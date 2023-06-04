В Третьяковке назвали срок возвращения «Троицы» в депозитарий

Пресс-служба Третьяковской галереи: «Троица» должна быть возвращена в депозитарий не позднее 19 июня

Икона «Святая Троица» кисти Андрея Рублева не позднее 19 июня должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи, сообщили в пресс-службе галереи.

В сообщении Третьяковки, опубликованном в ее Telegram-канале, говорится, что икону, выставленную в храме Христа Спасителя, можно увидеть с 5 по 18 июня с 10.00 до 19.00 мск.

Вечером субботы сообщалось, что икону спецтранспортом доставили в храм Христа Спасителя в Москве. Ее установили в капсулу в центре храма.

На ваш взгляд Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени: Объектом искусства

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.