Полиция Таиланда задержала в аэропорту Пхукета подозреваемого в нападении на россиянина

Полиция Таиланда в международном аэропорту Пхукета задержала иностранца, который подозревается в покушении на россиянина, сообщает издание «Пхукет экспресс» со ссылкой на иммиграционное управление острова.

По данным издания, задержанный – гражданин Казахстана, он подозревается в попытке убийства бизнесмена из России с помощью огнестрельного оружия, передает ТАСС.

Как сообщил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, в Пхукете накануне произошло покушение на российского ресторатора, давно проживающего в Таиланде. Мужчина находился в машине, к нему подъехал мотоциклист и, произведя несколько выстрелов, скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, он был прооперирован: из его легкого извлекли пулю.

Сотрудники генконсульства посетили раненого перед операцией, отметил дипломат.

Ранее правоохранительные органы Таиланда обнаружили тело 51-летнего гражданина России в одном из домов на острове Самуи.