Чернышенко совершил рабочую поездку в Херсонскую и Запорожскую области

Чернышенко: Более 650 базовых станций построят в Херсонской и Запорожской областях

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области обсудил вопросы развития связи и телевидения в новых регионах, посетил первый МФЦ и поздравил с наступающим праздником участницу Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба правительства.

По его словам, для покрытия устойчивой связью территории Херсонской области к сентябрю текущего года должны быть построены 330 базовых станций и подключены более 500 социально значимых объектов, на эти цели предусмотрено 4,2 млрд рублей, передает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что для покрытия устойчивой связью территории Запорожской области к сентябрю 2023 года должны быть построены дополнительно 320 базовых станций и подключены 840 социально значимых объектов.

Также вице-премьер передал социальным объектам Херсонской области комплекты спутникового телевидения «Русский мир». Он отметил важность противодействия пагубному влиянию иностранного контента, уточнили в аппарате вице-премьера

По словам Чернышенко конца 2023 года 155 тыс. комплектов должны быть бесплатно установлены в новых регионах, что позволит населению получить доступ к российским каналам.

Также накануне Дня Победы Чернышенко и врио губернатора региона Владимир Сальдо в Геническе Херсонской области встретились с участницей Великой Отечественной войны, ветераном труда Зоей Ламбрияновой, которой вручили комплект спутникового телевидения «Русский мир» и пригласили на парад в Москву.

Также, Чернышенко во время посещения первого МФЦ в Запорожской области с врио губернатора региона Евгением Балицким поручил Минцифры вместе с главами новых регионов до 1 июня 2023 года сформировать стандарты и перечень наиболее востребованных госусулуг для присоединенных территорий.

Он добавил, что стандарты должны учитывать особенности предоставления на этих территориях, но в целом соответствовать общероссийским.

Чернышенко добавил, что в Запорожье создан первый МФЦ, а до конца года будут развернуты еще четыре для обслуживания жителей новых регионов.

Вице-премьер в ходе визита в МФЦ также заявил, что прорабатывается вопрос запуска услуги, с помощью которой граждане с пропиской на новых территориях, подавшие заявление на получение российского паспорта, смогут в ускоренном порядке получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для получения будущих социальных выплат.

В свою очередь Балицкий поблагодарил руководство страны за системную работу, которая сегодня ведется по развитию Запорожской области.

Кроме того, Чернышенко по итогам его совещания по телерадиовещанию и развитию связи в Херсонской области в рамках рабочего визита, заявил, что правительство выделило 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на восстановление работы почтовых отделений в новых регионах страны.

В ходе совещания Дмитрий Чернышенко отметил, что Минцифры поручено актуализировать адресный перечень и провести комплексную инвентаризацию почтовых отделений для восстановления их работы, добавили в аппарате.

Ранее Чернышенко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области заявил, что посылки для участников СВО весом до 10 кг с 1 мая 2023 года доставляются бесплатно в соответствии с поручением правительства России.