Ирак потребовал от Швеции выдать устроившего сожжение Корана мигранта

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30 июня, пятница  |  Последнее обновление — 07:45  |  vz.ru
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Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
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Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши

США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов U.S. Navy
США одобрили продажу Варшаве систем ПВО и ПРО. Этот вопрос – давний камень преткновения между Вашингтоном и Москвой, однако в дни, когда из Польши пытаются сделать основной форпост НАТО в Европе, реализация подобных планов становится экзистенциальной угрозой для России. Для чего американцам наращивание систем ПРО и ПВО в Польше и как России следует реагировать на эти действия? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО, где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Орбан – один из редчайших политиков Европы, которые действуют в интересах своей собственной страны и своего собственного народа. В чьих интересах действуют его, немецкие, власти – пусть думает немецкий бюргер. Подробности...

Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Ирак потребовал от Швеции выдать устроившего сожжение Корана мигранта

    Представитель МИД Ирака ас-Саххаф сообщил о требовании к Швеции выдать устроившего сожжение Корана мигранта

    30 июня 2023, 07:45

    Текст: Антон Антонов

    Власти Швеции должны выдать Багдаду иракского мигранта, который устроил акцию сожжения экземпляра Корана, заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.

    Ас-Саххаф подчеркнул, что совершивший сожжение Корана мужчина «является иракцем», в связи с чем Багдад «требует» передать его «для суда в соответствии с иракскими законами», передает РИА «Новости».

    В четверг МИД Ирака вызвал посла Швеции для передачи ноты протеста. Ирак потребовал от Швеции добиться прекращения «постоянных оскорблений» Корана и чувств мусульман, осуществляемых под прикрытием заявлений о «свободе выражения».

    Напомним, в Стокгольме священную книгу для мусульман с разрешения властей сожгли в среду на площади Медборъярплатсен. После этого группа иракцев ворвалась на территорию посольства Швеции в Багдаде. Они требовали высылки посла Швеции.

    Обозреватель Forbes раскрыл катастрофические детали разгрома ВСУ под Малой Токмачкой
    		   
    29 июня 2023, 08:52
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Журналист пишет, что поражение ВСУ под Малой Токмачкой оказалось с большими потерями, чем думали в США. По его словам, аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 47-й бригады, хотя сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, передает РИА «Новости».

    Экс отметил, что было обнаружено 25 подбитых украинских машин: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Он напомнил, что ВСУ получили всего 100 американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, пишет Forbes.

    Таким образом, пишет журналист, за час или два была уничтожена пятая часть Bradley и Leopard 2A6 и половина поставленных Leopard 2R.

    Публицист отметил, несмотря на то что США готовы поставить Киеву еще Bradley, на танки Leopard придется скинуться европейцам, добавив, что бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии.

    Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ.

    Между тем Швейцария не одобрила продажу Германии предназначенных для Киева танков Leopard.

    Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».

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    Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
    Минобороны: Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
    		   
    29 июня 2023, 14:20
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара по городу Краматорску в Донецкой народной республике ВС России уничтожили двоих украинских генералов, сообщило Министерство обороны России.

    Удар по городу был нанесен высокоточным оружием 27 июня, он пришелся по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там проходило штабное совещание, были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.

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    Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
    Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны
    		   
    29 июня 2023, 13:11
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задавать вопросы, связанные с ситуацией вокруг заместителя командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина, министерству обороны.

    На просьбу прояснить ситуацию вокруг Суровикина и его возможной отставки Песков рекомендовал обращаться в министерство обороны.

    На вопрос о том, продолжает ли Путин доверять Суровикину, представитель Кремля ответил, что Верховный главнокомандующий в первую очередь работает с руководителями министерства обороны и генерального штаба, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.

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    Суд установил детали пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»
    		   
    29 июня 2023, 17:48
    Фото: Лев Федосеев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Мурманский гарнизонный военный суд детально восстановил картину возникновения и развития пожара, произошедшего три с половиной года назад на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

    Как сообщает «Коммерсант», суд признал, что возгорание началось из-за сварочных работ, которые шли на второй платформе энергетического отсека крейсера. Пламя перекинулось на ветошь, а следом – на расположенные рядом кабели. Уже через полчаса огонь, раздуваемый воздушной тягой, распространился по нижним палубам крейсера.

    Напомним, пожар на авианесущем крейсере произошел 12 декабря 2019 года в Мурманске. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. В результате пожара погибли два человека. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта произошедшее не повлияет.

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    На Украине назвали источник получения данных о работе боевой авиации России
    ВВС Украины признали получение данных о работе стратегической авиации России от западных разведок
    		   
    29 июня 2023, 20:02
    Фото: Виталий Невар/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Запад предоставляет Киеву информацию о взлетах стратегической авиации России с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает украинское издание Zaxid.net.

    По его словам, союзники постоянно поддерживают Киев. «Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры», – сказал советник, передает  ТАСС.

    Игнат добавил, что у украинских войск есть широкий спектр радиолокационного оборудования, однако оборона от ракет с баллистическими траекториями остается «большой проблемой».

    Из-за частого применения Россией баллистических ракет, страны Запада «задумываются и на перспективу будут поставлять мощные» ЗРК, которые смогут защитить от ракет баллистического типа.

    Накануне сообщалось, что авиация РФ разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.

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    Подростки в Бердянске ранили полицейского и убили прохожего
    Подростки в Бердянске ранили полицейского из автомата и убили прохожего
    		  
    29 июня 2023, 20:29
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Два подростка в Бердянске Запорожской области отобрали у полицейского автомат, убили прохожего и ранили нескольких человек, сдаваться полиции они отказались, сообщили в СК России по Запорожской области.

    Инцидент произошел 24 июня, он начался с того, что на крыльце здания отдела по вопросам миграции №2 ОМВД России «Бердянск» парни причинили колющим предметом резаные раны сотруднику полиции, передает РИА «Новости».

    Скрывшись с автоматом, подростки убили случайного мужчину и ранили еще троих человек, позже спрятались в заброшенном помещении дома № 16 по улице Шмидта.

    «Потерпевшие самостоятельно обратились в медицинские учреждения, где им оказана первая помощь», – уточнили следователи.

    Сдаться полиции добровольно подростки отказались, поэтому были ликвидированы. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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    Новое заявление Байдена о Си Цзиньпине вызвало недоумение у американцев
    Sky News: Новое заявление Байдена о Си Цзиньпине вызвало недоумение у американцев
    		   
    29 июня 2023, 12:36
    Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone
    Press Agency/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден заявил, что во время своего вице-президентства встречался с председателем КНР Си Цзиньпином 68 раз, этим заявлением он вызвал недоумение среди американцев, сообщили Sky News.

    По словам Байдена, на посту вице-президента общая длительность его встреч с лидером КНР составила 68 часов – больше, чем у других мировых лидеров, передает РИА «Новости».

    Республиканцы из комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности в своем Twitter (заблокирован в России) с сарказмом отметили: «Конечно же, президент Байден встречался с Си Цзиньпином 68 раз. Китайские компании ведь были его лучшими клиентами».

    В Сети также удивились словам президента США, хоть и признали, что странности в поведении Байдена стали нормой.

    Некоторые предположили, что Байден «просто не может держать язык за зубами. Но это и хорошо, потому что это только подтверждает то дело, которое против него строят».

    «Он теперь может ляпнуть что угодно и сказать, что пошутил», – добавил пользователь с ником 10yearsgon.

    «Наш главный изменник», – подчеркнул ShredUtah.

    Глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер заявлял, что семейство Байдена в период его вице-президентства получало миллионы долларов из КНР.

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    Полпред в ДФО Трутнев оценил решение госслужащих отправиться в зону СВО добровольцами

    29 июня 2023, 13:48

    Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев положительно воспринял решение работников Минвостокразвития и «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) отправиться добровольцами в зону СВО.

    Трутнев в интервью «Аргументам и Фактам» заявил, что состоящим на государственной службе людям нужно быть готовым к выполнению любой задачи, а сейчас стоит задача по защите Родины и ее независимости.

    «Победа в специальной военной операции и есть самая важная задача для любого гражданина России. Именно победа в специальной военной операции создает условия для независимости и процветания нашей страны», – подчеркнул он.

    Уход части сотрудников из министерства и корпорации заставит работать ведомство напряженнее, но необходимо действовать «максимально напряженно», когда россияне с оружием в руках защищают страну, указал Трутнев.

    В ходе встречи с добровольцами им объявили, что рабочие места за ними будут сохранены, по возвращении будет рассмотрена возможность их повышения в должности, так как «они сдают главный экзамен – экзамен на преданность стране».

    Полномочное представительство ДФО планирует провести встречу с работниками, принявшими решение уйти в зону СВО, она пройдет в ходе командировки полпреда во Владивосток, указал он.

    Работающие в органах исполнительной власти люди должны стать примером ответственности, решимости, примером служения Родине на любом доверенном участке, сказал Трутнев.

