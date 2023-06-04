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Нетаньяху назвал «трагическим терактом» нападение на военных на границе с Египтом
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Нападение на египетско-израильской границе, в результате которого были убиты трое израильских военнослужащих, является трагическим терактом, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина еврейского государства.
Как указал Нетаньяху, Израиль обновит инструкции, методы работы, а также средства, чтобы свести контрабанду в районе границы с Египтом к минимуму и гарантировать, что такие трагические теракты больше не повторятся. По его словам, Израиль направил египетскому правительству четкий сигнал, и ожидает, что совместное расследование будет исчерпывающим и тщательным, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра.
Он уточнил, что инцидент на египетской границе серьезен и необычен, и он будет тщательно расследован. Израиль сделает все необходимые выводы относительно наших действий на южной границе, на израильско-египетской границе, добавил Нетаньяху.
В субботу израильская армия сообщила о перестрелке с вооруженным нападавшим в районе границы с Египтом. На израильско-египетской границе нередко пресекаются попытки контрабанды наркотиков, отмечает газета The Times of Israel. В последние годы произошло несколько перестрелок между контрабандистами и израильскими солдатами, указывает издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как дружба президента России Владимира Путина и Нетаньяху спасет отношения России и Израиля.
В Британии обиделись на русское выражение «англичанка гадит»
«ИноСМИ»: Журналистам The Times показалось обидным русское устойчивое выражение «англичанка гадит»
Журналистам британского издания The Times показалось обидным русское устойчивое выражение «англичанка гадит», сообщает «ИноСМИ».
Британское издание The Times решило объяснить читателям смысл русского устойчивого выражения «англичанка гадит», которое было дословно переведено на английский язык как «the Englishwoman shits».
По мнению британских журналистов, Соединенное Королевство якобы нормально относится к России, а вот Россия Великобитанию не любит, сообщил Telegram-канал сетевого издания «ИноСМИ».
Напомним, в марте 2022 года глава МВД Британии Прити Патель в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, общавшимися от лица премьера Украины Дениса Шмыгаля, произнесла фразу «англичанка гадит», считая, что это переводится как: «Англия нам помогает».
В ФСВТС ответили главе Минобороны Британии на критику оружия из России
В ФСВТС назвали проявлением недобросовестной конкуренции и зависти слова главы Минобороны Британии о российском оружии
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) расценивает заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения как навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны Запада, заявили в ведомстве.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России отметили, что расценивают заявление британского министра обороны Бена Уоллеса как «очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции», а также зависти со стороны западных государств, которым на фоне роста популярности российского оружия в мире не остается ничего, кроме как прибегать к политическому шантажу и «вбросам» в СМИ, передает ТАСС.
В ФСВТС подчеркнули: российские вооружения и военная техника всегда показывали высокую эффективность и надежность, они продолжают в ходе реального боевого применения успешно демонстрировать эти качества. Подтверждением этому стали существенный рост интереса к отечественному вооружению за рубежом, в частности, к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике, РСЗО и т.д.
В федеральной службе заметили, что Россия фиксирует разумный прагматизм и резистентность традиционных партнеров, которые успели убедиться в надежности и высокой эффективности российской военной техники и вооружения.
В ведомстве также выразили серьезную обеспокоенность по поводу бесконтрольности поставок западного оружия, а также незаконного реэкспорта «из различных безответственных государств» российского и советского вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках, тем самым способствуя распространению международного терроризма и экстремизма.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с бездоказательным утверждением, что российское оружие якобы не соответствует высоким стандартам качества.
В Чехии назвали «самую русофильскую» страну Восточной Европы
Чешское издание Parlamentni listy назвало Словакию «самой русофильской» страной в Восточной Европе
Результаты опроса аналитического центра Globsec показали, что Словакия является «самой русофильской» страной в Восточной Европе, сообщило чешское издание Parlamentni listy.
В материале утверждается, что Словакия якобы больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине. В статье говорится, что в Словакии сильнее других стран Центральной и Восточной Европы распространены пророссийские и антизападные настроения.
Больше половины опрошенных в Словакии считают, что в вооруженном конфликте на Украине виноваты Запад и киевский режим, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте Словакия передала Украине истребители МиГ-29, после чего Россия обвинила Словакию в нарушении международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства.
Появилось первое фото украинского самолета-носителя ракет Storm Shadow
Опубликовано первое фото полета украинского носителя крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
На фото запечатлен бомбардировщик Су-24М ВВСУ, он несет две англо-французские ракеты.
Ранее на Украине заявляли, что ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, «когда будет удобно».
Storm Shadow – малозаметные ракеты англо-французского производства. Эта ракета большой дальности разрабатывалась с 1994 года, сейчас ее производит компания MBDA.
Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Телеведущий Владимир Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале видео, где депутат Львовского горсовета с фамилией Пипа, решила вызвать полицию из-за того, что юноша исполнял композиции Виктора Цоя. В ответ на угрозы, парень затянул на русском языке строчки из песни «Чужое небо из чужого окна».
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, за что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».
Боец ММА спас жизнь человеку в магазине в Москве
Российский боец ММА Мажидов помог человеку с приступом эпилепсии в магазине в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Джахар Мажидов спас жизнь человеку с приступом эпилепсии, сообщили в промоутерской организации RCC.
Спортсмен оказал первую медицинскую помощь человеку, у которого случился приступ эпилепсии возле кассы. По его словам, он перевернул мужчину на правый бок, чтобы тот не задохнулся, и вызвал врачей, передает «Чемпионат».
Ранее министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова рассказала, как оказала помощь женщине, у которой случился приступ эпилепсии на борту самолета во время перелета из Магаса в Москву.
Блогеров восхитил Маск, открывший пиво бутылкой водки
Американский предприниматель Илон Маск восхитил блогеров умением открывать пиво бутылкой водки
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Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX, владелец соцсети Twitter Илон Маск восхитил блогеров своим умением открывать пиво бутылкой водки.
Пародийный Telegram-канал «Небожена» обратил внимание, что Маск во время интервью открыл пиво бутылкой водки. Авторы канала сыронизировали по этому поводу, что «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу».
На поступок миллиардера также обратил внимание Telegram-канал PEOPLETALK, метко подметив, что талантливый Илон Маск талантлив во всем.
В свою очередь Telegram-канал «Код Дурова» сообщил, что Маск внезапно продемонстрировал способность открытия пива по-русски. После просмотра видео авторы каналы пришли к выводу, что глава Tesla, SpaceX и Twitter умеет не только беспилотные авто делать, ракеты в космос запускать и соцсеть за 44 млрд долларов в X переименовывать, он еще умеет открывать пиво бутылкой водки. По мнению авторов канала, это лишний раз доказывает любовь Маска к пиву, ибо даже его лимитированное пиво GigaBier таким образом не откроешь.
Напомним, в четверг появились сообщения, что Маск вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира.
В США рассказали о нацеленных на Украину российских спутниках «с точностью до метра»
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от сверхточных космических спутников России
Используемые Россией в космосе сверхточные спутники наблюдают за передвижениями украинских военнослужащих и их действиями, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.
Риттер в эфире U.S. Tour of Duty на YouTube заявил, что у российских спутников радиолокационного наблюдения есть камеры, которые позволяют с точностью до метра «видеть все», даже облачность и дожди им не мешают. Российские радары, по его словам, имеют высочайшее разрешение, и скрыть что-либо от этих спутников невозможно, передает РИА «Новости».
Офицер ВС США добавил, что такое передовое оборудование способно изменить ход украинского конфликта. Риттер считает, что российские военные могут тщательнее отслеживать происходящее на авиабазах, а также складах с боеприпасами, предназначенными для украинских вооруженных сил. После этого Россия нарастит ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, заключил он.
Ранее Риттер заявлял, что на Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно.
Сальдо заявил, что ВСУ прячут HIMARS
Сальдо заявил, что ВСУ прячут свои HIMARS и не подвозят близко к линии огня
Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ прячут свои РСЗО HIMARS.
Их они не подвозят близко к линии боестолкновений, передает РИА «Новости» слова Сальдо. Ранее врио главы региона сообщал, что ВСУ перекинули на херсонское направление артиллерийские орудия.
Сальдо отметил, что артиллерийский парк ВСУ был пополнен из Одесской, Николаевской и Запорожской, областей. Однако, подчеркнул он, российские артиллеристы побеждают украинцев в дуэлях, системы и склады боеприпасов ВСУ постоянно уничтожаются.
Также Сальдо сообщал, что спецслужбы России пресекли попытки спецслужб Украины выкрасть детей в Херсонской области через подставные организации.
Американский полковник рассказал об открытии украинских военных о Зеленском
Полковник Макгрегор: Украинские военные поняли, что их жизни ничего не значат для Зеленского
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Украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что дела у ВСУ идут «не очень хорошо», и украинские военные начали это понимать. Также, по мнению полковника ВС США, они постепенно осознают, что их жизни «ничего не стоят». «Люди, сидящие в Киеве», подчеркнул Макгрегор, являются коррумпированными преступниками, которые отправляют военных погибать впустую, передает РИА «Новости».
Экс-советник главы Пентагона отметил, что многие украинские военные думают о возможности «устранения» президента Украины Владимира Зеленского, который бездумно жертвует соотечественниками.
Ранее Макгрегор заявлял, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».
