В Армении заявили о поиске альтернативы российскому оружию

Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван ищет альтернативу российскому оружию

Армения ведет интенсивные переговорами со многими странами в поисках альтернативы российскому оружию, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

Григорян в эфире Общественной телекомпании Армении сообщил, что переговоры о закупках оружия Армения ведет с «многочисленными странами». По его словам, Армения ищет альтернативные решения возникших проблем, в том числе в отношениях с Россией в части поставок оружия, передает ТАСС.

Секретарь Совбеза Армении напомнил о российской спецоперации на Украине. По его словам, в Армении понимают, что «у России не так много возможностей» для экспорта вооружений.

Григорян добавил также, что вопрос поставок оружия будет обсуждаться с Россией на следующей неделе, в ходе его визита в Минск.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, продолжает их экспорт, несмотря на беспрецедентное давление санкций и недобросовестную конкуренцию со стороны США.