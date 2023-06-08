Власти Казахстана опровергли ограничение работы банков по платежам в рублях

Вице-премьер Казахстана не подтвердил ограничение работы банков по платежам в рублях

Вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев назвал недостоверной информацию о том, что власти страны якобы ограничили работу банковского сектора, касающуюся переводов в рублях.

Отвечая на вопрос ТАСС о возможных трудностях российских бизнесменов при переводах в рублях через казахстанские банки, министр уточнил, что банки сами определяют критерии работы. «Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами или другими, – это непосредственно работа самих банков», – сказал Жамаубаев, добавив, что со стороны правительства установок не было.



Ранее газета «Ведомости» сообщила, что российские предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях.

В апреле глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова сообщала, что власти республики принимают все необходимые меры, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор. По ее словам, все банки и финансовые организации Казахстана существенно усилили процедуры для соблюдения западных санкций.