В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB

Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату в нашей стране, вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также указал, что отправка ходатайств об изменении меры пресечения основателю Group-IB не входит в функционал Кремля. «Это не наша функция», – сказал он, отвечая на вопрос, не планирует ли Кремль отправить поручительство или ходатайство в следственные органы, чтобы изменить меру пресечения предпринимателю.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене. Сам Сачков вину не признает.

Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.