Чернышенко совершил рабочую поездку в Херсонскую и Запорожскую области

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7 мая, воскресенье | Последнее обновление — 14:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ предотвратила атаку дронов на самолет ДРЛО А-50
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Чернышенко совершил рабочую поездку в Херсонскую и Запорожскую области
Чернышенко: Более 650 базовых станций построят в Херсонской и Запорожской областях
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области обсудил вопросы развития связи и телевидения в новых регионах, посетил первый МФЦ и поздравил с наступающим праздником участницу Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба правительства.
По его словам, для покрытия устойчивой связью территории Херсонской области к сентябрю текущего года должны быть построены 330 базовых станций и подключены более 500 социально значимых объектов, на эти цели предусмотрено 4,2 млрд рублей, передает ТАСС.
Вице-премьер подчеркнул, что для покрытия устойчивой связью территории Запорожской области к сентябрю 2023 года должны быть построены дополнительно 320 базовых станций и подключены 840 социально значимых объектов.
Также вице-премьер передал социальным объектам Херсонской области комплекты спутникового телевидения «Русский мир». Он отметил важность противодействия пагубному влиянию иностранного контента, уточнили в аппарате вице-премьера
По словам Чернышенко конца 2023 года 155 тыс. комплектов должны быть бесплатно установлены в новых регионах, что позволит населению получить доступ к российским каналам.
Также накануне Дня Победы Чернышенко и врио губернатора региона Владимир Сальдо в Геническе Херсонской области встретились с участницей Великой Отечественной войны, ветераном труда Зоей Ламбрияновой, которой вручили комплект спутникового телевидения «Русский мир» и пригласили на парад в Москву.
Также, Чернышенко во время посещения первого МФЦ в Запорожской области с врио губернатора региона Евгением Балицким поручил Минцифры вместе с главами новых регионов до 1 июня 2023 года сформировать стандарты и перечень наиболее востребованных госусулуг для присоединенных территорий.
Он добавил, что стандарты должны учитывать особенности предоставления на этих территориях, но в целом соответствовать общероссийским.
Чернышенко добавил, что в Запорожье создан первый МФЦ, а до конца года будут развернуты еще четыре для обслуживания жителей новых регионов.
Вице-премьер в ходе визита в МФЦ также заявил, что прорабатывается вопрос запуска услуги, с помощью которой граждане с пропиской на новых территориях, подавшие заявление на получение российского паспорта, смогут в ускоренном порядке получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для получения будущих социальных выплат.
В свою очередь Балицкий поблагодарил руководство страны за системную работу, которая сегодня ведется по развитию Запорожской области.
Кроме того, Чернышенко по итогам его совещания по телерадиовещанию и развитию связи в Херсонской области в рамках рабочего визита, заявил, что правительство выделило 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на восстановление работы почтовых отделений в новых регионах страны.
В ходе совещания Дмитрий Чернышенко отметил, что Минцифры поручено актуализировать адресный перечень и провести комплексную инвентаризацию почтовых отделений для восстановления их работы, добавили в аппарате.
Ранее Чернышенко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области заявил, что посылки для участников СВО весом до 10 кг с 1 мая 2023 года доставляются бесплатно в соответствии с поручением правительства России.
Соловьев задал единственный вопрос после покушения на Прилепина
Соловьев после покушения на Прилепина призвал к симметричному ответу по нацистским главарям
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев отреагировал на новости о том, что автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области.
«После всех покушений у меня только один вопрос: мы отвечать уже когда-нибудь будем?» – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
«Укрохунта», по его словам, только наглеет от безнаказанности.
Соловьев считает, что ответ со стороны России на покушение в отношении Прилепина должен быть симметричным и должен затронуть заказчиков и разработчиков покушения. Нацистских главарей, подчеркнул он, не пугают никакие удары по инфраструктуре.
Журналист призвал «реализовывать путинский рецепт по борьбе с террористами» и привел знаменитую цитату Владимира Путина с призывом «мочить» террористов «в сортире».
В свою очередь российский военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram, что противник продолжает бить по лидерам общественного мнения в России. Их деятельность враг расценивает как угрозу, наравне с НПЗ, складами ГСМ и арсеналами указал он.
Военкор считает, что очередной подрыв автомобиля подтверждает, что в России действует разветвленная агентурная сеть противника, способная организовывать в нашей стране теракты.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако девочку высадили из машины еще до взрыва. Погиб водитель. Подозреваемый задержан по горячим следам.
Военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине
Российские военные корреспонденты опубликовали видео колоны американских БМП Bradley, которые украинские вооруженные силы готовятся применить в ходе планируемого контрнаступления.
На одной из бронемашин, как обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», виден «тот самый новый тактический знак – стрелка». По информации военкоров, на видео попали военные 47-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов остается Запорожская область.
