Чернышенко рассказал о бесплатной отправке посылок участникам СВО

Чернышенко: Посылки весом до 10 кг для участников СВО можно отправить бесплатно

Посылки для участников СВО весом до 10 кг с 1 мая 2023 года доставляются бесплатно в соответствии с поручением правительства России, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области.

По его словам, в преддверии Дня Победы даны соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 кг для участников СВО доставлялись бесплатно, передает ТАСС. Чернышенко добавил, что эта мера действует с 1 мая 2023 года.

Вице-премьер призвал всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов, что будет для них значимой поддержкой.

В аппарате вице-премьера добавили, что число посылок до 10 кг, которое может оформить один отправитель, не ограничено.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре «Почты России» по телефону 8-800-100-00-00.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому участвовавшие в спецоперации граждане смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профобразование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство.