|
|
В США указали на «скандальный провал» украинского контрнаступления
American Greatness: «Скандальный провал» контрнаступления ВСУ послужит важным уроком для США
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Потери Вооруженных сил Украины при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.
По словам обозревателя American Greatness, Киев при контрнаступлении потерял огромное количество людей и техники. Причиной этого, по мнению Роуча, стало то, что обученные специалистами Североатлантического альянса украинские военные «не очень хорошо себя показали» в бою. Кроме того, пишет журналист, украинцы не слишком умело используют поставленную Киеву технику.
Роуч подчеркивает, что «этот скандальный провал» станет хорошим уроком для Вашингтона и курсантов, изучающих военное дело, передает РИА «Новости».
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение.
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России.
Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг.
Кабанов: То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, это самый опасный сценарий
Самым опасным и недопустимым сценарием развития событий назвал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов происходящее с ЧВК Вагнер.
«То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, – это самый опасный и недопустимый сценарий развития событий. Патриоты России сегодня должны быть в едином ударном кулаке. Никак иначе», – написал председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.
«Разбираться внутри с различными сволочами надо, но не так, – заметил он. – Враг у границы! Нельзя давать нашим врагам даже малейших поводов для радости».
Напомним, ранее в экстренном обращении к гражданам президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее, как измена и предательство своей страны. Он пообещал, что действия против мятежников будут жесткими.
На Западе сделали вывод о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
Politico: Власти США в разговоре с европейцами пришли к выводу о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
|
|
Представители американских властей звонили своим европейским коллегам в субботу, чтобы обсудить ситуацию в России, и пришли к выводу, что сейчас Киев обладает «беспрецедентной возможностью для наступления», пишут СМИ США.
Источники в вашингтонской администрации сообщили газете Politico детали переговоров с участием президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, шефа Пентагона Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Как сообщается, они звонили своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их на фоне ситуации в России, передает ТАСС.
При этом в ходе разговоров, как сообщили источники издания, стороны пришли к заключению, что Киев в настоящее время сейчас имеет «беспрецедентную возможность для наступления».
В то же время чиновник сказал изданию, что «праздновать победу» пока не надо. Представители американских властей, как утверждается, призывали европейцев соблюдать нейтралитет в ситуации, которая разворачивалась в России в субботу.
Источники издания добавили, что Вашингтон следит за перемещениями ЧВК «Вагнер», а также оценивает последствия военного мятежа для украинского конфликта.
По мнению американских властей, события в России якобы позволят Украине «переломить ход своего захлебывающегося контрнаступления». Официальная оценка произошедшего в России американской администрацией, однако, еще не подготовлена.
Москва ранее предостерегла Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.
На Украине разочаровались решением Пригожина отвести силы
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выразил разочарование решением Пригожина отвести бойцов ЧВК «Вагнер»
|
|
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы».
«И вдруг... отступаете», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в России на руку киевскому режиму.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Российские войска отразили украинские атаки на двух направлениях
Минобороны: Группировка «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях
|
|
Российские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях отразили атаки украинских националистов, уничтожив танки, броневики и живую силу, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Чехов уточнил, что атаки ВСУ отражена в районе Макаровки и населенного пункта Ровнополь, противник с потерями отступил, передает РИА «Новости».
Российские артиллеристы на Южнодонецком направлении, в районе Новодонецкого, уничтожили боевые бронированные машины, пикап и живую силу ВСУ. Кроме того, авиация уничтожила боевые бронированные машины, поразила скопления боевиков в районе Нескучного, сообщил Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского.
Чехов уточнил, что на участке Южнодонецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Ранее руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что группировка «Запад» за прошлые сутки сорвала четыре попытки украинских националистов провести ротацию на позициях под Купянском.
У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали около пяти выстрелов
Около пяти выстрелов, произведенных, предположительно, в воздух, прозвучали в Ростове-на Дону у штаба Южного военного округа (ЮВО).
После произведенных выстрелов в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы представители ЧВК «Вагнер» велели собравшимся у штаба жителям города расходиться, передает РИА «Новости». После этого люди действительно стали спешно покидать район штаба.
От метим, что до этого в Ростове-на-Дону начался дождь, так что народа у штаба ЮВО поубавилось, До этого же, как отмечают корреспонденты, местные жители подходили сюда и спокойно фотографировались на фоне танков и с бойцами ЧВК «Вагнер».
