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Доллар на открытии торгов впервые с апреля поднялся выше 82 рублей
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Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в четверг, 8 июня, впервые с 17 апреля поднялся выше 82 рублей – до 82,15 рубля (+17 копеек), евро впервые с 4 мая превысил отметку 88 рублей, составив 88,04 рубля (+39 копеек).
Курс юаня повышается до 11,49 рубля (+1 копейка), передает РИА «Новости».
Официальный курс доллара на четверг составил 81,4581 рубля, юаня – 11,4163 рубля, евро – 87,1651 рубля.
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО во время атаки на Новодонецкое
Военкоры показали колонну техники НАТО, уничтоженную во время наступления ВСУ на Новодонецкое
Российские военные под Угледаром 4 июня вели ожесточенные бои с наступавшими украинскими силами. Во время боя российские силы разгромили колонну танков и бронемашин ВСУ.
Уничтоженная техника до сих пор находится недалеко от поселка Новодонецкое. «В боях за этот поселок враг лишился около 20 единиц боевой техники», сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
В частности, дроны зафиксировали на видео танк Т-64БВ, не менее четырех подбитых и брошенных британских бронемашины Mastiff, три уничтоженных бронеавтомобиля и другую поврежденную технику.
Ранее в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.
ВС России захватили в зоне СВО секретное канадское оборудование
Комбат Ходаковский: Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства
Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства для обнаружения и вычисления координат операторов беспилотников, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале, что в руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное в первую очередь для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Он отметил, что подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец в разы превосходит все, что мы знали. По словам комбата, у специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу.
Вместе с этим Ходаковский напомнил, что в батальоне «Восток» уже давно начали внедрять практику управления дронами из укрытия при помощи дистанционных антенн – на случай попыток установления местоположения операторов и подавления точки огнем противника.
Напомним, в начале мая в боях за Артемовск были ликвидированы воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) канадцы. Кроме того, в феврале Канада одной из первых стран начала отправлять на Украину танки Leopard 2. Канада также занялась обучением боевиков ВСУ.
Каховскому водохранилищу предрекли исчезновение через два-три дня
Рогов: Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня вследствие подрыва ГЭС
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Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня вследствие падения уровня воды после подрыва Киевом дамбы одноименной ГЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, уже к 20 июня, по мнению специалистов, когда вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища, передает ТАСС.
Рогов отметил, что новое русло Днепра пройдет на большом удалении от города Энергодара и Запорожской АЭС.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Киев увеличил сброс воды в Каховское водохранилище с Днепрогэса, расположенного выше по течению.
«В Запорожье на данный момент вода ушла на 30 м от берега. Максимальный ожидаемый уровень снижения воды в Днепре должен достичь 7,5 м», – заключил Рогов.
Во вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС
Зеленский шокирован отсутствием помощи Киеву от ООН и Красного Креста после ЧП на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС.
В ходе интервью газете Bild украинский лидер отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках».
«Я только что разговаривал с нашим министром внутренних дел <…>. Когда я его спросил, есть ли помощь от международных организаций, он сказал нет, ни ООН не ответила, ни представителей Красного Креста нет», – передает ТАСС его слова.
Происходящее президент Украины назвал трагедией и экологической катастрофой. Ответственность за случившееся он возложил на Россию. По словам Зеленского, ВС России якобы хотят затруднить прохождение ВСУ.
В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.
В Пентагоне рассказали, чему научились благодаря конфликту на Украине
Начальник штаба ВВС США Браун рассказал об извлеченной США пользе из конфликта на Украине
Благодаря анализу боев на Украине Минобороны США извлекает уроки, касающиеся логистики, сбора разведывательных данных, установления превосходства в воздухе и применения средств ПВО, сообщил на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла начальник штаба ВВС США Чарльз Браун.
Он обратил внимание на важность логистики, «то, какое значение она имеет в данной конкретной кампании, в ее начале и по мере продолжения», передает ТАСС.
Браун отметил, что Пентагон, в частности, следит за применением украинской стороной средств ПВО. Генерал подчеркнул, что американская сторона в свете событий на Украине стала уделять больше внимания «цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам».
Ранее в Белом доме выразили уверенность в успешности контрнаступления Украины.
Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
Генсек НАТО Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины
Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Глава альянса подчеркнул, что сейчас важно обеспечить проигрыш России и сохранение Украины как демократического государства в Европе, НАТО в данной ситуации необходимо «демонстрировать единство в поддержке» Киева, передает РИА «Новости».
«Если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать её членство вообще», – добавил он.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО до завершения боевых действий. До этого Зеленский назвал надежды Украины на вступление в НАТО «все более отдаленными».
Сноуден объяснил, почему остался в России
Бывший сотрудник АНБ США Сноуден объяснил, почему остался в России
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал, что не планировал изначально оставаться в России, но другие государства не давали ему гарантий безопасности.
Сноуден в беседе с независимым журналистом Гленном Гринвальдом заявил, что не собирался оставаться в России, а сначала хотел переехать в Европу, но все дипломаты, с которыми он общался, отговаривали от этого варианта и не давали гарантий, передает ТАСС.
