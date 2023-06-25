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Оперштаб Орловской области снял ограничения и повышенные меры безопасности
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Оперативный штаб Орловской области снял введенные ранее ограничения и повышенные меры безопасности, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
В своем Telegram-канале он рассказал, что ситуация в регионе находится на постоянном контроле правоохранительных органов.
Также Клычков подчеркнул, что в регионе полностью спокойная и стабильная обстановка. Накануне без единых происшествий прошли выпускные вечера.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Командир «ШтормZ» рассказал о ситуации на запорожском направлении после мятежа ЧВК «Вагнер»
Мятеж руководства ЧВК «Вагнер» никак не отразился на военной ситуации на запорожском направлении, и в будущем никак не повлияет, сообщил командир подразделения «ШтормZ» с позывным Али.
Военный уверен, что ВС России бьет и будет бить противника, как и прежде. Он также от имени своего личного состава заявил, что поддерживает «великую Родину» во главе с верховным главнокомандующим, передает ТАСС.
Ранее вооруженный мятеж владельца ЧВК «Вагнер» жестко осудили в российском обществе.
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России.
Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг.
Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации
Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
В пресс-службе белорусского президента сообщили, что Путин рассказал Лукашенко о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях.
Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате он принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Был согласован «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», с гарантиями безопасности для бойцов «Вагнера», отметили в пресс-службе белорусского лидера.
Между тем, Пригожин в своем Telegram-канале заявил, что понимает ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, поэтому решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Ходаковский рассказал об обмане Пригожиным рядовых бойцов ЧВК «Вагнер»
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Большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, сообщил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник внутри ЧВК «Вагнер», что многие бойцы были очень удивлены дальнейшим ходом событий, когда вместо Белгородской области попали в Ростов-на-Дону.
Вместе с тем, бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубоскал», воевавший 7 месяцев заявил, что те, кто действует от имени «вагнеровцев» в Ростове-на-Дону творит террор и беззаконие. Боец считает, что он и его братья никогда бы не взяли оружие и не пошли бы воевать против России, «они погибли и воевали не за личные амбиции Пригожина или каких-то личностей».
«Если мне просто скажут, куда подойти и получить оружие, я готов стрелять в тех, кто прикрывается мирными жителями, несет зло и горе, кто предал светлую память погибших и честное имя живых. Как бы они ни называли себя, и что бы ни говорили, для меня они такие же кровожадные звери, как и те, с кем мы воевали. А бешеных зверей надо отстреливать!» – заявил боец.
С осуждением действий главы ЧВК «Вагнер» выступил руководитель экс-руководитель аналитической службы Пригожина Вячеслав Тарасов, который обратил внимание на то, что все, что транслирует Пригожин через общение с журналистами или через Telegram-каналы, не соответствует реальности, передает «Readovka».
«Евгений Викторович, идеология у вас одна – это страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть. Безраздельная и абсолютная. За вами нет правды. Вы пытаетесь залить Россию кровью в своей гордыне», – заключил Тарасов.
Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Песков: Дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию
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Возбужденное в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Пригожин «уйдет в Беларусь», передает ТАСС.
«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, – это слово президента России», – отметил Песков.
При этом пресс-секретарю российского лидера не известно, кем будет работать Пригожин в Белоруссии.
Представитель Кремля рассказал также о достигнутой договоренности, что «Вагнер» вернется в свое расположение. Часть бойцов, которые того пожелают, смогут в дальнейшем заключить контракты с Минобороны, сообщил Песков, уточнив, что распространяется это на тех из них, кто не участвовал в этом «походе».
Песков назвал 24 июня «тяжелым днем», буквально полным трагических событий». Он подчеркнул, что ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности.
Ситуация с мятежом, заверил представитель Кремля, ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции, СВО будет продолжена. Российские бойцы на передней линии проявляют героизм, «весьма и весьма эффективно» отражают контрнаступление ВСУ, подчеркнул Песков.
Также Песков сообщил, что «вагнеровцев», которые принимали участие в субботних событиях, преследовать не будут с учетом их заслуг на фронте. Уважение к их заслугам не будет забыто, передает РИА «Новости» слова Пескова.
Вопрос о том, были ли погибшие российские военнослужащие в ходе мятежа участников ЧВК «Вагнер», Песков переадресовал в Минобороны. Он сообщил, что отвечать на такие вопросы не имеет права.
Всю субботу президент Владимир Путин работал в Кремле, сообщил Песков, добавив, что в графике главы государства не планируется никаких новых обращений.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Песков объяснил, почему Лукашенко вел переговоры с Пригожиным
Песков: Лукашенко предложил себя в качестве переговорщика, он знаком с Пригожиным 20 лет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика в ситуации с ЧВК «Вагнер», поскольку уже более двух десятков лет знаком с основателем военной компании Евгением Пригожиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «Александр Григорьевич давно, лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», передает ТАСС.
Представитель Кремля акцентировал, что Москва высоко ценит посреднические усилия главы Белоруссии. По его словам, Россия признательна президенту Белоруссии.
Высшая цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы избежать кровопролития и внутренней конфронтации, столкновений с непредсказуемыми результатами, пояснил Песков. Именно в этом была цель посреднических усилий Лукашенко, сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующие решения принял президент Владимир Путин.
Также Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. По его словам, Пригожин «уйдет в Беларусь».
La Repubblica: Лидеры стран НАТО связались с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
La Repubblica: Лидеры стран НАТО провели переговоры с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
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Представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер», пишет газета La Repubblica.
В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Издание La Repubblica указало, что в альянсе считают министра обороны России Сергея Шойгу «самым надежным собеседником».
В ходе переговоров обсуждалось избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента», передает ТАСС. В частности, представители НАТО сосредоточили внимание на более чем 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Кроме того, Запад хотел прояснить, что его «силы не играют роли в действиях» ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Продюсер Пригожин стал объектом для шуток после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер»
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Интернет-пользователи оставляют множество позитивных, юмористических комментариев на странице в соцсети продюсера Иосифа Пригожина – знаменитого однофамильца основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Комментарии появляются на странице продюсера в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Шутки связаны с событиями, которые разворачивались в России в субботу.
«Иосиф: «Золотой граммофон» – брал. Премию «Муз-ТВ» – брал. Ростов – не брал», – пишет одна из пользователей.
«Есть вариант передать посылку из Ростова до Москвы? 500р накину», – говорится в другом сообщении.
«Успокойся, Пригожин! Не все Иосифы должны быть у власти!» – призывает еще один пользователь.
«Киркоров! Басков! Где, ***, боеприпасы?!» – говорится в другом сообщении.
«Иосиф, вы хоть и продюсер, но не всех музыкантов нужно тащить в Москву», – пишет пользователь, намекая на то, что бойцов ЧВК «Вагнер» часто неформально называют «музыкантами».
Также комментаторы переписывают на новый лад слова песен из репертуара певицы Валерии, супруги Иосифа Пригожина: «Маленькие часики/Смеются: «Тик-так»./Ни о чем не жалей/И штурмуй просто так!»
«Теперь Валерия узнает про твои похождения», – иронизирует комментатор.
Некоторые интернет-пользователи признаются, что зашли на страницу продюсера, чтобы почитать забавные комментарии под его записями.
«Вот это я понимаю, звездный час у Пригожина! Где-то тихо в углу рыдает Бузова!» – отмечает один из подписчиков.
«А Лукашенко с правильным Пригожиным переговоры вел?» – интересуется другой.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. Поздним вечером субботы Пригожин покинул Ростов-на-Дону.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
На Украине разочаровались решением Пригожина отвести силы
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выразил разочарование решением Пригожина отвести бойцов ЧВК «Вагнер»
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы».
«И вдруг... отступаете», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в России на руку киевскому режиму.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Власти Липецкой области заявили о передвижении колонны техники ЧВК «Вагнер» по территории региона
Губернатор Артамонов: Техника бойцов ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области
Колонна техники бойцов ЧВК «Вагнер» движется по территории Липецкой области, принимаются необходимые меры безопасности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Глава призвал жителей Липецкой области не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. По его словам, ситуация находится под контролем, принимаются меры безопасности, сбоев в работе инфраструктуры нет.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава Липецкой области Игорь Артамонов приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятиях в регионах.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
В Госдуме заявили о последней возможности бойцам ЧВК «Вагнер» избежать наказания
Глава комитета Госдумы Крашенинников: У бойцов ЧВК «Вагнер» пока еще есть шанс сложить оружие и избежать наказания
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Бойцы ЧВК «Вагнер» проявили себя геройски в СВО, они еще могут сложить оружие и избежать наказания, чтобы не растерять уважение к своим заслугам, но сделать это надо скорее, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, сложить оружие «вагнеровцам» необходимо достаточно быстро. Он отметил, что среди них есть много проявивших себя в СВО людей, к которым есть уважение, которое может растратиться в случае поддержки мятежа, передает ТАСС.
Крашенинников назвал действия ЧВК «Вагнер» антиконституционными и антиобщественными. Он считает, что в таких условиях власти должны оперативно отреагировать, а государству и обществу необходимо сплотиться.
Депутат добавил, что «правовая система готова» отреагировать на случившееся, виновные лица будут наказаны.
Ранее ветераны спецназа призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не идти против своей страны.
Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент Белоруссии Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за работу по переговорам с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
В пресс-службе Александра Лукашенко отметили, что президент Белоруссии подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского лидера.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации.
Между тем, Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Кадыров объяснил поступок Пригожина бизнес-амбициями
Кадыров заявил, что убеждал Пригожина не смешивать бизнес-амбиции с делами государства
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что убеждал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «оставить бизнес-амбиции» и не смешивать их с государственными делами, однако некоторые люди ради выгоды «могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне».
Кадыров в своем Telegram-канале признался, что прежде считал, что «некоторым людям можно верить», что они «искренне любят свою Родину», поскольку являются настоящими, до мозга костей патриотами. Оказалось, что «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности» на привязанность и любовь к Отчизне люди могут наплевать, отметил он.
Глава Чечни рассказал, что разговаривал с Пригожиным и думал, что основатель «Вагнера» услышал его. «А оказывается, эта злоба в нем все это время только росла», – констатировал Кадыров.
По мнению главы республики, у бизнесмена возникла «затаенная и продолжительная обида» из-за цепочки «неудачных сделок в предпринимательстве». Пика это достигло, когда петербургские власти не предоставили его дочери желаемый земельный участок, считает Кадыров.
По его словам, к опасным последствиям привела заносчивость одного человека, в конфликт оказались втянуты многие люди.
Кадыров призвал бойцов ЧВК быть трезвыми в своих решениях и думать о будущем страны, о своих семьях и детях, поскольку подобные действия, предупредил глава Чечни, могут привести к «плачевным результатам».
Ситуация разрешилась мирно, кровопролития не случилось, но могло, подчеркнул Кадыров. «Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации», – добавил он.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Медведев не исключил участия иностранных специалистов в подготовке мятежа
Замглавы Совбеза Медведев: Военный мятеж в России могли готовить иностранные специалисты
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В подготовке военного мятежа в России могли участвовать иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях Вооруженных сил России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик отметил высокую подготовленность замысла и слаженность действий, а также качественное управление передвижением войск. По его словам, «можно говорить, что военный замысел был продуман профессионалами, служившими в ВС России, а то и иностранными специалистами», передает ТАСС.
Также Медведев считает, что «это хорошо продуманная и спланированная операция для захвата власти в стране». Он предупредил, что «в случае захвата ядерного арсенала бандитами мир окажется на грани уничтожения».
Ранее в МИД предостерегли Запад от намеков на возможное использование ситуации в России.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
На Западе сделали вывод о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
Politico: Власти США в разговоре с европейцами пришли к выводу о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
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Представители американских властей звонили своим европейским коллегам в субботу, чтобы обсудить ситуацию в России, и пришли к выводу, что сейчас Киев обладает «беспрецедентной возможностью для наступления», пишут СМИ США.
Источники в вашингтонской администрации сообщили газете Politico детали переговоров с участием президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, шефа Пентагона Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Как сообщается, они звонили своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их на фоне ситуации в России, передает ТАСС.
При этом в ходе разговоров, как сообщили источники издания, стороны пришли к заключению, что Киев в настоящее время сейчас имеет «беспрецедентную возможность для наступления».
В то же время чиновник сказал изданию, что «праздновать победу» пока не надо. Представители американских властей, как утверждается, призывали европейцев соблюдать нейтралитет в ситуации, которая разворачивалась в России в субботу.
Источники издания добавили, что Вашингтон следит за перемещениями ЧВК «Вагнер», а также оценивает последствия военного мятежа для украинского конфликта.
По мнению американских властей, события в России якобы позволят Украине «переломить ход своего захлебывающегося контрнаступления». Официальная оценка произошедшего в России американской администрацией, однако, еще не подготовлена.
Москва ранее предостерегла Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.