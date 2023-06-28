Главу департамента компании F.A.C.C.T. Кислицина объявили в розыск

Начальника департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиту Кислицина объявили в розыск в России, сообщил источник в правоохранительных органах.

Кислицина разыскивают по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения», сказал собеседник ТАСС.

В Тверском суде Москвы Кислицину избрали арест в качестве меры пресечения сроком на два месяца с момента экстрадиции или момента задержания в Россию.

Между тем в самой компании сообщили, что Кислицын был задержан в Казахстане. Там указали, что задержание не связано с его работой в F.A.C.C.T., а связаны с эпизодом «более чем 10-летней давности», когда тот работал журналистом и независимым исследователем.

Компания сообщила РИА «Новости», что обратилась в российское генконсульство в связи с задержанием сотрудника. Там пояснили, что Кислицина задержали в Казахстане по запросу США.

В 2021 году в России по делу о государственной измене арестовали основателя Group-IB Илью Сачкова. Он не признал свою вину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене.



В конце июня 2023 года дело в отношении Сачкова поступило в Мосгорсуд.