    Он отметил, что несколько недель назад проводилось совещание по созданию ТОР «Патриотическая», правительство утвердило соответствующие меры поддержки. На Дальнем Востоке будут строиться предприятия, выпускающие беспилотные летательные аппараты, высокопроходимые автомобили, тепловизионные прицелы, системы радиоэлектронной борьбы.

    «Мы тоже не остаемся в стороне и активно участвуем в поддержке наших бойцов. Тысячи боеприпасов для высокоточного оружия, винтовок нашего и иностранного производства, БПЛА, автомобилей, средств радиоэлектронной борьбы, тепловизионных прицелов, средств обнаружения тепловых целей и прочего уже поставлено в зону боевых действий. Будем и дальше выезжать в зону специальной военной операции и помогать нашим ребятам», – сказал Трутнев.

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    Военный эксперт объяснил усиление ВСУ в районе Артемовска
    Аналитик Онуфриенко: ВСУ хотят добиться переброски наших резервов под Артемовск
    		   
    29 июня 2023, 11:54
    Фото: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO/REUTERS
    Текст: Дарья Волкова

    Ввиду отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар.

    «Сейчас на фронте идет перегруппировка войск противника, которые должны наступать на Запорожском направлении. Почти месяц боев уже продемонстрировал отсутствие ожидаемых успехов. ВСУ не удалось не то что прорвать линию фронта, а даже взять первую линию обороны, за исключением некоторых районов Времевского выступа», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко

    «Поэтому сейчас противник перебрасывает на Запорожское направление дополнительные соединения. Речь идет о тех самых резервах украинских вооруженных сил, которые планировалось вводить в прорыв, для развития стратегического наступления на Мелитополь и Бердянск», – отметил собеседник.

    «На этом фоне ВСУ пытаются отвлекать внимание на второстепенных направлениях. Именно с этим связано создание плацдарма у Антоновского моста на Херсонском направлении, подготовка к десантированию на других направлениях, а также усиление давления в районе Артемовска и Северска», – добавил он.

    «Задача окружить Артемовск и перейти в контрнаступление была поставлена еще в конце мая. Но попытка не удалась, украинские войска завязли, и это направление стало второстепенным. Сейчас противник пытается переместить направления основных ударов если не с целью прорвать оборону ВС РФ, то хотя бы с целью вынудить нас перебрасывать туда резервы», – акцентировал собеседник.

    «Ко всему прочему, продвижение наших войск в Серебрянском лесничестве для противника крайне опасно. Если наши подразделения выйдут к излучине Северского Донца, напротив Серебрянки, Григоровки и Белогоровки, то Северск окажется в полукольце. Он хоть прикрыт населенными пунктами, которые превращены в мощные укрепрайоны, но при таком развитии событий он окажется окружен с трех сторон нашими войсками», – заключил собеседник.

    Ранее стало известно, что командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, в этом районе ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава. Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов.

    Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

    В четверг утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ проводят очередную атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино. По его словам, активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по позициям ВС России в формате «карусели».

    По словам Рогова, ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил России позиции, при этом само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии.

    Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab.

    Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР.

    На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехова, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

    На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

    Коментарии (8)
    Миллиардер Макаров отказался от гражданства России
    Миллиардер Макаров и экономист Мовчан отказались от российского гражданства

    29 июня 2023, 23:53

    Текст: Антон Антонов

    Миллиардер Игорь Макаров в 2023 году отказался от российского гражданства, теперь он гражданин Кипра, сообщают СМИ. Кроме того, об отказе от российского гражданства сообщил экономист Андрей Мовчан.

    По данным Forbes, состояние Макарова оценивается в 2,2 млрд долларов. В рейтинге самых богатых россиян он занимал 57-е место. В 2022 году против него ввели санкции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Мовчан опубликовал в соцсетях справку из посольства России в Великобритании, из которой следует, что ему разрешили выйти из гражданства России 27 июня. Он покинул Россию в 2020 году, сейчас живет в Лондоне. Мовчан сообщал, что в 2014 году стал гражданином Кипра.

    Напомним, в ноябре основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил, что «принял решение отказаться от российского гражданства», опубликовав фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Позднее пост был удален.

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    Озвучена новая версия способа подрыва «Северных потоков»
    Grayzone заявила о диверсии на «Северных потоках» без использования «сотен килограммов» взрывчатки
    		   
    29 июня 2023, 22:20
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Для подрыва «Северных потоков» могли не использовать сотни килограммов взрывчатки, основной ущерб вызван давлением в трубопроводах, пишут СМИ.

