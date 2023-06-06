Ракетные комплексы «Бастион» проверили во время учений Балтфлота

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6 июня, вторник | Последнее обновление — 15:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Губернатор Гладков: Противника на территории Белгородской области нет
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За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние.
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Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия.
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Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют.
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Ракетные комплексы «Бастион» проверили во время учений Балтфлота
Готовность к применению ракетных комплексов «Бастион» проверили на учениях Балтфлота
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Ракетные комплексы «Бастион» развернули на побережье Калининградской области в рамках учений на Балтийском флоте и проверили их боевую готовность, сообщили во флоте.
Уточняется, что ракетчики искали цели при помощи радиотехнических средств и начали следить за кораблями условного противника, которые в рамках учения «Бастионы» должны «уничтожить» при помощи электронных пусков, передает ТАСС.
Противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» разработан НПО машиностроения и оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс».
Ранее сообщалось, что Балтийский флот (БФ) привлек до 40 кораблей и свыше 3,5 тыс. военнослужащих к оперативным учениям в море и на полигонах Калининградской области.
Офицер российского спецназа заявил об уничтожении «золотого генофонда» ВСУ
Офицер спецназа России: Большая часть «золотого генофонда» ВСУ уничтожена в начале СВО
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«Золотой генофонд» украинской армии, состоявший из закаленных в боях контрактников, был уничтожен еще в начале российской спецоперации, заявил офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель».
Офицер российского спецназа рассказал РИА «Новости», что в первой половине российской спецоперации у ВСУ было очень потерь в личном составе среди опытных военнослужащих-контрактников, которых готовили на протяжении восьми лет до начала СВО.
По мнению российского военного, этот «золотой генофонд» армии ВСУ уничтожен наполовину, а где-то и больше.
Шмель отметил, что Киев сейчас держит своих наиболее подготовленных военных в тылу, а на передний край отправляет «обычное мясо» – наименее подготовленных новобранцев из теробороны. Контрактники и «обкатанные подразделения», которые занимаются подготовкой территориальной обороны, находятся на второй и третьей линиях.
Как отмечал ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.
Напомним также, президент Владимир Путин подчеркивал, что враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить.
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения техники украинских националистов во время безуспешной попытки ВСУ перейти в крупномасштабное наступление на Южнодонецком направлении.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее в военном ведомстве сообщили, что в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Достичь успеха украинским националистов не удалось. При этом на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении в момент украинского наступления находился начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Минобороны: Начальник Генштаба Герасимов оказался на передовой во время отражения атаки ВСУ
Командующий объединенной группировкой войск – начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении, когда ВСУ предприняли попытку перейти в крупномасштабное наступление, сообщили в Минобороны.
Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Напомним, по данным Минобороны, в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Успеха украинские националисты не добились. Потери противника составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП и 21 бронемашина сообщало российское военное ведомство.
Появилось видео резкого маневра китайского корабля против эсминца ВМС США
Global News: Китайский корабль пошел наперерез эсминцу ВМС США в Тайваньском проливе
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Канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Видео, как сообщает Global News, сняли с борта канадского корабля HMCS Montreal. Совместно с американскими военными корабль участвовал в военных учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, передает РИА «Новости».
По информации телеканала, что китайский военный корабль набрал большую скорость и сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.
В сообщении говорится, что корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» эсминца ВМС США. В результате американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как в начале августа 2022 года его посетила Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей США. В апреле в Тайваньском проливе проводились учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые, как заявляют власти Китая, призваны предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.
Пекин подчеркивал, что примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
Минобороны сообщило о срыве попытки крупномасштабного наступления ВСУ
Минобороны РФ сообщило о начале крупномасштабного наступления ВСУ на Южнодонецком направлении
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Украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подчеркнув, что успеха ВСУ добиться не удалось.
На одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, передает ТАСС слова Конашенкова. Сообщение также приводится в Telegram-канале российского военного ведомства.
Конашенков сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.
Противник, по словам официального представителя российского военного ведомства, ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел, подчеркнул Конашенков.
При попытке атаковать ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона. «Восточная» группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.
Политолог Меркель назвал решающий вопрос в украинском конфликте
Немецкий политолог Меркель: Люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие
Проблема Киева заключается не в нехватке вооружений, которые Запад регулярно поставляет вооруженным силам Украины, а в численности армии и населения, заявил немецкий политолог Вольф Меркель. По его мнению, люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие.
Меркель в эфире Spiegel TV выразил мнение, что перевес России по численности населения приведет к тому, что за киевский режим некому будет сражаться, даже при наличии западного оружия, передает РИА «Новости».