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера», около здания стоит бронетехника. В данный момент по городу передвигаются группы вооруженных людей, наа въездах и выездах установлены блокпосты.
В отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено дело.
В США пожаловались на «коварные манипуляции» со стороны Украины
American Greatness: Неуемные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
|
|
Постоянный рост запросов со стороны киевского режима в военной сфере нанес удар по обороноспособности и мировому влиянию США, пишут американские СМИ.
Обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон в статье для American Greatness пишет, что американские запасы оружия тают. «Неуемные» потребности Киева, по его мнению, Вашингтон вскоре не будет способен удовлетворять. США не смогут оказывать военную поддержку Тайваню и тем более вмешаться в какой-нибудь новый ближневосточный конфликт, отмечает автор статьи.
По его мнению, непрекращающиеся попытки властей Украины лоббировать рост поставок оружия для нужд ВСУ является незаконным, передает РИА «Новости».
Хэнсон пишет, что Украина на протяжении восьми лет «коварным образом манипулировала» американской внутренней политикой. Такое никому в истории еще не удавалось, отмечает он.
Автор статьи призвал «разрубить этот запутанный украинский узел», если «вмешательства» со стороны Киева не прекратятся.
В Кремле ранее подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом, отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску
Украинские войска нанесли ракетный удар по Бердянску, система ПВО сбила все ракеты, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ракетный удар был нанесен около 15.55 мск, но все ракеты перехватила ПВО ВС России, написал он в Telegram-канале.
По его словам, повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области.
Российские левые партии призвали остановить вооруженный мятеж
Руководители партий КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Коммунисты России» выступили в поддержку президента Владимира Путина, призвав остановить вооруженный мятеж.
Так, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов написал в своем Telegram-канале: «Полностью поддерживаю призыв президента максимально сплотиться в это грозное и ответственное время. Всякие недоразумения между людьми бывают, но наступает момент в истории любого государства и гражданина, когда надо отбросить все амбиции, претензии и защищать Родину так, как мы защищали ее в 1941-1945-м. Были и тогда обиженные – казаки, священники, кулаки, но все они поднялись и защищали свою страну.
Обращаюсь ко всем левопатриотическим народным силам: надо максимально сплотиться и поддержать ребят, которые сражаются за нашу Родину, освобождая ридну Украину от нацистов, бандеровцев и фашистов». Он также призвал «остановить тех, кто, несмотря на сложную для страны ситуацию, пошел на провокацию».
Председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов в своем канале подчеркнул, что сейчас «страна ведет войну на выживание». «Мы не имеем права доставлять радости врагу конфликтом внутри страны. И, как сказал Верховный главнокомандующий, любые внутренние распри – это смертельная угроза для существования нашей страны. И те, кто осуществляет это, отдаляет нашу победу.
Сегодня личные обиды недопустимы! И те, кто по каким-то причинам, возможно, был введен в заблуждение, должны немедленно прекратить преступления. Военная сила нам нужна на фронте!», – заметил он.
«Наша страна воюет за свое будущее. Нет стороны Министерства обороны или ЧВК «Вагнер». Есть сторона врага и сторона России во главе с президентом!», – заклдючил Миронов.
Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в Telegram-канале отметил: «Мы решительно осуждаем действия мятежников, и призываем армию, спецслужбы жестко и решительно выполнить распоряжение главы государства, конституционных органов власти, пресечь противоправные действия, арестовать зачинщиков».
К ним присоединился председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, который написал: «Как и сто лет назад в результате вооруженного мятежа наша страна оказалась на пороге гражданского противостояния», призвав «сплотиться вокруг законно избранного президента.
Сейчас против нас воюет финансовый капитал хищнического империалистического Запада, который больше всего хотел бы развязать в нашей стране гражданскую войну… Призываем все стороны конфликта немедленно остановиться и сплотиться под руководством Верховного главнокомандующего».
Российские губернаторы выступили в поддержку президента и против военного мятежа
|
|
Руководители российских регионов после обращения президента Владимира Путина к гражданам страны, а также участникам вооруженного мятежа выразили поддержку российскому лидеру.
