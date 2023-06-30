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Польские военные выгнали в Белоруссию беженцев с ребенком через калитку для животных
Польские военные заставили пройти беженцев с ребенком в Белоруссию через калитку для животных
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Польские силовики под дождем выгнали на белорусскую территорию через калитку для прохода животных группу беженцев, в том числе ребенка, сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.
Белорусские пограничники сообщили, что польские силовики привезли беженцев, среди которых был ребенок, к заграждению на границе с Белоруссией, заставили их пройти на белорусскую территорию через калитку для животных, несмотря на ливень. Тех, кто не хотел покидать Польшу, избивали, передает ТАСС.
Ранее мигранты, пытавшиеся проникнуть со стороны Белоруссии, повредили два автомобиля польской пограничной охраны, забросав их камнями и палками.
Напомним, польские власти построили на границе с Белоруссией металлический забор высотой 5,5 м с колючей проволокой, камерами и датчиками.
Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: Бояться их нечего, мы ухо востро держим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
«Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут … Опыт, … расскажут, что сейчас важно», – заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.
«Вот мне (президент России Владимир Путин) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «бояться их нечего». «Мы же ухо востро держим», – подчеркнул лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Лукашенко высказался про алгоритм использования поступившего в Белоруссию ядерного оружия
Лукашенко заявил, что в Белоруссии определят алгоритм использования ядерного оружия
Белорусская сторона определит алгоритм применения тактического ядерного оружия при возможной агрессии в отношении нее, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич, министр обороны страны Виктор Хренин и председатель КГБ Иван Стартель определят алгоритм применения тактического ядерного оружия, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он подчеркнул, что настаивал на размещении такого оружия в республике, чтобы «сюда никто не сунулся».
Ранее Лукашенко сообщал, что Минск получил значительную часть ядерного оружия, которую обещала поставить Москва.
Лукашенко рассказал о матерных переговорах с Пригожиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах, которые провел в субботу для пресечения попытки вооруженного мятежа.
Белорусский лидер рассказал, что тревожные новости из России начал получать утром. Он предложил президенту России стать посредником и поговорить с Пригожиным.
Установить контакт с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным президенту Белоруссии Александру Лукашенко помогли заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. По словам белорусского президента, немалая роль в организации переговоров принадлежит Евкурову, в них на первом этапе также участвовал Бортников, передает «БелТА».
Лукашенко отметил, что в 11.00 в субботу Пригожин мгновенно ответил на звонок, его позвал Евкуров. По словам президента Белоруссии, первые 30 минут они разговаривали «на матерном языке». Потом перешли на нормальный язык.
Ранее президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
В Польше началась процедура люстрации чиновников
В Польше начался процесс люстрации чиновников согласно новой поправке в закон о госслужбе.
Для госструктур вводится запрет на трудоустройство для лиц, служивших в органах госбезопасности в 1944–1990 годах. Такие работники будут уволены, передает РИА «Новости».
Таким образом, своей работы лишатся бывшие сотрудники спецслужб Польской Народной Республики. В течение семи дней руководители должны передать в Институт национальной памяти список всех своих сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года.
Под люстрацию могут попасть около 40 тыс. польских чиновников. Напомним, Сейм Польши утвердил законопроект в конце мая.
Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России
Лукашенко заявил, что Белоруссия получила большую часть ядерного оружия из запланированного
Белорусская сторона получила значительную часть ядерного оружия, которую обещала поставить российская сторона, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Большая часть из того, что планируется разместить в республике, уже достигла пункта назначения, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он также опроверг сообщения, что охраной ядерного оружия якобы займется ЧВК «Вагнер», и пояснил, что этим занимаются «россияне и белорусы». Лукашенко добавил, что персонально несет ответственность за сохранность этого оружия.
Напомним, в середине июня президент России Владимир Путин указывал, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов
Госдепартамент США одобрил закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов
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Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил планы Польши закупить интегрированную систему противовоздушной обороны и противоракетной обороны стоимостью 15 млрд долларов, сообщает пресс-служба агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.
В ведомстве отметили, что подрядчиками закупки станут компании Raytheon и Lockheed Martin, США поддерживают намерение Польши, так как этим будет обеспечена «национальная безопасность США, так как повышает безопасность союзника по НАТО», передает «Коммерсант».
Кроме того, в США одобрили вероятную продажу Норвегии управляемых бомб малого диаметра GBU-53/B на сумму около 293 млн долларов для повышения возможность страны противостоять текущим и будущим угрозам».
Ранее стало известно, что Израиль может вести переговоры с Польшей и Украиной о поставках списанных танков «Меркава». Позднее израильский политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, зачем польские СМИ используют «лживую дезинформацию».
В Польше назвали «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии
Дуда заявил о «негативном сигнале» для Польши из-за появления Пригожина в Белоруссии
Появление ЧВК «Вагнер» на белорусской территории – негативный сигнал для польской стороны, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Перемещение российских сил в виде группы «Вагнер» в Белоруссию и основателя группы Евгения Пригожина – «очень негативные сигналы» для Варшавы, заявил Дуда, передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.
Лукашенко: Союз Белоруссии и России – не закрытый клуб
Лукашенко: Россия и Белоруссия не объединяются против кого бы то ни было
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Союз Белоруссии и России не является закрытым клубом, страны не объединяются против кого бы то ни было, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к участникам X Форума регионов Беларуси и России в Уфе.