    Как пишет Grayzone, ни одна из стран Европы, которые ведут расследования, не опубликовала никаких результатов. Издание заявило, что получило снимки шведского инженера Эрика Андерссона, который руководил экспедицией к месту взрыва, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что данные «наглядные доказательства» опровергают версию об использовании «сотен килограммов» взрывчатки. Как заявили эксперты, снимки свидетельствуют, что главные повреждения трубопроводы получили не из-за самих взрывов, а из-за «быстрого выброса чрезвычайно высокого давления».

    По информации Grayzone, Андерссон и эксперт-инженер Майкл Кобс, изучив видео, «убедились», что основной ущерб нанесен не самой взрывчаткой. В материале говорится, что «настоящие взрывы произошли примерно в середине около 250-метрового участка полностью разрушенного трубопровода». Сообщается, что «избыточное давление разорвало трубопровод участок за участком». При этом, как пишет издание, «огромная сила» разбросала обломки труб на «десятки метров».

    Напомним, датские официальные лица заявляли, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте

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    Херш: Разведка США заявила об усилившейся позиции Путина после мятежа

    29 июня 2023, 18:17

    Текст: Ольга Иванова

    Разведывательное сообщество США полагает, что президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, написал американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на осведомленный источник.

    По его словам, американская разведка осознала неизбежность конфликта между Министерством обороны России и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в январе. Источник считает, что силы «Вагнера» были готовы рисковать и платить высокую цену, что было очень полезно при наступательных операциях в ходе СВО, но армии приходилось терпеть их высокомерие и публичные нападки, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем Пригожин отказался принимать стратегию основной российской армии, которая перешла от завоевания к «защите того, что у них уже было». Глава ЧВК продолжил наступление на Артемовск. «Вместо создания общественного кризиса от отдачи под трибунал Пригожина Москва просто удержала ресурсы и позволила Пригожину израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, обрекая его на отставку», – рассказал источник.

    «Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть. И все это без лишних военных усилий и политического столкновения Путина с фундаменталистами, которые были ярыми поклонниками Пригожина. Довольно умно», – отметил источник.

    События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».

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    Российский танк Т-80 подбил бронетехнику ВСУ с расстояния 9,5 километра
    Российский Т-80БВМ подбил бронетехнику ВСУ с закрытой позиции с расстояния в 9,5 километра

    29 июня 2023, 09:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра бронетехнику ВСУ, соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны.

    Как рассказал наводчик-оператор танка с позывным Маэстро, цели все различные: блиндажи, окопы противника, траншейные системы сообщения, также техника, есть видео результативной работы по ней, передает РИА «Новости». Он добавил, что с расстояния порядка 9,5 километра была уничтожена боевая машина пехоты Bradley.

    На видео запечатлено выдвижение Т-80 в район выполнения задачи, занятие огневой позиции, подготовка к стрельбе, наведение, огонь по цели, корректировка огня и контроль поражения, а также покидание позиции для ухода из-под контрбатарейного огня.

    Как уточнили в Минобороны, БМП и пехота противника была обнаружена с помощью разведывательного беспилотника. Благодаря корректировки огня разведчиками боевая машина ВСУ была уничтожена.

    Ранее российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем сам позволив экипажу отразить атаку противника.

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    На Украине назвали размер помощи Запада за время СВО
    На Украине заявили о получении 170 млрд евро от разных стран и организаций с февраля 2022 года
    		   
    29 июня 2023, 19:02
    Фото: Karl-Heinz Spremberg/image
    BROKER/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим с февраля 2022 года получил от своих партнеров порядка 170 млрд евро, заявило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины со ссылкой на информацию Кильского института мировой экономики.

    В эти 170 млрд евро вошла военная, финансовая и гуманитарная помощь от других стран и международных финансовых организаций, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По данным Ukraine Support Tracker, киевский режим получал деньги от 40 государств, европейских институтов, МВФ и Всемирного банка. ЕС выделил почти 62 млрд евро, США – 71 млрд евро.

    Деньги также давали Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия.

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    Стало известно о новой атаке ВСУ в Запорожской области
    Рогов сообщил о новой атаке ВСУ в районе Работино в Запорожской области
    		  
    29 июня 2023, 10:12
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят очередную атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, утром на Ореховском направлении Запорожского фронта ВСУ пошли в новое наступление в районе населенного пункта Работино, активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по позициям ВС России в формате «карусели», передает ТАСС.

    По словам Рогова, ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил России позиции, при этом само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии.

    Ранее российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.

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