Российские танкисты в зоне СВО начали использовать динамический «скворечник»
Российские танкисты в зоне военной спецоперации начали использовать для танков динамический «скворечник»
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Находящиеся в зоне военной спецоперации российские танкисты начали использовать для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт – 1», они способны защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, сообщает Минобороны.
«Скворечник» представляет собой противокумулятивную решетку, которую крепят к башне танка на четырех направляющих. Таким образом над крышей башни, где особенно тонкая броня, получается навес, закрывающий башню от атак, передает РИА «Новости».
Хотя подобные решетки экипажи танков самостоятельно монтируют с начала спецоперации, но такой козырек с динамической защитой показан впервые. Кроме того, к козырьку теперь крепятся более 40 контейнеров «Контакта – 1» общим весом более 200 килограммов. Они создают над башней сплошную «плиту» из динамической защиты. Подобный козырек должен защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, а также сбрасываемых с малых БПЛА кумулятивных гранат.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 ЗВО, на видео танк уничтожает украинскую пехоту, кравшуюся лесами.
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
Песков на похоронах модельера Юдашкина пожал и поцеловал руку Пугачевой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал Аллу Пугачеву на похоронах модельера Валентина Юдашкина и поцеловал ей руку.
На опубликованном каналом «360» видео Песков подходит к Пугачевой и говорит, что очень рад ее видеть. После этого пресс-секретарь главы государства целует и жмет руку артистки.
Как пишет Газета.Ru, Пугачева приехала на похороны кутюрье на Rolls-Royce и вошла в зал, где проходило прощание с Юдашкиным, через отдельный вход. Журналистов к артистке не допустили.
Пугачева прилетела в Москву 3 мая, чтобы проститься со своим другом – модельером, народным художником России Валентином Юдашкиным. Его похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве.
Сестра рассказала о подозреваемом в покушении на Прилепина брате
Сестра подозреваемого в покушении на Прилепина заявила, что раньше брат служил в ополчении ДНР
Сестра Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина, Ирина рассказала о брате: судим за хулиганство и разбой в подростковом возрасте, раньше служил в ополчении ДНР.
По словам Ирины, в последнее время с братом они редко общались. Раньше вместе учились в школе-интернате в Дружковке в Краматорском районе, как дети из малоимущей семьи.
Сестра описала брата как вспыльчивого, но не злого человека. Своей семьи у Пермякова нет, он раз в полгода звонил маме, которая живет с сестрой в России, передает RT.
Ирина рассказала, что брат был судим за хулиганство и разбой, вступил добровольно в ополчении ДНР с 2015 года, потому что раньше «поддерживал Донбасс».
При этом родным говорил, что работает на стройке в Москве, а документы на российский паспорт подавал, вероятно, до Нового года.
Ранее Пермяков признался, что несколько лет работал на спецслужбы Украины. Также он рассказал, что следил за домом Захара Прилепина, установил взрывное устройство на дороге, а позже привел бомбу в действие дистанционно.
Напомним, автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле ехала его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Пригожин сообщил о выполнении целей операции «Бахмутская мясорубка»
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Задачи операции «Бахмутская мясорубка» в Артемовске полностью выполнены
Задачи операции, которые стояли перед ЧВК «Вагнер» в Артемовске, выполнены, заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин выступил с утверждением, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины) и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Основатель ЧВК «Вагнер» выразил мнение, что свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».
Он заверил, что после выхода из Артемовска ЧВК «Вагнер» выйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и доподготовки подразделений, а в случае возникновения угрозы, ЧВК «Вагнер» незамедлительно встанет на защиту Родины.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил перевести подразделения спецназа «Ахмат» в Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер». Ранее Пригожин сообщил, с Кадыровым достигнута договоренность о передаче позиций от ЧВК «Вагнер» спецназу «Ахмат» с полуночи 10 мая.
Перед этим Пригожин, выступил с открытым обращением, в котором заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» намерены передать 10 мая свои позиции в Артемовске Минобороны, а сами «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны». Такое решение объяснялось наличием «снарядного голода» в подразделениях, что значительно осложняло ведение боевых действий.
После заявления ЧВК, Кадыров предложил отправить в Артемовск спецназ «Ахмат», а также призвал разобраться в ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер». Пе его мнению, если нехватка боеприпасов имеется, это нужно пояснить, чтобы ЧВК скорректировала свою тактику и не полагалась на поддержку артиллерии.
