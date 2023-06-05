Путин обсудил с главой Минтранса восстановление морского порта в Мариуполе

Путин обсудил с главой Минтранса Савельевым восстановление морского порта в Мариуполе

Президент Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым заявил, что восстановление морского порта Мариуполя расширит возможности России.

В ходе встречи Савельев сообщил, что в порту Мариуполя 22 причала, но в рабочем состоянии находятся лишь 14 из них. Текущая мощность порта оценивается в 3,4 млн тонн грузов, тогда как в 2014 году порт переваливал 15,5 млн тонн грузов, поэтому порт предстоит восстанавливать. В настоящее время ведутся работы по подъему затонувших судов.



Кроме того, Савельев утвердительно ответил на вопрос президента о том, смогут ли заходить в порт большие суда. «Это расширяет возможности», – заключил после этого Путин, передает ТАСС.

В начале мая в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР.

Савельев также сообщил, что железнодорожные пути Крымского моста планируется полностью привести в нормативное состояние до 1 июля. Министр напомнил, что в начале мая было открыто движение по второму пути, после чего рабочие занялись первым путем, который до этого находился в работе.

«Они оба рабочие, но мы должны довести его до нормативного состояния», – уточнил Савельев.

В апреле президент Владимир Путин наградил представителей строительных компаний за восстановление Крымского моста.