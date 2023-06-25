В США указали на «скандальный провал» украинского контрнаступления

Российские губернаторы выступили в поддержку президента и против военного мятежа

Руководители российских регионов после обращения президента Владимира Путина к гражданам страны, а также участникам вооруженного мятежа выразили поддержку российскому лидеру.

Так, губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале отметил: «Сегодня добровольцы, мобилизованные, контрактники, бойцы ЧВК Вагнер из Магаданской области бок о бок сражаются на фронте с фашистами.

Да сложно, трудно, но магаданцы всегда помнили о верности России, долгу и присяге, вместе решают общую задачу! Сейчас нельзя поддаваться на провокации! Уверен, что только вместе, сплотившись вокруг Верховного Главнокомандующего, мы защитим страну и наш народ!».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в свою очередь, отметил, что «Алтай – с Путиным! И я, и – уверен – все земляки поддерживают главу государства. В условиях спец операции, когда все силы нацелены на одну общую победу, разжигание конфликтов внутри страны – недопустимо», – написал он в Telegram-канале.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул: «Предательство в сложнейшие для страны времена, когда на передовой СВО идут жесточайшие бои за суверенитет и независимость государства, это удар в спину самого святого – своего народа», – написал он в Telegram-канале.

«Я потомственный военный, мои деды воевали в Великую Отечественную войну. Никогда не предам память об их подвиге и не изменю воинской присяге.

Владимир Владимирович, мы с Вами, мы с Россией, мы победим любого врага – на фронте и в тылу!» – выразил уверенность губернатор.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области, напомнил, что «в эти минуты наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость. Мы не должны их подвести. Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения», – призвал он в своем Telegram-канале.

«Иркутская область – за президента, – заверил глава области Игорь Кобзев в своем канале. – Сегодня не время для распрей и разногласий. Об этом сегодня говорил и президент... Любая внутренняя смута – недопустима. А это значит – надо пресекать действия тех, кто встал на путь предательства, шантажа и террора жестко и непримиримо. Полностью поддерживаю нашего лидера».

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале отметил: «Этой ночью на Юге России произошла попытка вооруженного мятежа … Новгородская область с президентом!»

К нему присоединился губернатор Ивановской областиСтанислав Воскресенский. В записи на странице во «ВКонтакте» он заявил: «Полностью поддерживаем президента страны. Распри сейчас недопустимы».

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что «в этой ситуации враги активизируются, будут делать информационные вбросы, поэтому также прошу каждого из вас доверять лишь официальным источникам информации.

Мы все должны сплотиться вокруг президента и наших ребят, которые сегодня так же самоотверженно и мужественно защищают Родину, несмотря ни на что».

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в своем канале кратко отметил: «Мы с президентом! Наша сила – в единстве!».

Олег Николаев, глава Чувашской Республики заверил: «Всецело разделяю позицию президента ... В условиях фактически объявленной и ведущейся войны только объединение, единение и единство сможет дать жесточайший отпор врагу, остановить его и уничтожить!».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что область полностью поддерживает президента, который обратился к россиянам с призывом отбросить распри в этот сложный период, когда решается будущее нашей страны и народа. Он призвал обеспечить единство и консолидацию нашего общества в борьбе за суверенитет и независимость России.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале написал: «Предательство – это низко и подло, когда наша страна … отстаивает свою независимость и борется за мирное будущее детей... Именно предательством назвал сегодняшние события президент. Военный мятеж недопустим, когда страна сражается с врагом».