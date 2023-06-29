В порту Петербурга нашли 50 кг кокаина в контейнере с бананами

В петербургском порту нашли 50 кг кокаина в контейнере с бананами

Сотрудники таможни в Большом порту Петербурга нашли брикеты с 50 кг кокаина посреди контейнеров с бананами, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По информации ведомства, во время процедуры проведения таможенного контроля сотрудникам Северо-Западного таможенного управления с помощью сканирования удалось обнаружить возможные места вложений посторонних предметов, они нашли 50 брикетов кокаина весом 50 кг в контейнере со свежими бананами, передает ТАСС.

Отмечается, что груз пришел в Петербург в составе товарной партии из 10 контейнеров. По документам, груз должен был следовать в контейнере-рефрижераторе на различных морских судах транзитом через африканские и европейские порты в Узбекистан. Таможенники осмотрели рефрижератор с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

В ведомстве рассказали, что стоимость задержанных наркотических средств на черном рынке в розницу достигает 450 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, причастные к контрабанде наркотиков.