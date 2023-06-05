Трассу в Калужской области перекрыли из-за упавших беспилотников

В Калужской области перекрыли движение на трассе М-3 «Украина» после падения двух беспилотных летательных аппаратов, сообщили в региональном УГИБДД.

Движение по дороге перекрыли, с 700-го км есть объезд на Людиново, с 250-го – на дорогу Сухиничи – Козельск – Ульяново, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В ГИБДД добавили, что пока нет информации по времени открытия движения, на месте ведутся оперативно-технические мероприятия.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что происшествие случилось утром 5 июня на 299-м км и на 283-м км М-3 трассы «Украина». Два беспилотника упали, детонации не последовало.