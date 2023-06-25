Склад поставлявшего оружие Украине бизнесмена повторно сгорел в Болгарии

Принадлежащий бизнесмену Гебреву склад боеприпасов повторно сгорел в Болгарии

Второй за год пожар произошел на складе боеприпасов в болгарском Карнобате, который принадлежит предпринимателю Эмилиану Гебреву, поставлявшему вооружение на Украину в разгар конфликта в Донбасса в 2014 году, сообщает радиостанция BNR.

Пожару предшествовала серия взрывов. Пострадавших в результате инцидента нет, но склад полностью сгорел. Расследованием занимается агентство национальной безопасности Болгарии, передает РИА «Новости».



Первый пожар произошел в июле 2022 года. Тогда Гебрев обвинил ГРУ в уничтожении своего хранилища. Теперь же, по его словам, пока неясно, есть ли связь между двумя пожарами.

Ранее Гебрев признавал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта в Донбассе в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице. В 2021 году Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на этом складе.