По его словам, жители Белоруссии и России заинтересованы в том, чтобы весь Евразийский регион развивался как единое целое, в том числе и для того, чтобы все соседи были экономически успешными – это важнейшее условие не только роста благополучия континента, но и мира на нашей общей земле, передает БелТА.
Также Лукашенко отметил, что в случае, если западноевропейские партнеры решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия, ни Россия, ни Белоруссия не будут выступать против этого.
«Впереди нас ждет большая работа. Надо держаться друг друга, быть как можно ближе – иной альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет», – заметил он.
Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что форуму регионов двух стран необходимо выходить за рамки Союзного государства, усилить активное взаимодействие с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, «кто готов с нами дружить и работать».
«Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив», – подытожил Лукашенко.
Ранее Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России в рамках тесного сотрудничества двух стран в атомной сфере.
Песков не стал комментировать оценки Лукашенко в отношении мятежа в России
Песков отказался комментировать слова Лукашенко в отношении событий в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать оценки лидера Белоруссии Александра Лукашенко относительно причин вооруженного мятежа в России.
«Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича», – сказал Песков, напомнив, что российский лидер Владимир Путин дал высокую оценку усилиям Лукашенко по урегулированию.
«Конечно, здесь главное все-таки – это усилия президента России, его воля не допустить худшего развития событий. Это было сделано», – добавил Песков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Путин и Лукашенко обмениваются мнениями и координируют действия буквально каждый день. «Лукашенко является главой братской и союзной нам Белоруссии, государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие … дружеские отношения давние», – сказал представитель Кремля, добавив, что это диктует характер особых отношений двух стран.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
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Лукашенко опроверг строительство лагерей для «Вагнера» в Белоруссии
На белорусской территории не ведется строительство лагерей для размещения членов ЧВК «Вагнер», заявил президент страны Александр Лукашенко.
Сейчас не ведется строительство лагерей, но если представители группы захотят, то их лагеря разместят, сказал Лукашенко, передает БелТА.
По его словам, сейчас «вагнеровцы» находятся в Луганске в своих лагерях.
Ранее Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.
Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Белоруссию
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится на белорусской территории, подтвердил президент страны Александр Лукашенко.
Пригожину предоставлены гарантии безопасности, обещанные президентом России Владимиром Путиным, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Сам основатель группы уже находится в Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что «вагнеровцы» смогут «перекантоваться» в стране какое-то время, но это будет «за счет» самих членов группы.
Лукашенко отметил, что глава белорусского Минобороны Виктор Хренин указывал, что подобное подразделение в армии Белоруссии «не помешало бы», и указал, что не против такого решения.
До этого президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
Совмин Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией по авиатарифам
Совмин Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией об унификации аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов
Совет министров Белоруссии одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об унификации аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов.
В документе Совмина Белоруссии, опубликованном на правовом интернет-портале республики, говорится о решении белорусских парламентариев одобрить проект соглашения с Россией о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов «в качестве основы для проведения переговоров». В свою очередь правительство Белоруссии уполномочило на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание министерство транспорта и коммуникаций республики, передает ТАСС.
В понедельник посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что на Форуме регионов в Уфе Минск подпишет с Москвой соглашение о выравнивании авиатарифов.
Лукашенко: Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию
Белоруссия выразила готовность к переброске силовиков в Россию в случае необходимости в ходе попытки мятежа, заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, армия полдня вместе с милицией и спецподразделениями была приведена в полную боевую готовность, передает ТАСС.
Целая бригада готова была к переброске в Россию при необходимости, рассказал Лукашенко.
Напомним, события с участием ЧВК «Вагнер» произошли в ночь с пятницы на субботу, они признаны попыткой вооруженного мятежа.
В Кремле оценили рассказ Лукашенко о мятеже в России
Песков заявил, что Кремль нормально относится к рассказу Лукашенко о мятеже
Российская сторона нормально относится к открытости формулировок президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказавшего о событиях в ходе военного мятежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нормально абсолютно», – ответил Песков на вопрос о том, как Кремль относится к открытости Лукашенко в рассказе о событиях 24 июня, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что не знает о планах наградить белорусского лидера за помощь в остановке мятежа.
Ранее Лукашенко рассказывал, что в ходе беседы с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным первые полчаса они разговаривали «на матерном языке».
Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией о группировке войск
Глава Белоруссии Лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с РФ о региональной группировке войск
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Россией, касающегося деятельности региональной группировке войск (РГВ), соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Документ свидетельствует о намерении Минска ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, передает ТАСС.
Протокол, подписанный в декабре 2022 года в белорусской столице министрами обороны двух стран Виктором Хрениным и Сергеем Шойгу, направлен на совершенствование нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества в военной сфере, уточняет понятийный аппарат, порядок планирования и финансирования мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (РГВ).
В частности, уточняются порядок дислокации соединений и воинских частей российской части РГВ и размещение объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил России, обеспечивающих их функционирование. Относительно обеспечения выделенных в состав группировки сил стороны пришли к соглашению о возможности делать это не только самостоятельно, но и «в ином порядке по договоренности сторон».
Протокол вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.
Напомним, 10 октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск. В середине октября первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Белоруссию.