В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Герой России Дмитрий Перминов, комментируя ультимативные заявления о скором выходе штурмовых подразделений ЧВК из Артемовска, отметил, что «на передовой тяжело всем». «Там же не только принимают участие ребята из ЧВК «Вагнер», которые, безусловно, молодцы и выполняют свой воинский долг, делают очень сложную и тяжелую работу, рискуя жизнью. Там находятся подразделения Минобороны, мобилизованные – они тоже рискуют жизнью и здоровьем на передовой, но молча выполняют воинский долг», – подчеркнул Перминов.
«Нельзя в условиях ведения боевых действий выдвигать подобных ультиматумов, внося тем самым раскол. Сейчас все мы – и на передовой, и в тылу – должны объединиться», – убежден Перминов. – «И когда звучит подобное заявление, то многие задаются вопросом, «а что вообще происходит и почему». В условиях СВО это недопустимо».
Задержанный за подрыв машины Прилепина признался, что работал по заказу спецслужб Украины
СК: Задержанный за подрыв машины Прилепина признался, что работал по заказу спецслужб Украины
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Задержанный за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины, и рассказал, как совершил теракт, сообщили в Следственном комитете.
СК сообщил, что подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков дал признательные показания. Он рассказал, что по заданию спецслужб Украины заложил взрывное устройство на дороге по пути следования Прилепина, перед этим он несколько дней следил за домом писателя.
Пермяков привел в действие бомбу дистанционно, после чего пытался скрыться, но был задержан полицейскими, когда выходил из леса в другом поселке, говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.
Также мужчина рассказал, что был завербован спецслужбами Украины много лет назад, за информацию он получал деньги, передает Telegram-канал «112».
Одним из последних заданий было получить паспорт России и переезд из Украины, после чего он должен был подорвать Прилепина.
Между тем, при прочесывании леса был задержан второй подозреваемый в покушении на убийство Захара Прилепина, с ним работают оперативники. В это время в Москве проходят обыски на нескольких адресах, которые указали задержанные.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
В Сети раскритиковали «украинские платья» жены и внучки Байдена на коронации Карла III
Пользователи Twitter осудили желто-синие цвета нарядов жены и внучки американского президента Джо Байдена на коронации Карла III в Лондоне.
На коронацию Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне жена и внучка президента США Джо Байдена пришли в платьях в цветах украинского флага.
«Первая леди Америки представляет Украину, а не Америку, находясь в Британии. Демократы ненавидят Америку», – написала известная американская консервативная юрист Дженна Эллис.
Другой пользователь сравнил наряды супруги и внучки американского президента с гостиничными портьерами, передает Ura.ru.
Крис Таббс заявила, что американцы «умудрились превратить даже коронацию британского монарха в шоу».
«Это неуважение к Соединенным Штатам и должности ее мужа», – считает другой пользователь.
Ранее король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Его Величество Карл III был помазан на царство.
Всего на церемонии присутствовали около 2,2 тыс. гостей. Это члены королевской семьи, главы около 100 государств, представители различных церквей, вооруженных сил, дипломатического корпуса, нобелевские лауреаты.
Американский политик заявил о «катастрофических» потерях ВСУ
Кандидат в президенты США Кеннеди: Россия не может проиграть на Украине, потери ВСУ «катастрофические»
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Россия не может проиграть на Украине, у ВС России артиллерийское преимущество перед США, правительство Украины и Соединенных Штатов «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ, заявил кандидат в американские президенты, племянник убитого президента США Роберт Кеннеди – младший.
Американский политик выразил уверенность в интервью All-in Podcast, что русские не могут проиграть эту войну, они лишь наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США. При этом он констатировал, что у Соединенных Штатов нет артиллерии на замену уничтоженной во время боевых действий технике, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что правительства Украины и США «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ. Кеннеди-младший назвал ситуацию на Украине «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.
Накануне основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские националисты каждый день теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. В начале мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о потере Украиной почти всех поставленных Западом вооружений.
Герой мема «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев погиб в ДТП
Герой мема «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев погиб в ДТП возле Гусь-Хрустального
Герой знаменитого видеоролика «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев погиб в ДТП во Владимирской области, нза рулем автомобиля на большой скорости он вылетел с обочины и врезался в газовое оборудование.
По предварительным данным, авария произошла рано утром на въезде в Гусь-Хрустальный. Эседуллаев был за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу, затем на обочину, снес бетонное ограждение и врезался в газовую трубу. Он погиб мгновенно на месте ДТП.
В результате аварии около 13 домов улицы Ольховая остались без газа, пишет «Осторожно, новости».
Шайдабек Эседуллаев, автор известной фразы «Ломай меня полностью», несколько лет назад ставшей мемом. Ролик, на котором нетрезвый мужчина просит полицейского «ломать» его и издеваться над ним, а потом предлагает подраться, за полтора месяца набрал почти миллион просмотров.
