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Песков заявил об отсутствии прозрачного расследования по «Северным потокам»
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Прозрачного расследования по взрывам на «Северных потоках» не наблюдается, во всей этой ситуации «дело нечисто», предположил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Все детали должны быть выявлены в ходе прозрачного, международного срочного расследования, которое сейчас не ведется, заявил Песков, передает ТАСС.
К любым попыткам расследования российскую сторону также не допускают, она не имеет возможности принимать участие, добавил он.
Комментируя сообщения о том, что ЦРУ якобы знало о планах киевского режима устроить диверсию на газопроводах, представитель Кремля отметил, что не знает, насколько подобные публикации соответствуют действительности.
«То, что там дело нечисто, ни у кого вопросов не вызывает», – заключил он.
Ранее сообщалось, что немецкие следователи получили сведения о том, что за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», скорее всего, стоит украинская сторона.
До этого западные СМИ указывали, что подрыв якобы провела некая «проукраинская группировка». Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной.
Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС
Зеленский шокирован отсутствием помощи Киеву от ООН и Красного Креста после ЧП на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС.
В ходе интервью газете Bild украинский лидер отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках».
«Я только что разговаривал с нашим министром внутренних дел <…>. Когда я его спросил, есть ли помощь от международных организаций, он сказал нет, ни ООН не ответила, ни представителей Красного Креста нет», – передает ТАСС его слова.
Происходящее президент Украины назвал трагедией и экологической катастрофой. Ответственность за случившееся он возложил на Россию. По словам Зеленского, ВС России якобы хотят затруднить прохождение ВСУ.
В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.
В Пентагоне рассказали, чему научились благодаря конфликту на Украине
Начальник штаба ВВС США Браун рассказал об извлеченной США пользе из конфликта на Украине
Благодаря анализу боев на Украине Минобороны США извлекает уроки, касающиеся логистики, сбора разведывательных данных, установления превосходства в воздухе и применения средств ПВО, сообщил на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла начальник штаба ВВС США Чарльз Браун.
Он обратил внимание на важность логистики, «то, какое значение она имеет в данной конкретной кампании, в ее начале и по мере продолжения», передает ТАСС.
Браун отметил, что Пентагон, в частности, следит за применением украинской стороной средств ПВО. Генерал подчеркнул, что американская сторона в свете событий на Украине стала уделять больше внимания «цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам».
Ранее в Белом доме выразили уверенность в успешности контрнаступления Украины.
Рогов: ВСУ понесли огромные потери при ночных атаках в Запорожской области
Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери при ночных атаках в Запорожской области
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ВСУ понесли колоссальные потери в ходе ночных атак по направлению к городу Токмаку на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что не припомнит подобных объемных ночных атак. По его мнению, ВСУ предполагали, что ночью смогут прикрыться от российской авиации, однако украинские потери на минных полях колоссальные, они прибавляются от работы артиллерии и авиации. Тем не менее украинское командование «просто не считается с потерями и кидает волну за волной, передает ТАСС.
По словам Рогова, украинскому наступлению предшествовали артудары.
«Поздним вечером стали обстреливать позиции в направлении Токмака – южнее и юго-восточнее Орехова, затем пошли в атаку, но она примерно в 3.00 была отброшена. Буквально через час, в 4.00 по Москве, они пошли по новой, в еще большем объеме», – добавил Рогов.
Накануне, когда ВСУ пытались провести разведку боем на этом участке соприкосновения, противник потерял до 70–80% задействованных в атаках сил.
Ранее Рогов заявил, что украинские военные в течение трех-четырех дней ведут полномасштабное наступление в Запорожской области.
Пушилин дал оценку обстановке в Артемовске
Пушилин: Ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая
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Ситуация в освобожденном Артемовске в настоящее время «стабильно сложная» из-за регулярных обстрелов с украинской стороны, однако все под контролем, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин в интервью РИА «Новости» сказал, что ВСУ не только пытаются продавить фланги, но и регулярно ведут обстрелы, причем делают это зачастую «хаотично».