Тогда Сноуден решил направиться в Латинскую Америку, где ему гарантировали безопасность, но как только он покинул Китай, американское правительство прекратило действие его паспорта.
«Я приземлился в России, и пограничник сказал, что мой паспорт «не работает», – рассказал Сноуден, напомнив, что провел 40 дней в транзитной зоне Шереметьево. За это время он подал прошение на убежище в 21 стране. Многие открыто признавались, что не могут принять его, опасаясь реакции США, некоторые соглашались дать убежище, но не давали гарантий безопасности, учитывая практику США похищений.
«Когда вариантов не осталось, я запросил убежище в России, и я его получил. И меня с тех пор оставили в покое, и это все, о чем я мог просить в тех обстоятельствах», – рассказал он.
Сноуден также усомнился в том, что смог бы в наши дни успешно представить свои разоблачения общественности, так как американские СМИ в их нынешнем виде больше беспокоит выгода, а не объективность и общественная значимость информации.
«Крупные издания, освещая в настоящее время новые истории о том, что ускользнуло из рук правительства, пытаются замять историю, выставляют под другим углом и критикуют», – добавил он.
Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Сноуден был единственным человеком в американском Агентстве нацбезопасности, кто обнародовал данные о нарушении правил свободы слова.
Зеленский признался в отсутствии доказательств вины России в подрыве Каховской ГЭС
Президент Украины Зеленский: Доказательства вины России будут собраны на месте подрыва Каховской ГЭС
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Киев в настоящее время не располагает доказательствами причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, но соберет их, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете «Bild».
По словам украинского лидера, к сбору доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС должны быть привлечены в том числе международные эксперты.
Зеленский также заявил, что якобы год назад Украина предупреждала о том, что что-то должно произойти, а разрушение ГЭС произошло из-за России, которая контролирует этот регион, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС. Он отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках».
Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС.
В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом.
Сальдо: Ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу российских сил
В результате разрушения Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация сложилась в пользу российских военных сил, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, в военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных сил, передает ТАСС.
Он также сообщил, что часть минных полей оказалась подтоплена после разрушения Каховской ГЭС. Однако, по его словам, военные знают, где находятся эти минные поля и работают над ситуацией.
Врио губернатора Херсонской области добавил, что в зоне бедствия в регионе оказались от 22 до 40 тыс. человек. Тем временем уровень Каховского водохранилища в районе Энергодара понизился более чем на 3,5 метра.
До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что подъем воды из-за разрушения Каховской ГЭС не затронет позиции российских сил.
В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
CNN: Разрушение Каховской ГЭС может изменить планы Киева по контрнаступлению
CNN: Разрушение Каховской ГЭС приведет к изменению планов Киева по контрнаступлению
Киеву придется менять планы контрнаступления из-за потопа после прорыва дамбы разрушенной Каховской ГЭС, сообщает телеканал CNN со ссылкой источники.
В частности телеканал CNN со ссылкой на посла европейской страны в Вашингтоне отмечает, что в результате прорыва дамбы затопило мосты и дороги в Херсонской области, из-за чего их нельзя будет использовать так, как планировалось ранее.
При этом дипломат отметил, что американские власти и западное разведывательное сообщество все еще пытаются понять, кто стоит за ракетным ударом по Каховской ГЭС, передает ТАСС.
Ранее внешнеполитический обозреватель Washington Post Дэвид Игнейшес со ссылкой на американских чиновников сообщил, что американские власти уверены в начале украинского контрнаступления и считают, что Киев планирует перерезать сухопутный коридор в Крым.
Захарова: Восстановление аммиакопровода «Тольятти – Одесса» займет до трех месяцев
Захарова: Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям генсека ООН
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Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметил, что киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака, но нанесен удар по мировым усилиям по оказанию помощи нуждающимся странам, а также по лично по действиям генерального секретаря ООН Гутерриша, который выступал с инициативой по аммиакопроводу, передает «Интерфакс».
«Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется примерно от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», – добавила она, передает ТАСС.
Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода. «Но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина и киевский режим», – сказала она.
Захарова обратила внимание, что «почти сразу после происшествия (президент Украины) Владимир Зеленский заявил, что может устранить проблему, но это, однако, не означает его готовности возобновить транспортировку аммиака».
Она предупредила, что однажды Киев направит «террористическое нутро» против своих же создателей. «Я напомню, так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями. Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это все на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей», – отметила Захарова, выразив мнение, что это же произойдет и с Украиной.
Ранее Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области, есть пострадавшие среди гражданского населения.
ВСУ предприняли попытки прорвать оборону России на Луганском направлении
Марочко: ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону сил России на Луганском направлении
Подразделения ВСУ пытаются атаковать на Луганском направлении в зоне спецоперации, однако российские военные успешно отбивают удары противника, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на Луганском тактическом направлении ситуация остается напряженной, противник регулярно наступает, но существенных успехов так и не достиг, передает ТАСС.
Марочко отметил, что российские военнослужащие отражают каждую атаку противника, а итоге украинские войска, неся потери, «вынуждены возвращаться на ранее занимаемые позиции».
