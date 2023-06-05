Путин: Транспортные возможности не должны сдерживать развитие экономики России

Необходимо активно развивать транспортную сеть страны, чтобы транспортные возможности не сдерживали развитие экономики, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром транспорта Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым.

«Что касается инвестиций, нужно идти в графике, чтобы в данном случае железнодорожная инфраструктура и транспортная в целом не была сдерживающим фактором развития экономики. У нас многие вещи уже на пределе», – цитирует его ТАСС.

На это Путин указал после доклада Белозерова о планах инвестиций в развитие железных дорог.

Президент в целом остался доволен показателями, достигнутыми РЖД.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин в понедельник проведет встречу с главой Минтранса Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым. На повестке ситуация с транспортом в новых регионах.