Политолог привел некие данные, согласно которым в России «вооружены» 1 млн человек, еще 2 млн человек находятся в запасе, а 45 млн способны при необходимости пополнить ряды Вооруженных Сил. Источник этой информации Меркель не назвал.
Немецкий эксперт подчеркнул, что это больше, чем все украинское население.
По мнению Меркеля, в конфликте решающим станет вопрос численности российской и украинской армий, поскольку НАТО не намерено вмешиваться в ситуацию, непосредственно направляя на Украину свои войска.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что поставки западного оружия Украине лишь затягивают конфликт.
Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область
Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область для ликвидации диверсантов
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С террористами, которые вторглись на территорию Белгородскую область, могли бы разобраться чеченские подразделения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров напомнил в своем Telegram-канале, что чеченские бойцы обладают опытом, благодаря которому диверсантов возможно ликвидировать без последствий для мирного населения и инфраструктуры.
При этом глава Чечни отметил, что «верховному главнокомандующему, несомненно, виднее».
По данным, которые привел Кадыров, в батальонах и полках силовых и военных структур численность чеченских бойцов превышает 70 тыс. человек. Он подчеркнул, что это целых три армии. Все подразделения, указал глава республики, прошли подготовку в Российском университете спецназа и оснащены новейшей техникой, экипированные безотказным оружием, готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего, чтобы защитить государство и граждан.
На выходных ВСУ продолжали обстрел Шебекино в Белгородской области, а также, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинские ДРГ зашли в село Новая Таволжанка. В Минобороны сообщили, что группу украинских диверсантов в Новой Таволжанке рассеяли артиллерийским огнем.
В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Замглавы офиса Зеленского Жовква: ВСУ не хватает оружия для контрнаступления
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Украинским вооруженным силам для перехода в контрнаступление не хватает оружия, заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Жовква в интервью The Times заявил, что для успешного контрнаступления нужно все, что есть в распоряжении, включая артиллерию, танки, бронетехнику. «Поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», – приводит его слова РИА «Новости».
Замглавы офиса украинского президента заявил, что за последний месяц Зеленский посетил так много стран, поскольку стремился получить больше оружия для ВСУ. По его словам, удары российской артиллерии истощают украинские запасы ракет ПВО, в том числе Patriot. Снарядов для американских ЗРК, добавил Жовква, также не хватает.
Ранее Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. При этом он заявил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ.
«Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации украинских военных
Российские военные с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили около Гуляйполя пункт дислокации ВСУ
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Российские военные при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.
Кроме того, как сообщил Чехов, барражирующими боеприпасами «Ланцет» российские подразделения уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, а также БМП и автомобиль в районе села Сухие Ялы, передает РИА «Новости».
В районе Шевченко на Южнодонецком направлении российская артиллерия группировки «Восток» уничтожила склад боеприпасов и живую силу противника. В районе Времевки поврежден опорный пункт националистов, а в районе Великой Новоселки и Полтавки – пункты временной дислокации ВСУ, сообщил начальник пресс-центра. Кроме того, минометный расчет уничтожен в районе Новомихайловки.
Чехов добавил, что расчеты РСЗО «Град» поразили живую силу на позициях бригады территориальной обороны ВСУ в Полтавке.
Огнем САУ «Малка» и расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» на Запорожском направлении поражены два пункта временной дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, уничтожена живая, автомобильная техника, склад боеприпасов.
Ранее Минобороны показало боевую работу «Солнцепека».
Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях
Минобороны: Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 кораблей и судов
Силы Тихоокеанского флота России начали учения в Японском и Охотском морях, в них примут участие свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили в Минобороны.
В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что в ходе маневров корабельные тактические группы совместно с морской авиацией будут осуществлять поиск и слежение за подлодками условного противника, а также выполнят учебно-боевые упражнения, отработают организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей.
В учении, по данным МО РФ, примут участие свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения, 35 летательных аппаратов морской авиации, более 11 тыс. военных, а также береговые войска.
В начале мая экипаж многоцелевого корвета проекта 20380 «Бойкий» Балтийского флота в ходе морских учений торпедами уничтожил подлодку «противника», а артиллерией отразил атаку «неприятеля» с воздуха.
В США подняли авиацию на перехват самолета над Вашингтоном
Reuters: Истребители США подняли в воздух из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета
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Истребители ВВС США подняли в воскресенье в воздух из-за бизнес-джета Cessna Citation, нарушившего воздушное пространство Вашингтона и впоследствии разбившегося в соседнем штате Вирджиния, пишут западные информагентства.
