Захарова связала высылку российских дипломатов из Финляндии с интересами НАТО

Захарова заявила о заинтересованности НАТО в высылке российских дипломатов из Финляндии

Высылка российских дипломатов из Финляндии отражает интересы натовских ячеек, находящихся под контролем США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, высылка российских дипломатов из Финляндии нужна не Хельсинки, а «входящим в НАТО ячейкам», которые подконтрольны Вашингтону и Лондону, передает ТАСС.



Ранее сообщалось, что Финляндия выдворит из страны девять человек, работавших в российском посольстве, которые якобы выполняли разведывательные функции.

До этого глава МИД Сергей Лавров назвал Финляндию и Швецию «давно подмятыми под натовский каток».