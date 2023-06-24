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Американский разведчик: Зеленскому придется признать поражение
Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Зеленский, создавая видимость «успехов» украинского наступления, пытается «ублажать» своих «хозяев из НАТО». Делается это в преддверии саммита Североатлантического альянса, на котором вопрос Украины станет одним из основных, пояснил бывший американский разведчик.
По его словам, решение о переходе ВСУ в наступление принималось только исходя из политических соображений. При этом, уверен Риттер, развить тот военный сценарий, который хотели бы видеть в НАТО, Зеленскому не удалось, передает РИА «Новости».
Риттер считает, что если президент Украины приедет 11 июля на саммит в Вильнюс, имея при себе только «погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат», то отделаться фальшивкой ему уже не удастся и придется признавать, что проиграл войну. Причем признание поражения, считает разведчик, делать придется не только Киеву, но и всему коллективному Западу.
Ранее британские СМИ писали, что украинские военнослужащие на фоне тяжелых потерь в ходе контрнаступления, начатого три недели назад, чувствуют разочарование из-за ложных ожиданий, которые на них возлагались.
В США отреагировали на ситуацию с заявлениями Пригожина
CNN: Власти США внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина
Американские власти внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ставшего фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Неназванные представители администрации США заявили CNN, что последние заявления Пригожина – «это больше, чем его обычная риторика».
«Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами о ходе развития событий», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжи.
Также CNN сообщает, что о ситуации с заявлениями Пригожина проинформирован президент США Джо Байден.
Напомним, Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Политолог: Военный хаб США в Индии негативно скажется на партнерстве Нью-Дели с Россией
Политолог Ткаченко: Создание военного хаба США в Индии негативно скажется на отношениях Нью-Дели с Россией
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Создание в Индии хаба для ремонта кораблей США выгодно обеим сторонам. Однако такое решение Нью-Дели может негативно сказаться на взаимоотношениях государства с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США заявили о желании создать в Индии хаб для обслуживания военных кораблей и самолетов.
«США прекрасно понимают, что им нужен какой-то союзник для сдерживания Китая. И Индия, с точки зрения масштабов и имеющихся у нее ресурсов, становится идеальным партнером. Так что Вашингтон сейчас будет делать все, чтобы представить результаты визита Моди в Штаты в выгодном свете», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Желание США расширять военное сотрудничество с Индией растет по мере снятия с Нью-Дели санкций, введенных еще в 1997-1998 годах. Вместе с тем, индийцы эти намерения Штатов сдерживают. Дело в том, что они проводят довольно диверсифицированную политику в военной сфере, а также имеют большие связи с Россией и другими странами», – полагает эксперт.
«Если Нью-Дели согласится на планы американцев и предоставит свои военные базы, это станет угрозой как для России, так и в целом для безопасности в Азии. Присутствие США повышает градус напряженности и вероятность развития военного конфликта между Индией и Китаем. Кроме того, сотрудничество откроет для Нью-Дели возможность участия в военных учениях Штатов», – рассуждает собеседник.
«Эта сделка может быть выгодна для Индии, поскольку страна пытается стать сверхдержавой в военно-политическом и дипломатическом смыслах. Для этого ей необходимо наращивать свою потенциальную и реальную военную мощь. И сотрудничество со Штатами – это один из механизмов достижения цели», – отметил Ткаченко.
«Кроме того, любая кооперация с США повышает вес индийской экономики в мире, что является одной из главных целей правительства Нарендры Моди. Что касается самого премьера, несмотря на все прошлые персональные санкции, он был тепло встречен в Вашингтоне. И это лишний раз подчеркивает заинтересованность США», – полагает политолог.
«При этом сам Моди играет в собственную игру – решает внутриполитические проблемы за счет демонстрации некой дружбы с Россией, США, Австралией, Великобританией и многими другими странами. Но расширение сотрудничества Индии с США, скорее всего, негативно отразится на диалоге Нью-Дели с Москвой», – рассуждает он.
«Мы, конечно, будет присматриваться, как развивается вопрос военных баз. В целом, индийцы несколько раз заявляли, что их сотрудничество с другими странами в Индо-Тихоокеанском регионе носит исключительно информационный характер. Вероятно поэтому, Москва пока относительно спокойно воспринимает поведении Индии», – заключил Ткаченко.
Ранее стало известно, что США хотят видеть Индию логистическим хабом для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Накануне состоялся визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США и встреча с американским лидером Джо Байденом. На пресс-конференции по итогам встречи Моди сообщил, что страны избавились от предрассудков в двустороннем оборонном сотрудничестве и «достигли таких отношений, при которых происходит передача технологий, ведутся совместные разработки и производство».
Так, американская General Electric и индийская Hindustan Aeronautics Limited подписали меморандум о взаимопонимании по производству турбореактивных двигателей GE-414 в Индии для индийского легкого боевого самолета Tejas. Моди считает решение General Electric производить двигатели в Индии с передачей технологий «эпохальным событием». Также Моди подтвердил, что Индия присоединяется к так называемым Соглашениям Артемиды (Artemis Accords) в области гражданского освоения космоса, которые были инициированы США.
