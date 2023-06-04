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Солист украинской группы упал со сцены вниз головой
Солист украинской группы Quest Pistols Савлепов рухнул со сцены вниз головой на концерте в Кишиневе
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Солист украинской музыкальной и танцевальной группы Quest Pistols во время выступления в ночном клубе в Кишиневе упал со сцены.
Видео инцидента публикует RT.
Как уточняет «Московский комсомолец», исполнителя зовут Антон Савлепов.
Исполнитель встал на колено у края сцены, потерял равновесие и рухнул вниз головой. Информации о полученных им травмах нет.
В октябре 2021 года в Большом театре декорация упала и придавила насмерть актера.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Германский политолог объяснил массовые беспорядки в Лейпциге
Германский политолог Рар: Акции протеста в Лейпциге не нацелены против правительства ФРГ
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Левые радикалы устроили беспорядки, в ходе которых нападают на людей, подозреваемых ими в правых взглядах. Вместе с тем у этих акций нет антиправительственных требований. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в Лейпциге (Саксония) радикалы устроили беспорядки и столкновения с полицией.
«Левые радикалы всегда ищут повод устроить уличные беспорядки. Активисты, в числе которых преимущественно студенты, выступают против настоящих и мнимых правых, а также против националистических тенденций в стране», – сказал германский политолог Александр Рар.
«В субботу в Лейпциге они организовали беспорядки, нападали на людей, которых подозревают в правых взглядах, избивали их. Город Лейпциг находится в федеральной земле Саксония, где у партии «Альтернатива для Германии» наибольший рейтинг в сравнении с остальными землями», – отметил он.
«Кроме того, «Альтернатива для Германии» уже опережает по рейтингу на федеральном уровне партию канцлера ФРГ Олафа Шольца, Социал-демократическую партию Германии, а также партию «Зеленые». Однако я бы не стал связывать происходящее в Лейпциге с рейтингами политических сил», – рассуждает собеседник.
«На мой взгляд, протесты в Германии не нацелены против правительства Шольца. Они локальные, проводятся левыми радикалами, и о массовых политических демонстрациях, как например во Франции, говорить не приходится», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что левые радикалы устроили стычки с правоохранителями во время демонстрации вечером субботы в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония). Полиция расценивает происходящее как «массовые беспорядки».
Протестующие бросали в стражей порядка камни и бутылки. Нарушители жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, а также перекрывали улицы, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
В общей сложности в демонстрации участвовали около 1,5 тыс. человек. Число задержанных не приводится. В заявлении полиции сказано, что в отношении 300 человек были применены «меры юридического характера».
Беспорядки произошли в Германии и накануне. В результате стычек пострадали 23 сотрудника полиции. Ущерб оценили в «пятизначную сумму». СМИ пишут, что в Бремене полицию забросали бутылками и камнями, а в Лейпциге возвели баррикады, здесь были ранены три офицера полиции. Кроме того, есть пострадавшие среди полицейских в Кельне. Демонстрации радикалов прошли в Берлине и Гамбурге.
Напомним, 31 мая высший земельный суд в Дрездене приговорил члена левой автономной группы Лену Е. к тюремному заключению за нападение на неонацистов в составе криминальной группы. Расследование шло больше двух с половиной лет.
После оглашения приговора Лену Е. выпустили условно на свободу из-за болезни, что вызвало протест среди радикалов, которые посчитали приговор несправедливым.
Американский полковник рассказал об открытии украинских военных о Зеленском
Полковник Макгрегор: Украинские военные поняли, что их жизни ничего не значат для Зеленского
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Украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что дела у ВСУ идут «не очень хорошо», и украинские военные начали это понимать. Также, по мнению полковника ВС США, они постепенно осознают, что их жизни «ничего не стоят». «Люди, сидящие в Киеве», подчеркнул Макгрегор, являются коррумпированными преступниками, которые отправляют военных погибать впустую, передает РИА «Новости».
Экс-советник главы Пентагона отметил, что многие украинские военные думают о возможности «устранения» президента Украины Владимира Зеленского, который бездумно жертвует соотечественниками.
Ранее Макгрегор заявлял, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».
В свою очередь бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.
Стало известно о тайной встрече 20 крупнейших разведок мира
Reuters: 20 крупнейших разведслужб провели секретную встречу в Сингапуре
Высокопоставленные чиновники около 20 крупнейших разведывательных служб провели секретную встречу в рамках конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на пять источников, встреча руководства разведок не анонсировалась. Такие мероприятия в течение нескольких лет организует правительство Сингапура, они «незаметно» проводятся в отдельном месте рядом с местом проведения форума по безопасности, передают «Ведомости».
