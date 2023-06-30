Вице-премьер Чернышенко провел совещание по интеграции новых регионов

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по исполнению поручений, данных в рамках поездки в новые регионы в мае.

В совещании приняли участие представители Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минспорта, Минцифры, ФАДН и других заинтересованных ведомств, сообщается на сайте российского правительства.

Чернышенко отметил, что новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство России. Он напомнил, что правительство утвердило программу социально-экономического развития этих субъектов, которая предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки, как и поручал президент

«Владимир Путин также ставил задачу по достижению среднероссийских показателей уровня жизни на новых территориях. Необходимо это учитывать при реализации научно-образовательных и спортивных мероприятий, формировании инвестиционных проектов, а также цифровизации и обеспечении связи на этих территориях», – сказал Чернышенко.

В ходе совещания Минобрнауки доложило о стабильной выплате заработных плат сотрудникам вузов и научных организаций, стипендий студентам на новых территориях, а также социальных выплат.

Как сообщается в Telegram-канале правительства России, согласно сообщению Минобрнауки, в 2023 году создан региональный научно-образовательный Азово-Черноморский математический центр. В нем планируется открыть 43 лаборатории с новейшим оборудованием. Кроме того, сообщается, что до конца года переподготовку пройдут более 4 тыс. преподавателей и административно-управленческих кадров.

Чернышенко поручил министерству совместно с Росфинмониторингом организовать участие студентов вузов новых регионов в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Министерство спорта в свою очередь доложило, что планы мероприятий по интеграции Донецкого училища олимпийского резерва и Луганского высшего училища физической культуры в систему подготовки спортивного резерва России утверждены. Кроме того, ведется восстановление спортивного комплекса «Ильичевец» в Мариуполе и других спортивных объектов, создаются новые физкультурно-оздоровительные комплексы.

Вице-премьер поручил Минспорту России утвердить график и оснастить спорткомплекс «Ильичевец» необходимым инвентарем и оборудованием, а также разработать план развития футбольного клуба «Шахтер» и обеспечить его участие в соревнованиях.

Минэкономразвития по поручению Чернышенко подготовило предложения по восстановлению порядка 30 туристических объектов в новых регионах. План восстановления собираются сформировать к 1 августа.

Сообщается также, что новые регионы получили 314 млн рублей на строительство модульных отелей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Минцифры доложило, что сформировало график установки спутниковых комплектов «Русский мир». Они помогут обеспечить связью 155 тыс. домохозяйств до конца года.

Министерство здравоохранения России в своем Telegram-канале сообщает, что 120 детей из новых российских регионов с серьезными заболеваниями, выявленными на профосмотрах, и проходят лечение в федцентрах Минздрава России. У них выявили серьезные жизнеугрожающие заболевания, в том числе лейкозы, заболевания крови, последствия травм, невротические синдромы, хроническая болезнь почек, доброкачественные новообразования, нарушения обмена веществ, болезни центральной нервной системы, спинальная мышечная атрофия.

С ноября 2022 года в новых регионах России профилактические осмотры прошли более 330 тыс. детей. Работа была организована по поручению президента России Владимира Путина, говорится в сообщении ведомства.

По результатам осмотров более 12,4 тыс. детей потребовалось лечение в условиях стационара, в том числе 7,6 тыс. детей показано хирургическое лечение, добавляет Минздрав, подчеркивая, что вся необходимая медицинская помощь детям оказывается в федеральных и региональных учреждениях здравоохранения.

Напомним, в мае Чернышенко посетил новые российские регионы.