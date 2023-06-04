В Чехии назвали «самую русофильскую» страну Восточной Европы

Чешское издание Parlamentni listy назвало Словакию «самой русофильской» страной в Восточной Европе

Результаты опроса аналитического центра Globsec показали, что Словакия является «самой русофильской» страной в Восточной Европе, сообщило чешское издание Parlamentni listy.

В материале утверждается, что Словакия якобы больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине. В статье говорится, что в Словакии сильнее других стран Центральной и Восточной Европы распространены пророссийские и антизападные настроения.

Больше половины опрошенных в Словакии считают, что в вооруженном конфликте на Украине виноваты Запад и киевский режим, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте Словакия передала Украине истребители МиГ-29, после чего Россия обвинила Словакию в нарушении международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства.