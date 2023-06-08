Песков заявил об отсутствии прозрачного расследования по «Северным потокам»

Прозрачного расследования по взрывам на «Северных потоках» не наблюдается, во всей этой ситуации «дело нечисто», предположил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Все детали должны быть выявлены в ходе прозрачного, международного срочного расследования, которое сейчас не ведется, заявил Песков, передает ТАСС.

К любым попыткам расследования российскую сторону также не допускают, она не имеет возможности принимать участие, добавил он.

Комментируя сообщения о том, что ЦРУ якобы знало о планах киевского режима устроить диверсию на газопроводах, представитель Кремля отметил, что не знает, насколько подобные публикации соответствуют действительности.

«То, что там дело нечисто, ни у кого вопросов не вызывает», – заключил он.

Ранее сообщалось, что немецкие следователи получили сведения о том, что за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», скорее всего, стоит украинская сторона.

До этого западные СМИ указывали, что подрыв якобы провела некая «проукраинская группировка». Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной.