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В Кремле анонсировали новое заявление Путина в понедельник вечером
Песков: Путин планирует выступить с заявлением в понедельник вечером
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Президент России Владимир Путин намерен выступить с заявлением из Кремля 26 июня вечером, сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ведущий телеканала в прямом эфире заявил, что этим вечером ожидается заявление Владимира Путина из Кремля, передает ТАСС.
Кроме того, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко также анонсировала выступление белорусского лидера.
В субботу российский лидер Владимир Путин обратился с речью к гражданам страны, в которой пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.
Песков: Дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию
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Возбужденное в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Пригожин «уйдет в Беларусь», передает ТАСС.
«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, – это слово президента России», – отметил Песков.
При этом пресс-секретарю российского лидера не известно, кем будет работать Пригожин в Белоруссии.
Представитель Кремля рассказал также о достигнутой договоренности, что «Вагнер» вернется в свое расположение. Часть бойцов, которые того пожелают, смогут в дальнейшем заключить контракты с Минобороны, сообщил Песков, уточнив, что распространяется это на тех из них, кто не участвовал в этом «походе».
Песков назвал 24 июня «тяжелым днем», буквально полным трагических событий». Он подчеркнул, что ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности.
Ситуация с мятежом, заверил представитель Кремля, ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции, СВО будет продолжена. Российские бойцы на передней линии проявляют героизм, «весьма и весьма эффективно» отражают контрнаступление ВСУ, подчеркнул Песков.
Также Песков сообщил, что «вагнеровцев», которые принимали участие в субботних событиях, преследовать не будут с учетом их заслуг на фронте. Уважение к их заслугам не будет забыто, передает РИА «Новости» слова Пескова.
Вопрос о том, были ли погибшие российские военнослужащие в ходе мятежа участников ЧВК «Вагнер», Песков переадресовал в Минобороны. Он сообщил, что отвечать на такие вопросы не имеет права.
Всю субботу президент Владимир Путин работал в Кремле, сообщил Песков, добавив, что в графике главы государства не планируется никаких новых обращений.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Кремль анонсировал выступление Путина в ближайшее время
Представитель Кремля Песков: Путин в ближайшее время выступит с обращением
Президент Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в ближайшее время состоится обращение главы государства, передает РИА «Новости».
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о проведении в Москве антитеррористических мероприятий. В городе усилены меры безопасности.
Путину доложили о возбуждении дела в связи с попыткой вооруженного мятежа
Песков: Краснов доложил Путину о возбуждении дела в связи с попыткой вооруженного мятежа
Генпрокурор Игорь Краснов представил российскому президенту Владимиру Путину доклад по ситуации с возбуждением уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кроме того, генеральный прокурор сообщил президенту о законности возбуждения такого уголовного дела, передает ТАСС слова представителя Кремля.
По словам Пескова, президенту в круглосуточном режиме поступают доклады от специальных служб и силовых ведомств, а именно Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардии, о мерах, которые принимаются для выполнения поручений, которые глава государства дал ранее, передает РИА «Новости».
Напомним, в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК «не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».
Путин поздравил россиян с Днем молодежи
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Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня молодежи, поздравив выпускников школ и пожелав всем молодым гражданам России найти свое призвание, добиться успеха и не сдаваться.
«Искренне рад вас приветствовать и поздравить с Днем молодежи. Это праздник, наполненный надеждами. Теперь он, по инициативе самих молодых людей – школьников, студентов, отмечается в выходной день, в последнюю субботу июня, что позволяет сделать его ярким и масштабным, объединить со школьными выпускными. Они проходят в эти дни по всей стране. Их неповторимую атмосферу, романтику, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль «Алые паруса», который стал символом Санкт-Петербурга. Добавлю, что и в других регионах нашей большой страны также есть свои любимые, замечательные, добрые традиции», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
Отдельно Путин обратился к выпускникам школ. «Вместе со своими родителями, учителями, наставниками вы прошли большой, порой непростой, но очень важный путь – путь обретения знаний, дружбы, ценностей, которые всегда будут с вами. Сейчас вы вступаете в новый этап жизни. Желаю вам – всем молодым гражданам России: школьникам, студентам вузов, техникумов и колледжей, тем, кто уже работает или делает первые шаги в профессии, – обязательно найти свое призвание, добиться успеха, если что-то не получается сразу, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки. Вас в любой момент готовы поддержать ваши друзья, близкие и, конечно, команды разнообразных, доступных по всей стране проектов, которые призваны помочь молодым людям раскрыть таланты и способности, достичь того, к чему вы стремитесь», – отметил глава государства.
«Знаю, что мероприятия Дня молодежи, – а это и лекции, и мастер-классы, и уникальные тематические встречи и площадки, – посвящены развитию, движению навстречу добрым делам, креативным начинаниям, вашим грядущим свершениям. И очень важно, что вам близки идеи сплоченности, объединения усилий. Ведь вместе всегда можно сделать больше», – сказал Путин.
Глава государства напомнил, что наша страна готовится в следующем году принять Всемирный фестиваль молодежи и студентов. «У нас действительно прекрасное молодое поколение: вы хотите максимально реализовать свой потенциал, приносить пользу Родине, людям, действовать ради общего блага», – подчеркнул российский лидер.
«В большинстве своем именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции. Вы, ваши ровесники хорошо понимаете: любовь к родной стране неразрывно связана с осознанием своей ответственности за ее сегодняшний и завтрашний день. Вашему поколению предстоит занять ключевые посты в экономике, бизнесе, сфере обороны и безопасности, социальной области, государственном управлении, принимать решения, которые определят будущее России», – подчеркнул президент.
Путин отметил, что весь мир сейчас стремительно меняется. «Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы. Но перемены открывают и для вас, и для всей страны уникальные возможности. Это время России, ваше время», – сказал он.
«Еще раз поздравляю с праздником! Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет», – заключил глава государства.
День молодежи отмечается в России в последнюю субботу июня. В этом году школьные выпускные в России проходят 23–24 июня.
В Совете Федерации допустили корыстные мотивы мятежа Пригожина
Сенатор Долгов: Пригожин мог поставить свои бизнес-интересы выше безопасности государства
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Трудности в бизнесе Евгения Пригожина вполне могли стать одной из причин мятежа ЧВК «Вагнер». Если это будет доказано, то это будет значить, что Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.
«Возможно, одним из побудительных мотивов для Пригожина в организации мятежа могли быть бизнес-интересы. Я, что называется, свечку не держал, но не удивлюсь, если доказательства этого будут обнародованы после тщательного расследования», – отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Да, бойцы ЧВК «Вагнер» в СВО воюют за Россию, не жалея себя. Да, они совершили много героических поступков и подвигов, освобождали Соледар и Артемовск. Они герои. Но при этом Пригожин много лет владеет гигантской бизнес-империей, получает финансовую поддержку от государства. И после начала СВО он бизнесменом быть не перестал», – указал сенатор.
«Кстати, Кадыров тоже указывал, явно намекая на Пригожина, что некоторые видные российские деятели «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне». Допускаю, что в этом случае нет дыма без огня, хотя глава Чечни привел другой пример из бизнеса Пригожина, который ему известен», – сказал парламентарий.
«И если это будет доказано, это покажет двойную порочность «инициативы» Пригожина по организации мятежа. Тогда выяснится, что мотивы у этого события были не такие уж и патриотические. Если Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства и своих сограждан, то это плохо. Россия доверила ему оружие, а он повернул его против самого государства ради своей корысти», – считает политик.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров намекал на возможные бизнес-мотивы резких действий Пригожина. «Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина
Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все меры
Президент Владимир Путин проинформирован о событиях, которые разворачиваются вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Кремле.
Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, глава государства в курсе всех событий. Предпринимаются необходимые меры, передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее в Минобороны России заявили, что распространяемая от имени Пригожина информация о якобы «нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.
Косачев: Путин исчерпывающе расставил все точки над «и»
Член Совета Федерации Косачев высказался в поддержку президента Путина
Речь российского лидера Владимира Путина исчерпывающим образом расставила все точки над «и», заявил член Совета Федерации Константин Косачев.
В своем Telegram-канале он указал, что действия мятежников являются государственной изменой, предательством общенационального масштаба и характера.
«Выступление президента исчерпывающим образом расставляет все точки над «и»… Сейчас у всех, кто колебался, есть только один выбор – с народом России или против него», – подчеркнул Косачев.
Также он заверил, что не сомневается в скором подавлении мятежа, и выказал решительную поддержку действиям Путина.
В поддержку Путина выступили российские депутаты, а также ряд публицистов и члены общественной палаты России.
Песков: Путин работает в Кремле
Пресс-секретарь российского лидера Песков заявил, что Путин работает в Кремле
Российский лидер Владимир Путин работает в субботу в Кремле, сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, президент работает в Кремле. Также Песков опроверг утверждения о том, что Путин якобы вылетел в Петербург, передает РИА «Новости».
Ранее секретариат зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева опроверг данные о том, что политик якобы уехал из Москвы.
Мэры поддержали президента во время острой фазы мятежа Пригожина
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Главы муниципальных образований выступили в поддержку президента России Владимира Путина во время военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Так, мэр города Йошкар-Ола Республики Марий Эл Евгений Маслов заявил, что Россия должна стоять единым фронтом в борьбе с врагом. Он назвал внутренний раскол недопустимым. «Мы, граждане Российской Федерации, должны быть вместе, должны быть крепкой стеной во главе с нашим главнокомандующим. Верю, победа будет за нами!» – написал он.
В свою очередь глава городского округа Саранск Игорь Асабин разместил на своей странице видеообращение президента России Владимира Путина. «Саранск с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным! В единстве наша сила, главная задача – Победа!» – написал он.
Мэр Саратова Лада Мокроусова подчеркнула, что в тяжелое для страны время народ должен быть един. «Саратовцы с одинаковой болью воспринимают гибель бойцов российской армии и ЧВК «Вагнер», которые защищают честь страны в борьбе с украинскими боевиками. Горожане гордились взятием Соледара и Артемовска, гордились своими защитниками. (…) Сегодня мы должны объединиться вокруг нашего национального лидера – Владимира Путина. Нет никаких сомнений, что верховный главнокомандующий наведет порядок. Враг будет побежден! Победа будет за нами!» – заявила она.