Так, губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале отметил: «Сегодня добровольцы, мобилизованные, контрактники, бойцы ЧВК Вагнер из Магаданской области бок о бок сражаются на фронте с фашистами.
Да сложно, трудно, но магаданцы всегда помнили о верности России, долгу и присяге, вместе решают общую задачу! Сейчас нельзя поддаваться на провокации! Уверен, что только вместе, сплотившись вокруг Верховного Главнокомандующего, мы защитим страну и наш народ!».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в свою очередь, отметил, что «Алтай – с Путиным! И я, и – уверен – все земляки поддерживают главу государства. В условиях спец операции, когда все силы нацелены на одну общую победу, разжигание конфликтов внутри страны – недопустимо», – написал он в Telegram-канале.
Глава Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул: «Предательство в сложнейшие для страны времена, когда на передовой СВО идут жесточайшие бои за суверенитет и независимость государства, это удар в спину самого святого – своего народа», – написал он в Telegram-канале.
«Я потомственный военный, мои деды воевали в Великую Отечественную войну. Никогда не предам память об их подвиге и не изменю воинской присяге.
Владимир Владимирович, мы с Вами, мы с Россией, мы победим любого врага – на фронте и в тылу!» – выразил уверенность губернатор.
Андрей Воробьев, губернатор Московской области, напомнил, что «в эти минуты наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость. Мы не должны их подвести. Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения», – призвал он в своем Telegram-канале.
«Иркутская область – за президента, – заверил глава области Игорь Кобзев в своем канале. – Сегодня не время для распрей и разногласий. Об этом сегодня говорил и президент... Любая внутренняя смута – недопустима. А это значит – надо пресекать действия тех, кто встал на путь предательства, шантажа и террора жестко и непримиримо. Полностью поддерживаю нашего лидера».
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале отметил: «Этой ночью на Юге России произошла попытка вооруженного мятежа … Новгородская область с президентом!»
К нему присоединился губернатор Ивановской областиСтанислав Воскресенский. В записи на странице во «ВКонтакте» он заявил: «Полностью поддерживаем президента страны. Распри сейчас недопустимы».
Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что «в этой ситуации враги активизируются, будут делать информационные вбросы, поэтому также прошу каждого из вас доверять лишь официальным источникам информации.
Мы все должны сплотиться вокруг президента и наших ребят, которые сегодня так же самоотверженно и мужественно защищают Родину, несмотря ни на что».
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в своем канале кратко отметил: «Мы с президентом! Наша сила – в единстве!».
Олег Николаев, глава Чувашской Республики заверил: «Всецело разделяю позицию президента ... В условиях фактически объявленной и ведущейся войны только объединение, единение и единство сможет дать жесточайший отпор врагу, остановить его и уничтожить!».
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что область полностью поддерживает президента, который обратился к россиянам с призывом отбросить распри в этот сложный период, когда решается будущее нашей страны и народа. Он призвал обеспечить единство и консолидацию нашего общества в борьбе за суверенитет и независимость России.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале написал: «Предательство – это низко и подло, когда наша страна … отстаивает свою независимость и борется за мирное будущее детей... Именно предательством назвал сегодняшние события президент. Военный мятеж недопустим, когда страна сражается с врагом».
Медведев призвал сплотиться вокруг президента России
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал пост в Telegram-канале, в котором призвал ради победы над внешним и внутренним врагом сплотиться вокруг президента Владимира Путина.
«Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим», – написал Медведев.
Ранее сплотиться вокруг президента призвали депутаты Государственной думы РФ, российские губернаторы и частные охранные предприятия.
Российские силы сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
|
|
Группировка «Запад» за прошлые сутки сорвала четыре попытки украинских националистов провести ротацию на позициях под Купянском, сообщил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил ТАСС, что четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ были сорваны российской артиллерией вблизи населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское. Украинская сторона потеряла более взвода живой силы, уточнил он.
Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в районах н.п. Кисловка и Табаевка уничтожили два минометных расчета ВСУ.
Также Зыбинский сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам, в которых были сосредоточены живая сила, оружие, военная и спецтехника 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны Украины.
Накануне Минобороны сообщило, что на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск была поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
Российские войска за сутки отбили почти 20 атак
ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными действиями подразделений группировки «Восток», огнем артиллерии и огнеметных систем отражены три атаки возле Макаровки, Новоселки Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов ВСУ поблизости от Новополя ДНР и Новодаровки Запорожской области уничтожены два танка и шесть бронемашин противника.