Стрельба по городу, по его словам, ведется из артиллерийских орудий и минометов, в ход идут беспилотники.
Пушилин пояснил, что киевский режим таким образом пытается вернуть хотя бы часть утраченных позиций и продемонстрировать «успехи». Российская сторона этого позволить не может, а потому в Артемовске «сконцентрированы достаточно серьезные силы», указал врио главы региона.
Действия российских военных на Артемовском направлении он назвал героическими.
Ранее Пушилин рассказал, что украинские войска пытались прорвать линию обороны в ДНР с использованием большого количества техники, самолетов и вертолетов, но российские подразделения были готовы и успешно отразили атаку.
Появились данные о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожской области
Рогов: Танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта
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Танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящее время на этом участке идет бой «высокой интенсивности». Украинские националисты, по его словам, ведут непрерывный артиллерийский и танковый обстрел российских позиций.
В ответ, добавил он, по позициям ВСУ работают российские артиллеристы и ВКС. Российские силы, сообщил Рогов, активно применяют противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) против «танков ЗеРейха».
По данным Рогова, на Запорожском фронте боевики ВСУ впервые устроили такую массированную ночную атаку. Он отметил, что рекордным по длительности и интенсивности также стал украинский обстрел города Токмака, огонь по которому ВСУ ведут в том числе из американских РСЗО HIMARS.
Ранее Рогов заявлял, что украинские военные планируют крупномасштабные атаки на разных участках линии боевого соприкосновения, чтобы отвлечь внимание российских сил перед началом основного наступления в Запорожской области.
Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
Генсек НАТО Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Глава альянса подчеркнул, что сейчас важно обеспечить проигрыш России и сохранение Украины как демократического государства в Европе, НАТО в данной ситуации необходимо «демонстрировать единство в поддержке» Киева, передает РИА «Новости».
«Если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать её членство вообще», – добавил он.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО до завершения боевых действий. До этого Зеленский назвал надежды Украины на вступление в НАТО «все более отдаленными».
Показаны кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
В Сети появились кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
В интернете появились первые свидетельства применения украинской армией немецких танков Leopard 2A4 в ходе контрнаступления в Запорожской области.
При этом, сообщает Telegram-канал Anna-News, ни один из немецких танков не был оборудован минным тралом. В результате часть бронетехники была взорвана на минных заграждениях.
Ранее Минобороны сообщало, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии Leopard и французские АМХ-10.
Также в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.
Рогов заявил о полномасштабном наступлении ВСУ в Запорожской области
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о полномасштабном наступлении ВСУ в Запорожской области
Украинские военные в течение трех-четырех дней ведут полномасштабное наступление в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, последние три-четыре дня в Запорожской области наблюдается попытка полномасштабного наступления. Так, в ночь на 8 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщил, что танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка.
По словам Рогова, ВСУ планируют атаки на разных участках линии боевого соприкосновения, чтобы отвлечь внимание российских сил перед началом основного наступления в Запорожской области.
Пушков задал ключевой вопрос после слов экс-генсека НАТО об отправке войск на Украину
Пушков: Расмуссен забыл пояснить, будет ли НАТО защищать польские и прочие войска на Украине, если их рискнут ввести
Сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска?
Пушков написал в своем Telegram-канале, что Расмуссен как давно уже бывший генсек НАТО может говорить, «что угодно». При этом, заметил сенатор, в своем заявлении он не уточнил главное, даже чисто теоретически: будет ли НАТО защищать регулярные польские и прочие войска на Украине, если их рискнут ввести?
Сенатор поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является.
Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят.
Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину, если Киеву на саммите в Вильнюсе будет отказано в предоставлении «гарантий безопасности» со стороны НАТО. Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину.
Зеленский признался в отсутствии доказательств вины России в подрыве Каховской ГЭС
Президент Украины Зеленский: Доказательства вины России будут собраны на месте подрыва Каховской ГЭС
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Киев в настоящее время не располагает доказательствами причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, но соберет их, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете «Bild».