Подразделения «Ахмата» выдвинулись в сторону Артемовска
Кадыров: Несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артемовска
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Спецназ «Ахмат» готов выдвигаться в Артемовск (украинское название – Бахмут), несколько подразделений уже направились в сторону проведения спецоперации, сообщил глава чеченской республики Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram сообщил, что подписал письмо на имя верховного главнокомандующего о готовности вернуть Артемовск и очистить его от «натовских и украинских сатанистов силами подразделений «Ахмат». В настоящее время бойцы ждут соответствующего приказа и уже начали разрабатывать стратегию действий совместно с Министерством обороны.
Глава Чечни добавил, что несколько подразделений уже выдвинулись в сторону проведения спецоперации. Он выразил уверенность, что бойцы освободят город, несмотря на сообщения о «каком-то страшном контрнаступлении ВСУ».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что с главой Чечни Рамзаном Кадыровым достигнута договоренность о том, чтобы в полночь 10 мая передать позиции в Артемовске (украинское название – Бахмут) подразделениям спецназа «Ахмат».
Рогов назвал место пуска украинских ракет по Крыму
Рогов: Украинские войска вели ракетную атаку на Крым из подконтрольного им Запорожья
Украинские войска атаковали накануне Крым баллистическими ракетами «Гром-2» из временно подконтрольного им города Запорожье, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, атака на Крым осуществлялась из города Запорожье, куда ранее был переброшен ОТРК «Гром-2». По словам Рогова, комплекс прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой, но рано или поздно ВС России его поймают и «туда прилетит вежливая ракета», передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Крыма две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2».
Маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета
Минобороны Румынии: Маневры российского истребителя Су-35 над Черным морем напугали экипаж польского самолета
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Российский истребитель Су-35 сильно напугал экипаж польского самолета, который выполнял патрулирование международного воздушного пространства над Черным морем, сообщило военное ведомство Румынии.
По его данным, инцидент произошел 5 мая в 60 километрах к востоку от границы этой республики. Польский самолет L410 Turbolet был перехвачен истребителем Су-35. Как утверждают в румынском военном ведомстве, маневры летчиков РФ якобы создали высокий уровень турбулентности, вызвав серьезные трудности в управлении воздушным судном, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Jurnalu.
После получения информации о произошедшем два самолета ВВС Румынии и два – Испании были приведены в состояние боевой тревоги. Однако полет решили отменить, поскольку пилоты выровняли самолет после изначальной потери высоты. L410 Turbolet совершил посадку в аэропорту «Михаил Когэлничану», в результате происшествия никто не пострадал.
В среду российский Су-35 уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации.
Установленное на авто Прилепина взрывное устройство собрали в квартире в Подмосковье
ТАСС: Установлена квартира в Подмосковье, где собрали устройство, взорвавшее автомобиль Прилепина
Правоохранители установили квартиру в Московской области, где, предположительно, собрали самодельное взрывное устройство, установленное впоследствии на автомобиль писателя Захара Прилепина.
По словам источника ТАСС, сотрудники МВД и ФСБ установили несколько адресов в Москве и Подмосковье, по которым могли проживать причастные к покушению на писателя Захара Прилепина. Также установлен дом, где находилась квартира, в которой могли собрать СВУ.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что к подрыву автомобиля Прилепина в Нижегородской области может быть причастна диверсионная группа. Один подозреваемый уже задержан. Дело квалифицировано как теракт.
В России создали не имеющий аналогов на рынке дрон
Российские инженеры создали не имеющий аналогов на рынке беспилотник
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Российские специалисты разработали дрон «Бегалет-Мираж», который может совершать вертикальные взлет и посадку, а также способен летать до 12 часов на высоте до 8 тыс. метров, сообщили в пресс-службе НТИ «Аэронет».
Дрон «Бегалет-Мираж» разработан компанией-участником рынка НТИ «Аэронет» – «Авиационно-космические разработки «Бегак» и не имеет аналогов на рынке. Он может быть востребован, в первую очередь, как ретранслятор сигнала связи, например, во время чрезвычайных ситуаций.
Продолжительность полета беспилотника с электродвигателями составляет до двух часов или около 350 километров. В случае установки двигателя внутреннего сгорания продолжительность полета составит 10-12 часов на высоте до 8 тыс. метров. В то время как высота полета классических дронов такой размерности не превышает 4 тыс. метров, передает РИА «Новости».
Разработчики также сообщили, что у аппарата неклассическая аэродинамическая схема, позволяющая ему взлетать с любой неподготовленной для этих целей площадки, даже с палубы корабля.
Ранее сообщалось, что новые российские беспилотники-камикадзе самолетного типа «Привет-82», предназначенные для применения добровольческими объединениями, перед вылетом на линию фронта будут находиться в единых тыловых хабах.
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