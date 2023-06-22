Взрыв газового баллона в ресторане в Китае унес жизни 31 человека

После унесшего жизни 31 человека взрыва газового баллона в ресторане в китайском городе Иньчуань задержали девять человек

Китайские правоохранители задержали девять человек после взрыва в ресторане газового баллона, в результате чего погиб 31 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

В частности, правоохранители задержали владельца закусочной, его компаньона и штатных сотрудников. Жителей домов, находящихся рядом с рестораном, разместили в близлежащих гостиницах, передает РИА «Новости».



Напомним, вечером в среду в ресторане в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая произошла утечка сжиженного нефтяного газа, что привело к взрыву, в результате которого погиб 31 человек.