клубах, заставить туда не ходить невозможно. Если человеку это нравится, он так привык отдыхать, то это его право. Полноценный здоровый сон – это то, что должно остаться на самоконтроле. Иного варианта просто нет», – считает депутат.

Однако, если из-за недосыпа сотрудник плохо работает, тогда уже вступает система дисциплинарных взысканий, продолжает собеседница. Это может быть замечание, выговор, увольнение или штраф. Но в таком случае необходимо доказать неэффективность работника, указать на нарушения. За то, что человек просто пришел невыспавшимся на работу, естественно, санкций в отношении него быть не может.

«Не думаю, что здесь будут эффективны тимбилдинги, направленные на соблюдение здорового сна. Вряд ли в этом случае можно заставить сотрудника проводить свое время не так, как ему хотелось бы. Да и в принципе недосып происходит из-за того, что человек неправильно распределяет свое время. Сомневаюсь, что работодатель может и должен этому учить», – заключила Бессараб.

Ранее сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов рассказал, что частично компенсировать недосып поможет дневной сон, но его длительность не должна превышать 40 минут. В противном случае есть риск нарушить засыпание ночью.