На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ около Яблоково Запорожской области. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника под Преображенкой и Новоданиловкой Запорожской области. Возле Малых Щербаков Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Потери противника на этих направлениях за последние сутки составили более 170 военнослужащих, три танка, три машины пехоты, 12 бронемашин. Также уничтожены: боевая машина РСЗО «Град», французская самоходная артустановка Cezar, американская артсистема М777, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.
На Донецком направлении активными действиями Южной группировки в течение суток отражены девять атак противника недалеко от Веселого, Артемовска, Авдеевки, Первомайского и Марьинки ДНР. Ликвидированы свыше 245 военнослужащих, машина пехоты, гаубицы Д-20 и Д-30, перечислили в Минобороны.
На Бахмутовском тактическом направлении ударами авиации и артиллерии поражены скопления 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Около Северска и Сухой Балки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 45-й артбригады и 109-й бригады теробороны ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве. Рядом с Невским Луганской народной республики (ЛНР) и Торским ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.
В районах Ямполовки, Торского ДНР и Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За прошедшие сутки уничтожены свыше 100 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
Под Ягодным и Берестовым Харьковской области уничтожены три ДРГ. Потери противника составили до 30военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы около 45 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», две самоходные артустановки «Акация» и две самоходные гаубицы «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 92-м артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах. Возле Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ.
Средствами ПВО за сутки уничтожены 24 украинских беспилотника в районах пунктов Артемовск, Зайцево, Володино, Новобахмутовка, Яковлевка, Соледар, Белогоровка ДНР, Кременная ЛНР, Ульяновка Херсонской области, Шевченково и Мирное Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.
На медиафасаде «Ростов Арены» появилась бегущая строка со словами о единстве народа
На медиафасаде «Ростов Арены» появилась бегущая строка со словами о единстве народа и в поддержку Путина
На медиафасаде «Ростов Арены» появилась бегущая строка в поддержку России и российского президента Владимира Путина.
В Сети появилось видео с бегущей строкой на медифасаде «Ростов Арены».
«Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом. Верим в русский народ и нашего президента!», – такие слова высветились на фоне российского триколора.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия сплотилась против военного мятежа.
Лидер ЛДПР: Наша общая задача – остановить попытку вооруженного мятежа
Лидер ЛДПР Слуцкий: Наша общая задача – остановить попытку вооруженного мятежа
«Наши враги, видя нашу силу, пытаются сыграть на внутренних противоречиях и использовать их против нас», – отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Как не раз бывало в истории нашей страны, наши враги … пытаются найти тех, кто готов по тем или иным причинам поставитьсобственные интересы выше интересов своей Родины», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
«Видя тщетность попыток Украины пробить нашу линию обороны, несмотря на колоссальные поставки летального оружия, видя, как наша армия сама переходит в контрнаступление, коллективный Запад вновь пытается ослабить нашу страну и нашу армию. Пытается посеять новую смуту в России руками тех, кто ради своих интересов готов к вооруженному мятежу. Этого нельзя допустить. Мы все должны помешать попыткам разжечь внутренние распри, которые могут ударом в спину остановить нашу армию накануне победы над врагом», – заметил он.
«Каждый из нас сейчас должен оставаться на своем месте и выполнять свой долг. Выполнять, невзирая на то, что у каждого есть свои обиды … и представления о том, что и как должно быть устроено. Но главное сейчас – не допустить, чтобы внутренние разногласия, которые можно было бы решить, превратились в смуту и тем более – в гражданскую войну. Это лишь порадует наших врагов в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне», – подчеркнул Слуцкий.
«Это заявление в интересах гражданского мира никак не связано с оскорбительными оценками Евгения Пригожина в мой адрес, что считаю основанным на призывах как лидера ЛДПР к сплочению вокруг Вооруженных Сил России в целях скорейшей Победы», – добавил он.
«Наша общая задача – остановить попытку вооруженного мятежа. Давайте слышать друг друга, мыслить здраво и беречь Россию. Давайте помнить о том, что любые призывы повернуть оружие против своих – однозначно преступные!» – призвал Слуцкий.
Ранее президент России Владимир Путин обратился с речью к гражданам страны, в которой пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.