Вместе с тем, не обошлось без конфузов. Американский президент «понизил в должности» премьера Индии. Обращаясь к Моди, он дважды произнес слова «господин президент». После этого он исправил свою ошибку, заявив: «Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности» (Индия – парламентская республика).
Напомним, Моди, который до победы на выборах в 2014 году находился под персональными санкциями США как глава штата Гуджарат. Ранее он посещал Соединенные Штаты шесть раз как для двусторонних встреч, так и для участия в многосторонних мероприятиях, но эта поездка стала его первым официальный государственный визит в США.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Моди встречали в США как короля, и чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями.
Business Insider: Новая воздушная тактика ВКС России напугала Киев
Киев тревожится из-за новой тактики российских ВКС, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider.
Беспокойство по поводу «превосходства России в авиации и артиллерии» в ходе контрнаступления ВСУ выражают высокопоставленные украинские военные чиновники, передает РИА «Новости».
В Киеве также подтверждают, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями».
Издание пишет, что особенно эффективными проявляют себя ударные вертолеты Ка-52. ВСУ выходят за пределы действия своих систем ПВО, это позволяет «Аллигаторам» свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами.
Также ВС России разместили свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше не делали.
Пикрелл считает, что российские системы радиоэлектронной борьбы являются серьезной помехой для украинских войск, а минные поля создают постоянную проблему для саперов.
«Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует», – пишет автор материала.
Ранее двое представителей стран Запада и представитель Пентагона заявили CNN, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий.
В Кремле отреагировали на иск «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов
Песков заявил, что Россия проработает все аспекты для защиты прав по иску «Нафтогаза»
Москва проанализирует все юридические аспекты, чтобы защитить собственные права по иску украинского «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов за крымские активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться, будут рассматриваться варианты по обеспечению законных прав России, передает ТАСС.
Ранее «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.
В апреле Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы.
Россия отказалась уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон»
МИД: Россия не обязана уведомлять США об испытаниях ядерного беспилотника «Посейдон»
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Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат пояснил, что согласно серии двусторонних соглашений, заключенных в прошлом веке, предполагается уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Также следует предупреждать о масштабных стратегических учениях, масштабных учений стратегических сил. Рябков заявил, что испытания «Посейдона» не попадают под эти соглашения, передает ТАСС.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Медведев назвал Дуду «польской мразью»
Медведев предположил, что президента Польши Дуду в XVIII веке четвертовали бы на Красной площади за его высказывания о России
Переговоры с польской стороной после предложений президента страны Анджея Дуды «пристрелить Россию», как «дикого зверя», невозможны, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Польская мразь по имени «Дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, в переговорах с польской стороной после подобных высказываний нет смысла, «и патрона на такое говно жалко».
Зампред Совбеза указал, что в XVIII веке Дуду привезли бы на Красную площадь, где его бы «казнили четвертованием». Россия же – гуманист, и она «отомстит по-другому», заключил Медведев.
Напомним, в интервью украинским СМИ Дуда заявил, что России нельзя дать победить, поскольку она «как дикий зверь, который задирает человека», и такого зверя необходимо «просто выследить и пристрелить».
Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.
В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Сальдо заявил о серьезных повреждениях Чонгарского моста
Сальдо заявил о более серьезных, чем предполагалось, повреждениях Чонгарского моста
Повреждения Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, оказались значительнее, чем предполагалось, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Мост поврежден сильнее, чем предполагалось первоначально, в ближайшие 15–20 дней или даже больше он не будет пригоден для передвижения, сказал Сальдо в эфире «России 24», передает ТАСС.
ВСУ 22 июня ударили по Чонгарскому мосту. Изначально власти Херсонской области сообщили, что восстановление не будет долгим. В Крыму указали, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В Геническе прогремели не менее трех взрывов
Не менее трех взрывов прогремели в Геническе в Херсонской области, над городом поднимается столб черного дыма.
Взрывы прогремели около 14.00, предположительно удары по городу нанесли ВСУ, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ.
В МИД заявили о попытках «самолетной коалиции» Запада нанести максимальный урон силам России
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Так называемая самолетная коалиция западных государств продолжает искать способы нанести российским силам, участвующим в спецоперации, максимальный урон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, так называемая самолетная коалиция продолжает искать способы, как нанести российским военным в зоне спецоперации максимальный урон. «Продолжается линия … на ведение тотальной войны гибридного характера с Россией руками Украины и украинцев. Результаты достигнуты не будут», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Рябков выразил уверенность, что программы обучения украинских летчиков не дадут результата для Запада. «Чем быстрее там поймут провальность своего курса, признают невозможность достижения их цели нанесения так называемого стратегического поражения России, тем лучше для них же», – сказал он.
Ранее в Пентагоне сообщили, что власти Дании запросили у США поддержку в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Тем времнем в США заявили, что страны Запада пока далеки от реализации проекта по поставкам киевскому режиму американских истребителей F-16.
