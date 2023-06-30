Польские военные выгнали в Белоруссию беженцев с ребенком через калитку для животных

Польские военные заставили пройти беженцев с ребенком в Белоруссию через калитку для животных

Польские силовики под дождем выгнали на белорусскую территорию через калитку для прохода животных группу беженцев, в том числе ребенка, сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

Белорусские пограничники сообщили, что польские силовики привезли беженцев, среди которых был ребенок, к заграждению на границе с Белоруссией, заставили их пройти на белорусскую территорию через калитку для животных, несмотря на ливень. Тех, кто не хотел покидать Польшу, избивали, передает ТАСС.

Ранее мигранты, пытавшиеся проникнуть со стороны Белоруссии, повредили два автомобиля польской пограничной охраны, забросав их камнями и палками.

Напомним, польские власти построили на границе с Белоруссией металлический забор высотой 5,5 м с колючей проволокой, камерами и датчиками.