По словам украинского лидера, к сбору доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС должны быть привлечены в том числе международные эксперты.
Зеленский также заявил, что якобы год назад Украина предупреждала о том, что что-то должно произойти, а разрушение ГЭС произошло из-за России, которая контролирует этот регион, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС. Он отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках».
Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС.
В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.
Российские военные ликвидировали командовавших наступлением под Белогоровкой офицеров ВСУ
Российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ, ликвидировав офицерский состав, руководивший наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на Краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка, передает ТАСС.
Кроме того, Марочко допустил, что среди офицеров могли быть иностранцы, предположительно из блока НАТО.
Также подполковник добавил, что украинский пункт управления был выявлен разведорганами ВС России, после чего они передали координаты артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.
Гросси сказал, на сколько хватит воды для охлаждения Запорожской АЭС
Гросси: Воды для охлаждения Запорожской АЭС гарантированно хватит на месяц
Согласно подсчетам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС должно гарантированно хватить на месяц, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
Гросси в эфире CNN сказал также, что уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС стабильно снижается на пять-семь сантиметров в час, передает ТАСС.
Глава МАГАТЭ пояснил, что у станции есть охлаждающая система. У нее есть резервуары и ряд внутренних каналов, обеспечивающих постоянную циркуляцию воды для охлаждения. Ситуация, по его словам, будет очень серьезной, если станция останется без воды.
Гросси заявил, что разрушение Каховской ГЭС может в будущем лишить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) источников водяного охлаждения и спровоцировать повреждения реакторов, как это произошло на японской АЭС «Фукусима-1».
СМИ сообщили о подъеме воды в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о подъеме воды в Николаеве
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Жители Николаева пожаловались, что вода поднимается в городе каждый час из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщили украинские СМИ.
Издание «Страна.ua» сообщает, что жители Николаева бьют тревогу из-за резкого повышения уровня воды, она уже захватывает улицы города, пишет «Комсомольская правда».
Причиной подтопления стал подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области и последующий разлив реки Днепр.
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Напомним, после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области ввели режим ЧС. Накануне из подтопленных районов Новой Каховки и района спасли 900 человек. Из Голой Пристани во вторник эвакуировали около 200 человек, еще около 400 выехали своим ходом, власти города запланировали за среду эвакуировать еще порядка 1,5 тыс. жителей. Для эвакуированных из города Алешки в безопасных районах подготовили 5 тыс. мест.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС.
В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.
Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта
Axios: Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта
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Fox News обвинил популярного журналиста Такера Карлсона, со скандалом уволенного с этого телеканала и запустившего собственное шоу, в нарушении условий контракта.
В письменном уведомлении, адресованном Карлсону (текст приводит портал Axios), говорится, что телеканалу стало известно о появлении телеведущего в видеоролике длительностью более десяти минут в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Подчеркивается, что, согласно контракту, услуги Карлсона должны предоставляться исключительно Fox, передает РИА «Новости».
Адвокат журналиста Брайан Фридман заявил, что юридические действия со стороны телеканала нарушают права Карлсона в части свободы слова, гарантированной Конституцией.
В среду Карлсон выпустил первую после перезапуска серию своего авторского шоу в Twitter. В передаче он заявил, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.
Напомним, Карлсон сразу после увольнения заявил, что хотел бы вернуться к работе, однако по соглашению со своим бывшим работодателем он не может работать в другом месте до января 2025 года.
Исполком МОК рекомендовал лишить признания Международную ассоциацию бокса
Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал отозвать признание Международной боксерской ассоциации
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сессии организации отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщила пресс-служба МОК.
Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате. При этом МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года, передает ТАСС.
Напомним, 14 мая российский боксер Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира в весовой категории до 86 кг.
В октябре 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских спортсменов, разрешив им выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. После этого Федерация бокса США объявила о выходе из Международной ассоциации бокса. Международная ассоциация бокса в свою очередь приостановила членство нескольких западных федераций.