Охрану российского посольства в Сенегале усилили после начала беспорядков в стране

В Сенегале решили усилить меры безопасности у посольства России из-за беспорядков в стране, дипломаты находятся в безопасности, сообщили в дипломатическом представительстве.

Охрану увеличили с пяти человек до 15-20, сообщили в посольстве ТАСС.

Там добавили, что обстановка в столице Сенегала Дакаре «совершенно иная», нежели чем в остальной стране, и безопасность дипломатов обеспечена. Вокруг посольства «все хорошо», оно располагается в центре города, рядом с МВД.

Российских граждан проинформировали по происходящем в стране, они не обращались за помощью, указали в посольстве.

Также в диппредставительстве указали, что действия лидера оппозиции Сенегала Усмана Сонко и его партии «Патриоты Сенегала за труд, этику и братство», призыващего к отставке президента страны Маки Саля, можно расценивать как призыв к государственному перевороту.

Ранее посольство в Сенегале рекомендовало россиянам не покидать дома. В ходе протестов в стране убито девять человек, многие ранены.