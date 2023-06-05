Минтранс пообещал привести ж/д пути Крымского моста в нормативное состояние до 1 июля

Министр транспорта Савельев пообещал привести ж/д пути Крымского моста в нормативное состояние до 1 июля

Запланировано, что железнодорожные пути Крымского моста будут полностью приведены в нормативное состояние до 1 июля этого года, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он отчитался, что 5 мая было открыто движение по второму пути на Крымском мосту, а до 1 июля в нормативное состояние будет приведен первый путь, который до этого находился в работе, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.