Самолет находился на автопилоте, на предупреждения американских властей не реагировал. Попытки установить контакт с пилотом не удались, сообщили источник Reuters. В сообщении подчеркивается, что бизнес-джет потерпел крушение не в результате действий истребителей. При этом отмечается, что некоторые жители американской столицы слышали хлопок. Reuters пишет, что раздавшийся звук был связан с инцидентом, передает ТАСС.
В момент происшествия американский президент Джо Байден играл в гольф рядом с военной базой Эндрюс (штат Мэриленд) под Вашингтоном, в Белом доме его не было. The Washington Post добавляет, что истребители подняли именно с этой военной базы.
Изначально власти города Аннаполис (штат Мэриленд) по соседству с Вашингтоном сообщили, что хлопок раздался в ходе Национальной гвардии столицы, которые проходили в запланированном порядке. Затем появилось уточнение, что хлопок вызван переходом истребителя F-16 на сверхзвуковую скорость.
По данным сервисов, которые отслеживают полеты самолетов в режиме реального времени, бизнес-джет подлетел к Лонг-Айленду, затем развернулся, направился к Вашингтону и пролетел над столицей.
БПЛА с символикой украинских националистов сбили в Курской области
Губернатор Старовойт: БПЛА с символикой украинских националистов сбили в Курской области
В городе Суджа Курской области сбили беспилотный летательный аппарат с символикой украинских националистов, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале Старовойт показал фотографию сбитого украинского дрона. Губернатор отметил, что, судя по раскраске, беспилотник принадлежал националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Губернатор поблагодарил пограничников и военных за службу.
В ночь на 2 июня рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько украинских беспилотников.
В США восхитились российским «летающим танком»
19FortyFive: Российский штурмовик Су-25 можно сравнить с «летающим танком»
Российский штурмовик Су-25 – это проверенная в боях рабочая лошадка, сравнимая с «летающим танком», пишут американские СМИ.
Военный обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive пишет, что Су-25 имеет долгую историю поддержки наземных войск в военных конфликтах, передает РИА «Новости».
Автор статьи напоминает, что одноместный двухмоторный самолет впервые поднялся в воздух в 1975 году. Су-25 обеспечивает авиационную поддержку пехоты. Осборн указал, что самолет применялся во время конфликтов в Афганистане, Чечне и на Украине.
Обозреватель сравнил Су-25 с американским штурмовиком A-10, который военнослужащие США окрестили «летающим танком». По его словам, самолеты имеют схожие характеристики, они хорошо вооружены и обладают почти одинаковой дальностью полета.
Автор публикации добавил, что в ВКС России насчитывается около 250 самолетов Су-25, и отметил, что Россия задействовала его в спецоперации на Украине.
Ранее Осборн писал о российской скоростной торпеде ВА-111 «Шквал», которая, по его словам, представляет угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил США.
Минобороны оценило эффективность систем «Солнцепек» в зоне СВО
Минобороны: Системы «Солнцепек» уничтожили противника на Краснолиманском направлении
Российские системы «Солнцепек» уничтожили противника на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны.
В заявлении, опубликованном в Telegram, говорится экипажи расчетов нанесли удары термобарическими неуправляемыми снарядами. Корректировку огня вели расчеты БПЛА, в режиме реального времени передававшие данные на командный пункт.
В Минобороны отметили, что ТОС-1А «Солнцепек» благодаря системе управления огнем обладает высокой точностью поражения.
Командир расчета отметил, что у «Солнцепека» автоматизированная система наведения на цель.
«Кладем (стреляем – прим. ВЗГЛЯД) очень точно, противник нас очень боится», – передает РИА «Новости» слова командира расчета «Солнцепека».
Накануне российские военные при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя.
В Армении заявили о поиске альтернативы российскому оружию
Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван ищет альтернативу российскому оружию
Армения ведет интенсивные переговорами со многими странами в поисках альтернативы российскому оружию, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.
Григорян в эфире Общественной телекомпании Армении сообщил, что переговоры о закупках оружия Армения ведет с «многочисленными странами». По его словам, Армения ищет альтернативные решения возникших проблем, в том числе в отношениях с Россией в части поставок оружия, передает ТАСС.
Секретарь Совбеза Армении напомнил о российской спецоперации на Украине. По его словам, в Армении понимают, что «у России не так много возможностей» для экспорта вооружений.
Григорян добавил также, что вопрос поставок оружия будет обсуждаться с Россией на следующей неделе, в ходе его визита в Минск.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, продолжает их экспорт, несмотря на беспрецедентное давление санкций и недобросовестную конкуренцию со стороны США.
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