Замглавы МИД также предостерег Киев от потенциальных тяжелых инцидентов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксировать все случаи нападений со стороны Украины.
Кроме того, Рябков назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС очередной попыткой очернить Москву и прикрыть собственные преступные террористические действия.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что заявления Зеленского о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, – очередная ложь.
Обама признал желание крымчан воссоединиться с Россией
Обама: Многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею воссоединения с Россией
Многие русскоговорящие жители Крыма действительно поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, и ряд стран Европы знали об этом, заявил бывший президент США Барак Обама.
По словам бывшего американского лидера, Украина в 2014 году не была похожа на нынешнюю. «В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которых придерживалась Россия. … Даже в украинской Раде были сторонники Москвы, а политика внутри Украины была более сложной», – заявил Обама в интервью телеканалу CNN.
Обама заявил, что ему и тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать большое число европейцев, «которые сопротивлялись и кричали», чтобы были введены санкции в отношении России, передает ТАСС.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. Почти 97% голосовавших поддержали присоединение регионов к России.
Экс-сотрудник Белого дома предсказал крах цивилизации из-за безумных решений США по F-16
Экс-сотрудник Белого дома Робертс предсказал крах цивилизации из-за решений США по Украине
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Решение Вашингтона передать Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Робертс назвал политику Вашингтона безумной, предположив, что она может привести мир к глобальной катастрофе. В частности, бывший сотрудник Белого дома напомнил, что у F-16, которые США намерены передать Киеву, есть модификации, позволяющая установить ядерные боеприпасы.
«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило Североатлантический альянс к границам России», – написал Робертс в статье на своем сайте.
Он отметил, что аналогичные действия США более 30 лет назад привели к свержению правительств бывших республик Советского Союза и, как в случае с Украиной, их использованию против Москвы. Робертс также отметил, что «безумие Вашингтона» выразилось в провокациях и военной пропаганде против России и ее президента.
Кроме того, напомнил Робертс, США сделали своими врагами также и Китай с Ираном.
«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», – резюмировал бывший сотрудник Белого дома, сообщает телеканал «360».
В офисе Зеленского обвинили Обаму в «критических ошибках» после его слов о Крыме
Высказывание 44-го президента США Барака Обамы о Крыме – это попытка оправдать себя, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Необходимо признавать критические ошибки и не «придумывать новые оправдания», заявил Подоляк в Twitter, комментируя слова Обамы, передает РИА «Новости».
Из-за подобных высказываний сейчас «международного права практически не существует», и бизнес не хочет покидать российский рынок, заключил он.
Напомним, Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма действительно поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поправил американского политика, отметив, что воссоединения со страной желала не «определенная часть» жителей Крыма, а почти все его население.
ФСБ пресекла покупку в России цезия-137 для применения в зоне спецоперации
ФСБ задержала пятерых членов ОПГ, пытавшихся купить цезий-137 для применения в зоне спецоперации
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Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые при поддержке гражданина Украины пытались купить 1 кг изотопа «цезий-137», чтобы использовать его в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять членов организованной преступной группы, действующих при координации гражданина Украины. Задержанные пытались незаконно приобрести 1 кг изотопа «цезий-137» за 3,5 млн долларов, чтобы контрабандой вывезти его за пределы России, передает ТАСС.
Как отметили в ФСБ, радиоактивное вещество планировали использовать в зоне спецоперации, а именно: организовать постановочные сцены якобы применения российскими военными оружия массового поражения.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 220 (Незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).
Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.
ЦОС ФСБ России также опубликовал видео допроса одного из задержанных. На кадрах на вопрос о том, зачем приехал, задержанный ответил: «За изотопом – цезием-137, для транспортировки за границу». Также он рассказал, что является гражданином ДНР, России и Украины.
Украинский генерал решил позаимствовать военные хитрости у древних греков
Украинский генерал Сырский заявил, что учится воевать у древних греков и римлян
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Военному делу можно учиться у древних греков и римлян, поскольку принципы ведения боевых действий не изменились, так прокомментировал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский большие потери и отсутствие успехов в ходе украинского контрнаступления.
Как указал Сырский в интервью Guardian, после прочтения греческого философа Плутарх и просмотра документальные фильмы об истории Древней Греции, можно подытожить, что в те времена использовались такие же принципы ведения боевых действий, как и сегодня, передает РИА «Новости».
Он привел в пример битву при Каннах между Ганнибалом и римлянами, и указал, что там присутствуют те же принципы, что и в наше время. По его словам, там действуют и атака на врага с фланга, и окружение противника, и сосредоточение центральных усилий на слабом месте противника. Сырский предположил, что изменилась, может быть, только сложность оборудования и степень автоматизации процессов.
Издание сообщило, что у Сырского на прикроватной тумбочке находится работы немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица, служившего в армии России во время Отечественной войны.
Ранее Сырский заявил, что у украинских войск наблюдается сложная ситуация на передовой из-за серьезной обороны российской стороны.