Ранее Марочко рассказал, что находящиеся на Луганском направлении украинские военные в ходе спецоперации начали активнее использовать беспилотники различного типа и модификаций, в том числе с радиусом действия более 300 км.
В СВР предположили причину антироссийских заявлений Санду
СВР: Президент Молдавии Санду антироссийскими заявлениями пытается оправдать цензуру в стране
В Молдавии запрещены любые публикации, не соответствующие идеологическим установкам Запада, молдавский президент Майя Санду антироссийскими заявлениями пытается оправдать цензуру, насаждаемую в стране, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
В СВР России обратили внимание, что Санду регулярно заявляет о «ежедневных гибридных атаках Кремля при помощи оружия пропаганды», По ее словам, таким образом Москва «сеет ненависть в Молдавии», передает ТАСС.
В Службе внешней разведки также заявляют, что СМИ в Молдавии распространяют русофобскую идеологию, находятся под плотным западным контролем. В том числе е. занимаются и многочисленные румынские телеканалы, и навязываемые молдаванам украинские издания. По данным ведомства, западные инструкторы регулярно проводят специальные семинары для журналистов с указаниями как правильно преподносить события.
Ранее ФСБ обвинила Запад в подталкивании Молдавии к участию в украинском конфликте.
Исполком МОК рекомендовал лишить признания Международную ассоциацию бокса
Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал отозвать признание Международной боксерской ассоциации
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сессии организации отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщила пресс-служба МОК.
Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате. При этом МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года, передает ТАСС.
Напомним, 14 мая российский боксер Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира в весовой категории до 86 кг.
В октябре 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских спортсменов, разрешив им выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. После этого Федерация бокса США объявила о выходе из Международной ассоциации бокса. Международная ассоциация бокса в свою очередь приостановила членство нескольких западных федераций.
Экономист оценил последствия аварии на Каховской ГЭС для сельского хозяйства в регионе
Экономист Лизан назвал способ избежать катастрофы для сельского хозяйства в Херсонской области
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Для того, чтобы масштаб последствий был полностью понятен, необходимо дождаться остановки сброса воды с Каховской ГЭС. Вместе с тем уже можно говорить о том, что сельскому хозяйству в регионе нанесен серьезный ущерб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее на Украине спрогнозировали превращение полей в пустыню из-за подрыва Каховской ГЭС.
«Говоря о последствиях для сельского хозяйства, мы можем ориентироваться только на данные, которые дает украинская сторона. Но их достоверность под вопросом. Очевидно, что при полном обмелении водохранилища ресурсов для орошения пахотных земель просто не останется. Сельскохозяйственная деятельность прекратится», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Но будет ли опустынивание, вопрос спорный. Ведь для этого должен быть нанесен ущерб всей экосистеме. Например, речь может идти о бесконтрольном выпасе огромных отар овец, которые будут выжирать остатки травы и другой зелени. Но я полагаю, что Украина просто бросит подконтрольную ей часть полей», – продолжил собеседник.
«Обрабатывать территорию они не станут из-за того, что урожайность там точно упадет. Ну а жаркий и сухой климат региона приведет к гибели оставшихся посевов. Однако в полной мере оценивать последствия аварии на ГЭС пока рано. Надо дождаться отметки, на которой вода остановится», – призвал эксперт.
«Что касается подконтрольных России земель, им тоже будет нанесен ущерб, ведь оросительная система была единой. Другое дело, что до сих пор нет официальной информации о том, сколько у нас в Херсонской области поливных территорий. Врио главы региона Сальдо говорил о 1,78 млн га, из которых 600 тыс. га под орошением. Но тут возникает вопрос: данные приводятся по административным границам или по фактическим», – рассуждает экономист.
«Также в январе 2023 года местные структуры, ответственные за мелиорацию, готовили 32 тыс. га под полив. Возможно, именно это количество земель в результате мы и потеряем. Что-то там расти будет, но Россия в этом регионе не так вольна в выборе высаживаемых культур», – отмечает собеседник.
«Вообще, если посмотреть на регион в ретроспективе, то ранее на Херсонщине была своего рода пустыня. Причиной опустынивания являлись как раз овцы, которые при постоянном выпасе так выжирали траву, что экосистема просто не успевала восстанавливаться. Однако при обдуманном подходе к обработке земель избежать этого катаклизма вполне возможно», – заключил Лизан.
Ранее в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что поля в Причерноморье в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Причина в том, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области без источника воды осталось 94% оросительных систем, а в Запорожской области – 74%, еще 30% – в Днепропетровской, пишет РИА «Новости».
Между тем в администрации Новой Каховки разрушение ГЭС назвали актом «экологического геноцида». На фоне разлива воды власти Херсонской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В экстренных службах уточнили, что вода затопила около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах в Херсонской области. В них проживали около 22 тыс. человек. Эвакуированы почти 1,3 тыс. человек, передает ТАСС.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня вследствие падения уровня воды. По его словам, уже к 20 июня, по мнению специалистов, когда вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах, по которым ВСУ решили подорвать Каховскую ГЭС, а также как теракт связан с украинским контрнаступлением.