Девять БПЛА было сбито или посажено в Крыму за ночь

Аксенов: Девять БПЛА сбито или посажено в Крыму за ночь, выбиты стекла в трех домах

Силы ПВО в Республике Крым сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на воскресенье, еще четыре заглушили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При падении одного БПЛА пострадали стекла в трех частных домах и двух автомобилях в Джанкое, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, за прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА, еще четыре были заглушены и посажены средствами РЭБ, передает ТАСС. Аксенов добавил, что в результате падения одного из БПЛА выбиты стекла двух автомобилях и в трех домах частного сектора в городе Джанкое.

На территории частного домовладения был обнаружен один невзорвавшийся БПЛА, перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

Ранее в воскресенье советник главы региона Олег Крючков сообщил, что беспилотный летательный аппарат сбили в городе Джанкой на севере Крыма.