Спектакль на Бродвее прервали из-за задыхающейся от смога актрисы

Бродвейский спектакль «На первый взгляд» пришлось остановить, поскольку исполнительница главной роли, 30-летняя Джоди Комер, стала задыхаться от окутавшего Нью-Йорк смога от лесных пожаров в Канаде, сообщил канал CNN.

Согласно сообщению канала, утренний показ спектакля «На первый взгляд» пришлось прервать уже через 10 минут, так как у актрисы Джоди Комер возникли сложности с дыханием из-за низкого качества воздуха в Нью-Йорке. На замену Комер, ранее попавшей в список номинантов театральной премии «Тони» за роль в этом спектакле, вышла дублер Дани Арлингтон. Показ постановки начали заново, передает ТАСС.

Напомним, правительство Нью-Йорка призвало жителей не выходить на улицу без особой необходимости и носить защитные маски из-за резкого ухудшения качества воздуха в связи с лесными пожарами в Канаде.