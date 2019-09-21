В Тайланде найдены мертвыми россиянин и его собака

Правоохранительные органы Таиланда обнаружили тело 51-летнего гражданина России в одном из домов на острове Самуи.

Тело было найдено на кровати, рядом полиция обнаружила также мертвого питбуля – одну из трех собак россиянина, передает Lenta.ru.

Полиция считает, что тела пролежали около недели до обнаружения. Точные данные установит экспертиза.

Следов насильственной смерти обнаружено не было. При этом в доме было найдены принадлежности для употребления наркотиков.

Отмечается, что мужчина поселился в Таиланде около 10 лет назад. Полицию вызвали жители соседних домов, когда почувствовали неприятный запах из жилища россиянина.

Следователи планируют вызвать для допроса садовника, который работал у россиянина.

Ранее в Анталье скончался россиянин, пострадавший во время прогулки на парашюте за катером.