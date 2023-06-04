Нетаньяху назвал «трагическим терактом» нападение на военных на границе с Египтом

Нападение на египетско-израильской границе, в результате которого были убиты трое израильских военнослужащих, является трагическим терактом, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина еврейского государства.

Как указал Нетаньяху, Израиль обновит инструкции, методы работы, а также средства, чтобы свести контрабанду в районе границы с Египтом к минимуму и гарантировать, что такие трагические теракты больше не повторятся. По его словам, Израиль направил египетскому правительству четкий сигнал, и ожидает, что совместное расследование будет исчерпывающим и тщательным, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Он уточнил, что инцидент на египетской границе серьезен и необычен, и он будет тщательно расследован. Израиль сделает все необходимые выводы относительно наших действий на южной границе, на израильско-египетской границе, добавил Нетаньяху.

В субботу израильская армия сообщила о перестрелке с вооруженным нападавшим в районе границы с Египтом. На израильско-египетской границе нередко пресекаются попытки контрабанды наркотиков, отмечает газета The Times of Israel. В последние годы произошло несколько перестрелок между контрабандистами и израильскими солдатами, указывает издание.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как дружба президента России Владимира Путина и Нетаньяху спасет отношения России и Израиля.