Глава Калуги Дмитрий Денисов со своей стороны согласился со словами президента о том, что произошедшее является ударом в спину. «Только вместе мы способны справиться с угрозами. И все мы, дорогие калужане, должны сплотиться и поддержать нашу страну и нашего президента!» – подчеркнул он.
Глава Миасса Егор Ковальчук назвал разжигание внутренних конфликтов недопустимым. По его словам, бойцам на передовой необходимо знать, что дома все спокойно. «Во все времена наша страна отличалась патриотизмом, единством духа и преданностью общим целям. Сегодня как никогда важно об этом помнить и продолжать верить в Отечество, сплотиться вокруг президента. Нельзя предавать память и подвиг тех, кто отдал свои жизни за нашу мирную, свободную жизнь!» – заявил он.
Мэр города Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что разжигать конфликты среди патриотов немыслимо и недопустимо. «Мы живем в сильном государстве с сильным лидером. Нет сомнений, что будет наведен порядок. Иркутск вместе со своим президентом Владимиром Владимировичем Путиным!» – написал он.
Главы Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и других городов Югры также поддержали президента Путина.
Так, мэр Сургута Андрей Филатов заявил о необходимости сплотиться вокруг защиты Родины и вокруг главы государства. «Это сегодня и есть патриотизм. Все остальное – это предательство народа, страны, себя», – написал он.
«Сейчас, когда наша страна проходит период тяжелейших испытаний, борется за жизнь, за будущее – как никогда важно сплотиться вокруг нашего национального лидера, президента России – верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина», – заявил в свою очередь мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко назвал раскол внутри России недопустимым в период, когда страна сражается со всей военной и экономической мощью НАТО. «Сейчас как никогда важно объединиться вокруг лидера нашего государства!» – подчеркнул он.
Глава Кургана Елена Ситникова заявила, что любые призывы к разобщению сейчас недопустимы, а любое предательство – преступно. «Курган вместе с президентом! Вместе со всей страной!» – написала она.
Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан напомнил жителям города, как важно не поддаваться на провокации. «Глава государства призвал нас к единству, консолидации и ответственности. Шадринск вместе с президентом России!» – написал он.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Лукашенко утром поговорил с Путиным
Утром в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», после Путина Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Путин подписал закон о штрафах и аресте за нарушение режима военного положения
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения в стране.
Также может быть задержан пассажирский транспорт, если нет маршрутной карты, передает ТАСС.
Работа над проектом велась с октября 2021 года, документ расширял список случаев, в которых возможно задержание общественного транспорта. Позже документ дополнили статьями об ответственности за нарушение режима военного положения.
В случае нарушения закона граждан ждет штраф до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц штраф составит до 2 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток.
Путин пообещал отстоять страну
Путин в своей речи пообещал отстоять страну
Президент России Владимир Путин обратился с речью к гражданам страны, в которой пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.
«Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасность, свободу граждан», – заявил глава государства в своей речи, опубликованной на сайте Кремля.
В своем обращении он сообщил, что армия и полиция получили необходимые приказы, а мятежников попросил прекратить участие в преступных действиях.
«Вооруженные Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону», – сказал президент.
Тех, кого втянули в вооруженный мятеж, президент попросил не совершать роковую ошибку, выразив уверенность, что Россия все преодолеет и станет сильнее.
«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это», – сказал Путин.
Путин обсудил с Пашиняном события в России
Песков: Путин в вечернем разговоре проинформировал Пашиняна о событиях в России
Президент России Владимир Путин вечером субботы провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подтвердил, что разговор, о котором ранее сообщала армянская сторона, имел место.
По словам Пескова, президент Путин «весьма детально» проинформировал армянского премьер-министра о субботних событиях в России, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе армянского кабинета министров сообщили, что Пашинян в ходе разговора с российским лидером подчеркнул, что происходящие в России события являются внутренним делом РФ. При этом он выразил желание «получить информацию о ситуации, сложившейся в дружественной стране», передает РИА «Новости».
Сообщалось, что президент России проинформировал Пашиняна о последних событиях.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко, которые были согласованы с российским лидером, решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. Поздним вечером субботы Пригожин покинул Ростов-на-Дону.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Путин рассказал о постоянном контакте с предприятиями ОПК
Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы понять, чего еще не хватает для нужд спецоперации.
«Есть и совещания, и встречи, переговоры по телефону, обсуждения вопросов, связанных с производством, которое налаживается, оборонно-промышленного комплекса, с директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти силы и средства, эти средства технические, эти вооружения. Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание вопросам СВО. Президент подчеркнул, что с этого начинается и заканчивается его день.
Также он отметил, что наращивание темпов и объемов производства вооружений для нужд спецоперации не должно идти в ущерб социальным обязательствам перед гражданами.
«Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, с тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества, и в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи», – сказал Путин.
Напомним, вице-премьер России – глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса почти полностью выполняют гособоронзаказ.