По сообщению агентства, во встречепринимали участие в том числе представители американской, индийской и китайской разведок, от России участников не было. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов посетил форум, но заявил, что не присутствовал на совещании разведки.
Представители разведслужб обсуждали в том числе конфликт на Украине и транснациональную преступность, добавил знакомый с дискуссиями источник.
Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу на конференции в Сингапуре заявил, что Китаю и США следует оправдать ожидания стран мира. По его словам, мир надеется на стабильные отношения этих стран и обеспокоен любым потенциальным конфликтом.
Появилось видео резкого маневра китайского корабля против эсминца ВМС США
Global News: Китайский корабль пошел наперерез эсминцу ВМС США в Тайваньском проливе
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Канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Видео, как сообщает Global News, сняли с борта канадского корабля HMCS Montreal. Совместно с американскими военными корабль участвовал в военных учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, передает РИА «Новости».
По информации телеканала, что китайский военный корабль набрал большую скорость и сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.
В сообщении говорится, что корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» эсминца ВМС США. В результате американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как в начале августа 2022 года его посетила Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей США. В апреле в Тайваньском проливе проводились учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые, как заявляют власти Китая, призваны предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.
Пекин подчеркивал, что примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
В Польше заявили о «захвате» города украинскими беженцами
Lublin112: Беженцы с Украины захватили польский город Красныстав и держат в страхе жителей
Беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей», сообщают местные СМИ.
Речь идет, как сообщает местный портал Lublin112, о группе из нескольких десятков приезжих с Украины, имеющих «цыганские корни».
Сначала с украинскими беженцами не было проблем, люди не обращали на них внимания, однако, как сообщает издание, постепенно стали происходить тревожные и даже «шокирующие» события. В частности, в статье описывается случай, когда сотрудники полиции пытались поговорить с одним из беженцев, а более дюжины его соотечественников стали прогонять правоохранителей. Помешала им лишь угроза применения силы со стороны стражей порядка, передает РИА «Новости».
Местные жители рассказали изданию, что беженцы в магазинах ходят между прилавками, открывают упаковки различных товаров, «угощаются», а затем, не делая покупок, кладут товар обратно на полку.
В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешательства мэр Красныстава Роберт Костюк, который пообещал следить, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.
Жалобы на поведение украинских беженцев звучат регулярно. Так, на прошлой неделе сообщалось, что соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия.
Власти Польши сообщают, что в республике в настоящее время остаются 950 тыс. беженцев с Украины. В общей сложности в стране проживают 2,3 млн украинцев.
Вторгшуюся в Белгородскую область украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем
В Новой Таволжанке Белгородской области украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем, противник отошел, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России была выявлена попытка украинской ДРГ переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар.
Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
При попытке форсировать Днепр уничтожено 37 военных ВСУ
ВС России уничтожили 37 военных ВСУ при попытке форсировать Днепр
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Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки ВСУ и два пикапа противника при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский. В результате уничтожено 37 военных ВСУ, 23 получили ранения, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его словам, пресечены попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Бокаевский и Великий, в результате огневого поражения две лодки противника и два пикапа уничтожены, 37 военных ВСУ погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.
На Херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки противника и миномет калибра 120 мм с расчетом в районе острова Корабелов. Также на Херсонском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом.
В районе Дарьевки соединения группировки войск «Днепр» нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ. В результате 10 военнослужащих ВСУ погибли, пятеро получили ранения.
Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.
В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.
«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.
В Кембридже рекомендовали воздержаться от термина «англосаксы»
Daily Telegraph: Студентам Кембриджа рекомендуют воздерживаться от применения термина «англосаксы»
Университет Кэмбриджа рекомендует своим студентам воздержаться от использования термина «англосаксы», поскольку, как считают его ученые, такой отдельной этнической группы не существовало, эта мера вуза направлена на борьбу с расизмом, сообщили СМИ.
Как сообщила газета Daily Telegraph, на факультете англосаксонского, норвежского и кельтского языков преподаватели объясняют студентам, что использование термина «англосакс» ставит под сомнение расселение различных этнических групп в качестве отдельных единиц, кроме того, студентам рассказывают, что единой шотландской, ирландской и валлийской этнической идентичности никогда не существовало, передает ТАСС.
Как приводит газета комментарии со стороны факультета, преподавание на факультете направлено на то, чтобы развеять основу мифов национализма о существовании когда-либо «англичан», «шотландцев», «британцев», «валлийцев» или «ирландцев» с единой и древней этнической идентичностью.