В свою очередь бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.
При попытке форсировать Днепр уничтожено 37 военных ВСУ
ВС России уничтожили 37 военных ВСУ при попытке форсировать Днепр
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Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки ВСУ и два пикапа противника при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский. В результате уничтожено 37 военных ВСУ, 23 получили ранения, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его словам, пресечены попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Бокаевский и Великий, в результате огневого поражения две лодки противника и два пикапа уничтожены, 37 военных ВСУ погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.
На Херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки противника и миномет калибра 120 мм с расчетом в районе острова Корабелов. Также на Херсонском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом.
В районе Дарьевки соединения группировки войск «Днепр» нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ. В результате 10 военнослужащих ВСУ погибли, пятеро получили ранения.
Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.
Появилось видео резкого маневра китайского корабля против эсминца ВМС США
Global News: Китайский корабль пошел наперерез эсминцу ВМС США в Тайваньском проливе
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Канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Видео, как сообщает Global News, сняли с борта канадского корабля HMCS Montreal. Совместно с американскими военными корабль участвовал в военных учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, передает РИА «Новости».
По информации телеканала, что китайский военный корабль набрал большую скорость и сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.
В сообщении говорится, что корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» эсминца ВМС США. В результате американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как в начале августа 2022 года его посетила Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей США. В апреле в Тайваньском проливе проводились учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые, как заявляют власти Китая, призваны предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.
Пекин подчеркивал, что примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
Синоптик рассказал о редком метеорологическом явлении в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Леус: В Москве наблюдается редкое метеорологическое явление
В Москве наблюдается редкое метеорологическое явление – обратный ход температур, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве наблюдается достаточно редкое метеорологическое явление – обратный ход температур, когда днем температура воздуха не растет, как это бывает чаще всего, а продолжает понижаться.
Леус уточнил, что накануне около 18.00 термометры в столице показывали около 21 градуса тепла, с тех пор температура постоянно понижается. К полудню субботы она уже достигла отметки в плюс 7,6 градуса.
Синоптик поедсказал, что дожди в ближайшие часы примут локальный характер, а температурный тренд изменится на противоположный.
Напомним, май в Петербурге оказался самым солнечным за последние 15 лет.
Эксперт предсказал ВСУ полный разгром в случае начала наступления
Экс-сенатор Клинцевич заявил о колоссальных потерях Украины в случае начала контрнаступления
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Зеленский и его командиры готовятся к контрнаступлению, без этого Украина не получит от Запада финансирование на следующий год, но любая попытка наступления обернется полным разгромом, сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской прессе анонсировал контрнаступление ВСУ.
«ВСУ готовятся к контрнаступлению. Зеленский и его командиры настроены на наступление. Ключевой момент в том, что без наступления они не получат от Запада осенью новое финансирование на следующий год», – сказал экс-сенатор Франц Клинцевич, лидер общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Собеседник напомнил об оценках американских специалистов, которые уверены, что любая попытка Украины пойти в наступление обернется крахом и «закончится для ВСУ полным разгромом». «Потери будут колоссальными... Но я не сомневаюсь в том, что наступление начнется в ближайшее время. Сегодня главная движущая сила в получении результата, как ни странно, не армейские корпуса, а роты и батальонные тактические группы по всему фонту с последующим развитием направлений там, где дали слабину. Это чисто натовская тактика», – считает Клинцевич.
У России, заверил эксперт, есть возможности не дать танковым украинским дивизиям начать наступательные действия. «На каких-то направлениях наступление может получить развитие, но оно будет локализовано, все закончится разгромом украинских соединений. Наша боевая авиация, которая практически недосягаема для украинских ПВО, будет расстреливать их танковые колонны», – прогнозирует Клинцевич.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что Киев готов начать контрнаступление, но оно может пойти совершенно по-разному. По его словам, наступление обойдется слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина получила от Запада все необходимые вооружения для перехода в контрнаступление.
В германском Лейпциге вспыхнули массовые беспорядки
DPA: В германском Лейпциге второй раз за сутки демонстрация переросла в беспорядки
Левые радикалы устроили стычки с правоохранителями во время демонстрации вечером субботы в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония). Полиция расценивает происходящее как «массовые беспорядки».
Протестующие бросали в стражей порядка камни и бутылки. Нарушители жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, а также перекрывали улицы, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
В общей сложности в демонстрации участвовали около 1,5 тыс. человек. Число задержанных не приводится. В заявлении полиции сказано, что в отношении 300 человек были применены «меры юридического характера».
Беспорядки произошли в Лейпциге и в ночь на субботу. В результате стычек пострадали 23 сотрудника полиции. Ущерб оценили в «пятизначную сумму».