Как отмечает Daily Telegraph, в 2019 году Международное общество англосаксонистов проголосовало за изменение своего названия на Международное общество по изучению раннесредневековой Англии для того, чтобы избавиться от неоднозначного значения термина «англосаксы».
Польские наемники на Украине признались в участии в нападении на территорию России
В нападении на Белгородскую область принимали участие польские наемники на Украине, об этом они сами сообщили в своем Telegram-канале, которое опубликовали многие польские СМИ, через какое-то время публикация была удалена.
Как сообщает РИА «Новости», польские наемники на Украине подтвердили свое участие в нападении на Белгородскую область в Telegram-канале Polski Korpus Ochotniczy, который называет себя официальным каналом польских наемников на Украине.
Было опубликовано видео, в котором несколько человек в камуфляжной форме, их лица скрыты, они держат вывеску «Почты России», позже ролик был удален.
22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Сербы на севере Косово стали использовать символ «Z» как знак сопротивления НАТО
Guardian: Сербы на севере Косово стали использовать символ «Z» как знак сопротивления НАТО
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Сербское население на севере Косово стало наносить символ «Z» на бронированные автомобили НАТО в качестве знака протеста против Североатлантического альянса, сообщают британские СМИ.
Как сообщает британское издание The Guardian, сербы в Звечане применили против солдат Североатлантического альянса слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также раскрасили натовские автомобили символикой «Z». Газета напоминает, что это является отсылкой к «российскому знаку», который используется в ходе СВО, передает РИА «Новости».
Позднее немецкая газета Bild показала фото солдат НАТО, отдыхавших перед муниципалитетом Звечан. На здание также нанесли букву «Z».
Британское издание поясняет, что среди протестующих сербов «немало тех, кто поддерживает [президента России Владимира] Путина».
Протесты на севере Косово вспыхнули из-за требований местных сербов отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, которых избрали при бойкоте сербского большинства 23 апреля.
Тысячи протестующих сербов вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич. Контингент НАТО KFOR оцепил здания органов самоуправления.
В германском Лейпциге вспыхнули массовые беспорядки
DPA: В германском Лейпциге второй раз за сутки демонстрация переросла в беспорядки
Левые радикалы устроили стычки с правоохранителями во время демонстрации вечером субботы в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония). Полиция расценивает происходящее как «массовые беспорядки».
Протестующие бросали в стражей порядка камни и бутылки. Нарушители жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, а также перекрывали улицы, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
В общей сложности в демонстрации участвовали около 1,5 тыс. человек. Число задержанных не приводится. В заявлении полиции сказано, что в отношении 300 человек были применены «меры юридического характера».
Беспорядки произошли в Лейпциге и в ночь на субботу. В результате стычек пострадали 23 сотрудника полиции. Ущерб оценили в «пятизначную сумму».
Власти Венгрии обновили ролик с картой Украины без Крыма
Видео правительства Венгрии с призывом к мирному урегулированию на Украине опубликовано заново, в нем изменили кадр с принадлежностью Крыма, новый ролик размещен в Facebook* (деятельность Meta*, в которую входят соцсети Facebook и Instagram*, запрещена в России как экстремистская) венгерского правительства.
В новой версии видео в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в опубликованном правительством Венгрии видеоролике, который призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, присутствует карта Украины, Крым на ней изображен вне состава украинской территории. После этого временный поверенный Украины в Венгрии сделал демарш после публикации правительством видео с картой Украины без Крымского полуострова.
Министр обороны Китая предупредил об угрозе «невыносимой катастрофы» для мира
Министр обороны КНР Ли Шанфу: Конфликт Китая и США станет невыносимой катастрофой для всего мира
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Отношения Китая и США выходят за рамки двусторонних, они имеют глобальное значение; серьезный конфликт между государствами станет невыносимой катастрофой для всего мира, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу.
Ли Шанфу на конференции в Сингапуре заявил, что Китаю и США следует оправдать ожидания стран мира. По его словам, мир надеется на стабильные отношения этих стран и обеспокоен любым потенциальным конфликтом, передает ТАСС.
Китайский министр напомнил, что в последние годы отношения Пекина и Вашингтона находились на беспрецедентно низком уровне. Причина этого, по его словам, всем известна. Ли Шанфу призвал учитывать интересы всех стороны и разрешать разногласия через диалог вместо того, чтобы ради выгоды провоцировать блоковую конфронтацию.
Китай и США во многом различаются, однако это не должно стать помехой в поиске точек соприкосновения и общих интересов, заключил министр обороны Китая.
Ранее китайские СМИ писали, что альянс России и Китая представляет для Соединенных Штатов главную опасность, поскольку разрушит все «гегемонистские» намерения и планы Вашингтона на мировой арене.